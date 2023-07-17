增强核心肌力的四种方法

核心肌群训练是每个健身或是运动爱好者们，为了能更稳定身体、提高下蹲与运动表现所重视的训练肌群。因此，我们就必须要先了解核心肌群到底是指什么？所谓的核心肌群(core muscles)是指从横隔膜以下到骨盆底之间的一段肌群构造，它贯穿并环绕着我们的腰、腹、躯干中心；并由深层与浅层不同部位的肌肉组成，例如腹肌、背肌、臀肌、大腿肌等等，它主要是负责保护我们人体脊椎的重要肌群。

因此，正确且有效率的训练核心肌群，将能有助于在训练或运动的过程中，更有效率的使用身体的力量及维持稳定性。同时，还能透过肌力的训练来防止运动伤害。所以，在此我们将提供4种不同的器材与训练方式，让你随时随地都能快速的强化核心肌群，现在就来一起了解吧！

健身球

健身球又称瑜珈球。于1963年由瑞士人阿基利诺开发研究。最早是作为一种物理治疗的设备，用来帮助那些运动神经受损的人恢复平衡和运动能力。随着它在协调、复健腰、背、颈、髋关节等功能作用的发挥，逐渐被延伸推广为一种流行的运动，并流传至美国、欧洲、澳洲等世界各地，广泛流行，经久不衰。同时也适用于孕妇运动的首选产品。

在健身球上进行腹肌训练 © Pixabay

健身球有助于训练人体的平衡能力。一般的健身运动较偏向于地面或稳定性很强的器材上进行，不用考虑太多身体的平衡问题。但健身球则不同，我们必须借助健身球离开地面，例如：坐在球上是一种平衡训练，抬起其中一只脚，平衡难度就增加一点，如果将抬高的脚稍作移动便会难上加难。

若让双腿抬至球上，运用双手撑地做俯卧掌撑。首先，便要保持身体的平衡，不让球滚动！这时就得靠腿部、腰部、腹部的力量来控制，同时也能让身体的协调性以及对肌肉的控制能力得到有效的训练。

另外，健身球也非常适合各个年龄层的人来进行练习。想要控制这颗会滚动的大球，老实讲还真是一件不容易的事。其中最难的就是维持身体的平衡，若想要在上面进行各项训练动作，就必须将全身上下的肌肉与核心同时收紧，可算是便宜又有效的训练器材。

悬吊训练

悬吊训练有许多人都将其称为TRX训练。然而，TRX最早是由一位前美国海军海豹部队菁英所发明，主要目的是为了因应战时训练需求而产生，你只需要利用随手可得的资源、重力以及自身的体重就可以有效率的训练核心肌群。

因此，TRX的使用也很简单，先找一个稳固的地方固定TRX，像是重量训练的器材、门框或篮球架上都可以，只要可支撑你自身体重不会倒掉的固定支撑物都可以拿来使用，再来就看训练动作来决定手脚在TRX上的摆放位置。

一般来说，在做TRX的训练时，身体会有一部分悬空、倾身靠近或是远离TRX让身体主动去对抗这些阻力与不稳，当身体开始不稳时，就必须启动身体的肌肉去平衡身体，借此训练到身体的肌肉。

然而，TRX最棒的地方，则是收纳后的体积非常小，因此十分容易携带，再加上只要有地方可以固定，你随时随地都可以进行全身肌群的训练。是不是非常的棒！

悬吊训练 © Pixabay

普拉提

普拉提医定有许多人有听过，甚至于还做过！它主要是由专注、呼吸、核心、控制、精确与流畅，这六大元素所组成。因此，能让身体很有效率地动着，然而，这六大元素时时刻刻存在彼拉提斯的每个动作中。尤其，是教导身体在核心稳定的基本要求下，力量由的核心带动到的四肢，每个动作都在你可控制的范围内运动，不做超过你的能力的伸展与动作范围，让动作的速度呈现出稳定且流畅的节奏。因此，每次练习时的呼吸都要均匀的一吐一收，让肌肉的力量与柔软度协调、平衡地训练全身肌肉。

切记！练习普拉提运动，不只是练习各别的动作而已，更重要的是学习其中的动作原则，并把它融合在自己的动作习惯，这也是普拉提一直要传递的给大家健康的动作技巧的想法，希望练习者能反覆练习的动作及指令，带进自己的动作习惯中，让自己动的更轻盈，也减少自己骨骼关节的磨损与退化。

练习普拉提运动，主要是在于提高身体察觉与控制的能力，而不是用来挑战高难度动作。因此，必须定期定时的练习各个动作，才能藉由彼拉提斯运动达成完的效果。对于初学者或体能较差者，在学习过程中如有任何疑问或造成身体不适，应立即停止练习，等待专业老师的指导才可继续进行动作，以防运动过程中带来的伤害。

皮拉提斯也能讓你強化核心肌力。 © Pixabay

壶铃

壶铃其实是一个很好的全身训练，对燃脂、强化核心肌群、全身肌肉训练，以及提升心肺功能都有许多的好处，是一个从运动新手到老手都需要的经典训练器材！

通常来说，一般的壶铃大至可分为「基本」以及「竞技」这两款，其最大的差别在于把手部位。基本款的壶铃重量越大，把手直径相对也跟着变大，因此在使用上要格外小心。而竞技款的手把尺寸则都是固定的，重量的大小是根据壶中灌入的重量不同而有差异，它通常会以颜色来进行识别分级。

运用壶铃进行健身训练时，你可做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习动作，并透过这些训练动作来有效的增强上肢、躯干及下肢等肌力。另外，壶铃也非常适合进行爆发力的训练动作，不妨下次找个机会用壶铃来进行一场核心训练吧！

壺鈴的甩盪動作非常適合核心的穩定性訓練。 © Pixabay