滑翔翼飞行于重山峻岭之间

从亚马孙河的最深处和撒哈拉沙漠的灼热沙地到北极贫瘠的冰层，世界上有些地区很少有人有机会亲临。如果你像人一样思考，那地球上的第二高峰乔戈里峰（K2）上方的空气，就是这样一个地方。但滑翔翼运动员Tom de Dorlodot 和 Horacio Llorens与众不同——他们像鸟一样思考。 鸟类可以去人们通常去不了的地方。 他们制作的电影《重山峻岭之间的飞行》将带你去那里。

Tom de Dorlodot navigates his way past the Baltoro glacier © Horacio Llorens/Red Bull Content Pool

两人在空中就像在地上一样自在。 Lloren 是特技滑翔翼的冠军，他将滑翔翼在空中的极限发挥到了极致，而 de Dorlodot 则利用风和太阳的力量将他升上云霄，并将他推离起飞地点数百公里 . 这是越野滑翔翼运动，也是奥地利Red Bull X-Alps等赛事的基础，运动员在一天内跑步、远足和飞行的距离太惊人了。

一般来说，爬得越高，飞得越远。 虽然竞争性越野飞行的目标始终是距离，但海拔高度具有吸引力——这是一个简单的数字，易于理解和比较，而且，老实说，有什么比站在世界之巅感觉更好的呢？

征服乔戈里峰的全新方法

人们从珠穆朗玛峰（比 K2 高 238 米）乘坐滑翔翼飞行，但在所有情况下，他们都是徒步拖着翅膀上山，然后进行所谓的“乘坐雪橇”下降。

Surely one of the most impressive selfies ever taken © Horacio Llorens/Red Bull Content Pool

Llorens 和 de Dorlodot 在朋友Rámon Morillas的陪同下开始了他们的旅行，他们采用了不同的方法。 尽管他们都是登山者，但他们并没有打算去攀登这座被广泛认为是世界上最危险的山峰。 他们看到的是一个不同的机会：利用乔戈里峰/乔戈里峰宽阔的表面，结合强劲的谷风，飞向山峰并最终翻越山峰。

K2 位于喀喇昆仑山脉中部，为 60 公里长的巴尔托罗冰川提供资源，巴尔托罗冰川是世界上最长的冰川之一。 他们的大本营在冰川脚下，距离峰顶有好几公里。 人们之前曾尝试用滑翔翼到达乔戈里峰/K2 及其上方，但他们甚至没有靠近——只是到达了大本营。他说：“如果他们成功了，他们将是第一批跨出这些界限的人，这对 de Dorlodot 来说非常重要。这真的激励我尝试开辟新线路，挑战以前从未做过的事情，这就像第一次潜入海底一样。”

克服障碍

但这不是海底，它靠近地球的顶部。可以做到吗？ 挑战很多，因为任何熟悉大山的人都知道天气意味着一切。 当它不好的时候，你正在等待它结束。 好的时候，您仍然需要处理复杂的物流； 照顾身心，当然还有冒险本身的挑战——包括海拔高度和缺氧。

Llorens soars above the Trango Tower © Thomas de Dorlodot/Red Bull Content Pool 这真的激励我尝试开辟新的线路并尝试之前从未做过的事情 Thomas de Dorlodot

滑翔翼不像爬山。 你不能放慢它的速度或将其关闭。 当你起来的时候，你就在那里，失去知觉可能意味着最糟糕的结果。

de Dorlodot 表示：“在一小时内从 5,000 米上升到 8,000 米是极端的。你的身体不是为此而生。虽然他们在旅行前尽可能多地适应环境，但带着氧气罐飞行显然是必须的。他们有两升的氧气罐，加压到 2,300 bar，将少量但稳定的氧气直接送入他们的鼻子。还有一件事需管理。稀薄的空气也意味着他们必须重新考虑他们装备的每个部分。”

还有另一个关键因素：信任。 像这样的冒险不可能真的独自完成，你总是需要有人支持你。 对于Llorens来说，毫无疑问是Dorlodot。Llorens表示：“我认识他很多年了，我们一起参与过很多项目。 我们也一起遇到过很多问题。所以，我们相互理解和信任。 如果我说，我们可以试试这个吗？他会跟着我，如果他告诉我我们必须走那条路，我就会跟着他。”

一次与众不同的冒险

但是，证据就在那里。 2021 年，另一位 Red Bull X-Alps 老将 Antoine Girard 飞越布洛阿特峰，当时距离乔戈里峰仅 10 公里。 在这样做的过程中，他创造了有史以来最高飞行的高度记录，达到 8,407 米。 de Dorlodot 和 Llorens 要打破它，他们必须跳到 K2。

从那里，他们不需要热气流，他们需要风，吹向山的一侧，将它们推得越来越高。 如果成功，他们将飞越 8,611 米的顶峰。 无论如何，如果他们离得很近，那将是一次冒险——而这正是他们要做的。

An adventure quite unlike any other © Ramon Morillas/Red Bull Content Pool

这让我们回到这部电影：一部由运动员自己拍摄的纪录片，拍摄于喀喇昆仑山之上。比利时籍 de Dorlodot——在学校学习电影——相信这是世界这一地区有史以来拍摄最非凡的高空航拍镜头。他说：“这种镜头以前从未见过。 即使在五年前也无法拍摄出这种质量的照片。只有我们——没有直升机的摄制组帮忙——他们在世界的这个地方甚至没有超过 6,000 米！”

但更重要的是，从他们进行第一次大飞行的那一刻起，他们就知道这将是他们一生中最伟大的冒险之一，他们称之为“大满贯”—— 川口塔峰之前从未飞过的连接点，慕士塔格塔峰、K2 布洛阿特峰和迦舒布鲁姆。 一天之内从空中登上世界上少数几座最具标志性的山峰，这真是一项了不起的壮举。 最高海拔？ 7,577 米。

它可能没有 K2 峰顶那么高，但那是因为，最终本来可以将他们推上山顶的风根本起不了作用，天空的通风范围仍然是个谜。 然而，有一件事是明确的：“”在合适的日子，合适的风和机翼下合适的飞行员，它会奏效。” 毫无疑问，Llorens 和 de Dorlodot会回来的。

但如果你真的想体验这次冒险，很简单，只需观赏页面上方的影片，并好好欣赏美丽的风景。 因为这部电影会带你去一个你以前从未去过的地方：离山很近，你几乎可以触摸到它们，但你不必这样做——你只要继续翱翔。

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