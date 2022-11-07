Ben Ferguson职业生涯巅峰之作——单板滑雪电影《Fleeting Time》

俄勒冈州的单板滑雪运动员Ben Ferguson花了两年的时间拍摄这部一生难忘的电影。

他一直在环游世界，追逐暴风雪，一次次冲下冰雪覆盖的地形，为我们带来他的第一部故事片，向世界展示他是他这一代最顶尖的选手之一。

01 我怎么看？

《Fleeting Time》于 10 月 1 日在Ferguson的家乡俄勒冈州本德首映。之后便开始了在美国和加拿大的放映之旅。

这部电影将于 11 月 3 日在 Red Bull TV 独家以数字方式免费首映。此外，您还可以在名为《About Time》 的幕后迷你剧中观看电影的制作过程。

02 Ben Ferguson职业生涯

Fleeting Time je první snowboardingový film Bena Fergusona © Chris Wellhausen/Red Bull Content Pool

他与弟弟 Gabe 在俄勒冈州的 Mt Bachelor 开始了他的攀登——一开始是在当地的比赛中，之后，他参加了更大的公园拍摄和活动，例如美国公开赛和单板滑雪杂志的《The Launch》。正是在那里，Ferguson因其强大的能力和不可思议的控制而受到关注。不久之后，他就来到了 X Games 周六晚上的聚光灯下，站在伯顿全球公开系列赛的领奖台上。

2018 年，Ferguson获得了代表美国队参加平昌冬奥会的参赛资格，并在U型池项目上获得了第四名。

“从我还是个孩子的时候起，我就一直想成为一名单板滑雪运动员，不一定是一名竞赛型单板滑雪运动员”，他说，“我仰慕的人是 Travis Rice、Nicholas Müller、Mikkel Bang，所有这些家伙。我一直想更多地在偏远地区拍摄，在山上滑雪，而不仅仅是参加比赛。”

在平昌错过奖牌后，Ferguson知道是时候以电影的形式记录自己的单板滑雪生涯了。 2020 年，他得到了支持他项目的公司的批准。在那之后，他选择了一批将在电影中出演的滑手：他的兄弟 Gabe、超级巨星 Jared Elston、Bend 传奇人物 Curtis Ciszek 和 Austin Smith、日本最新的精英职业选手们 Ayumu Hirano、Kaishu Hirano 和 Raibu Katayama，现象级的选手 Hailey Langland 和 Zoi Sadowski-Synnott 以及一些单板滑雪界的大腕，Mark McMorris、Danny Davis、Mikkel Bang 和 Travis Rice。

03 电影如何制作？

Bratrská láska nerezaví. Gabe a Ben Fergusonovi © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool

“我们的目标是激励年轻一代，激励人们去滑雪，”弗格森谈到 Fleeting Time 的目标时说道，“我们还希望将其与那些较老的滑雪电影结合起来。”

制作方法很简单：让最好的滑雪选手们滑上世界上最好的雪，并确保摄制组的滑雪水平和里面的滑手们一样好。

一部如此规模的单板滑雪电影需要一个由与滑手本身处于同一水平的拍摄者、编辑和摄影师组成的工作人员团队。在这种情况下，剧组中挤满了名人堂成员，例如担任制作总监的Justin Eeles、负责空中镜头的Rafe Robinson以及协助拍摄的Malachi Gerard、Anthony Vitale、Sean Aaron、Tim Manning、Caleb Ely和Zach Nigro。

该项目由行业黄金标准Joe Carlino编辑， Ben Ferguson本人负责指导。著名摄影师Aaron Blatt负责剧照。

Ben Ferguson in action © Aaron Blatt/Red Bull Content Pool 两年时间很长，但前提是你要明智地度过它。 Ben Ferguson

根据Ben Ferguson的说法，这部电影是关于记录的。这是对他所做的所有工作的验证。“这可以追溯到电影的标题，”他说。“时间转瞬即逝。我们有时间，但我们也有疫情和其他事情要处理。”

“两年时间很长，但前提是你要明智地度过它，” Ferguson解释道，“时钟总是在滴答作响，时间转瞬即逝。如果你无所事事，会浪费大量时间和金钱。你想想我们现在正在经历的环境危机。作为一名单板滑雪者，与其他单板滑雪者交谈，思考我们真正能够做的事情，就会发现时间宝贵，所以我们想抓紧利用那些时间。”