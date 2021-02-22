“你好Checo”-值得关注的5理由

随着赛季即将来临，现在是时候让Checo好好认识一下工厂了，以为2021年的比赛先期做好准备。幸运的是，我们拍摄了影片，并罗列了"幕后花絮：你好 Checo"中5个最佳时刻与你分享。

Jak vypadá továrna Red Bull Racing zevnitř? Sleduj videoprohlídku

1. Checo对Adrian的“大型绘图机”印象深刻

工厂巡礼的第一站就是拜访Christian Horner的办公室，对面就是Adrian Newey工作的地方。 当然，这也是他所有重要绘图板工作的场所。 因此，此时就像每位F1一级方程式赛车迷一样，Sergi也想靠近看一眼，真的无法想象这里的绘图板和铅笔就是设计他各式赛车的地方。

Adrian Shows Sergio His Drawing Board © Getty Images

2. Sergio 与Max一起玩FIFA 足球电玩

当Sergio首次进到新成立的Red Bull Racing Erena 电竞展示中心时，他在主控区玩了一轮FIFA足球比赛， 而且还解释说，偶尔他也会与新队友Max一起玩这个游戏。 他还非常确定在往后的每场F1比赛中，他的休息室都有PlayStation。

Sergio During His Seat Fit © Getty Images

3.渐渐熟悉新座舱的感觉

Checo这回参访最重要的行程之一就是确保他能适应RB16B赛车的座位并符合个人的舒适度。 因此，在他第1次出车之前，他需要好好校正座位的舒适度。

这个过程与整个工程和机械团队都有关联，需要时间、耐心和大量的膨胀泡沫塑料。 赛车工程首席工程师Paul Monaghan和赛车建构经理Dave Boys向他解释了用途的涵义。 但要记得，F1一级方程式赛车的舒适性是额外的选配！

幕后故事:你好! Checo

4. 对女武神超跑的赞叹

Checo还参观了Red Bull 的先进技术工厂，第一次亲眼目睹了女武神跑车的英姿。 很明显地，当他双眼凝视着这辆跑车时，对她1,100匹马力的性能赞叹𣎴已。

5. Sergio总是笑容满面

在这段幕后花絮中，Checo总是热情地向大家打招呼或向车队的同仁们介绍自己。 在片中，相信你也能充份感受到他和善温暖的亲和力！