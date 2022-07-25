在法国大奖赛的开局阶段，法拉利车队表现得更为积极亮眼。这对卫冕世界冠军维斯塔潘 和 奥地利Oracle Red Bull Racing车队来说并非好兆头。

好在，比赛是 53 圈，而不是一圈。维斯塔潘已经做好了与杆位车手勒克莱尔好好较量的准备。但事实是，对抗从未发生。

维斯塔潘本赛季的第七场胜利，也是他在保罗里卡赛道连续第二年拿下分站冠军，荷兰车手将自己的世界冠军领先优势扩大到 63 分。 然而，却不是以任何人预料的方式，也不是荷兰车手特别想要的氛围。本赛季第七次，勒克莱尔在大奬赛从杆位发车，而在这七场比赛中，摩纳哥车手第三次没能看到方格旗即先行退赛收场。

关键时刻出现在第 18 圈，维斯塔潘紧跟勒克莱尔的后方。随后，维斯塔潘率先进站，在他进站两圈后，勒克莱尔正为自己的第一次进站做准备，但在进入维修区之前，意外发生了。法拉利车手在 11 号弯失速旋转重重撞上了护墙，这是今年第三次（继西班牙和阿塞拜疆大奖赛之后）他在领跑时退赛收场。

Verstappen fuhr ein einsames Rennen an der Front. © Getty Images/Red Bull Content Pool

从此，维斯塔潘最大的潜在威胁是来自轮胎衰退和高达 55°C 的高温赛道表面，但这位 24 岁的车手对一切都在掌控之中，他职业生涯的第 27 场胜利在最后冲线及方格旗的挥舞下如愿到手。

在维斯塔潘后方，情势变得错综复杂。但尘埃落定后，梅赛德斯二人组汉密尔顿和拉塞尔为车队拿下今年第一次双颁奖台佳绩，分获第二和第三名，汉密尔顿在他具里程碑意义的第 300 场大奖赛，取得了本赛季的最佳成绩。

拉塞尔在一场激烈的争战后，超越了维斯塔潘队友佩雷兹 ，墨西哥人从起步迟缓中慢慢恢复过来后，在第一个弯道上落后汉密尔顿，最后冲线获得第四名。

维斯塔潘的优势迅速扩大

奥地利Red Bull带着战略牌参加了周日的比赛，勒克莱尔的队友塞恩斯在引擎受到判罚后从发车区后排起跑。 这让勒克莱尔位居杆位，维斯塔潘和佩雷兹紧随其后。法拉利在弯道的优势与奥地利Red Bull燃爆的直线速度形成鲜明对比。

勒克莱尔从未在杆位上懈怠，但维斯塔潘也从未让他放松。在没有来自后方压力的情况下，这位荷兰人耐心的伺机而动，在第 16 圈率先进站换上硬胎，但通往胜利的道路比他预期的要顺利得多，他的世界冠军优势扩大到超过两场胜利的积分，本赛季还有 10 场比赛要进行。

Leclerc verteidigte die Führung beim Start. © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘表示：“我认为我们从一开始就拥有很好的速度，我给勒克莱尔施加了压力，但是在高温和轮胎过热的情况下在这里跟随......我永远无法真正更加接近。这样的结果对勒克莱尔来说很不幸，我希望他没事。我认为这将是一场非常好的战斗，直到最后，但不幸的是我们从来没有做到这一点。我为他感到难过，这样的结局不符大家的期待。”

“从那以后，你永远不知道比赛会发生什么事。我只是完成了比赛，小心呵护轮胎直到最后。”

由于阿法罗密欧车手周冠宇退赛，导致比赛在后期虚拟安全车出动，但也提高了进站的可能性，最后三圈是否要换上新胎，但维斯塔潘的优势在于他可以在最后几圈好好管控他衰退的轮胎，赢得比他或车队想象更安逸的胜利。

维斯塔潘的胜利打破了保罗·理查德的纪录—— 自2018年，时隔28年的赛道重返赛程以来，杆位冠军最后都能赢得比赛。他职业生涯的第 27 场胜利也使他与三届世界冠军Jackie Stewart爵士平起平坐，在历史冠军榜上排名第八； Nigel Mansell（31 胜）是维斯塔潘的下一个目标。

佩雷兹处于不利境地

佩雷兹第三的发车位置代表着他从保罗里卡德赛道一个棘手的星期五恢复得很好，墨西哥人形容自己对这辆车“不太舒服”，因为他在开始两场练习赛后仅排在第 10 位。

墨西哥人看起来将在维斯塔潘追逐勒克莱尔的过程中发挥作用，但一开始就被汉密尔顿超越，并且在早期无法再次超越梅赛德斯车队。当勒克莱尔退赛时，他晋升至第三名，不过在最后赛段受到拉塞尔的巨大压力，英国车手在虚拟安全车恢复比赛后取得领先，此时距离终点仅有三圈。

Pérez war mit dem vierten Platz nicht gerade glücklich. © Getty Images/Red Bull Content Pool

另外 12 个世界冠军积分巩固了他在车手积分榜的第三名，奥地利Oracle Red Bull Racing车队则将优势扩大到 82 分，在车队积分榜上名列前茅，但佩雷兹在过去四场比赛中第三次错过了颁奖台。

他承认：“这是一个艰难的下午。我们本应该可以站上颁奖台上。梅赛德斯车队表现非常强劲……我为抓地力挣扎了许久，这是一个很大的问题。这一天，对我来说不算美好。”

升级并未给 AlphaTauri 带来欢乐

Scuderia AlphaTauri 为法国大奖赛的 AT03 赛车带来了重要的升级包，但这些变化——新底盘、更新的扩散器和最引人注目的新发动机罩——这一切，仍无法打破连续第四场比赛的空转。

角田裕毅周六还算得意，日本车手排位赛拿下第八，追平了他在阿塞拜疆的赛季最佳表现，但在弯道的第一圈与Alpine的奥康发生接触碰撞后，角田裕毅因左翼严重受损而跌至最后一位，因为这场冲突，奥康受到了 5 秒的判罚。

运气不好的角田裕毅最终被迫在第 20 圈退赛，在过去的八场比赛中，他只得了 1 分（巴库第 10 名）。

队友加斯利对他的主场大奖赛原本寄予厚望——更不用说以他命名的看台了——但在排位赛后，以微不足道的 0.017 秒位列第 16 位。

Gasly hatte kräftigen Heim-Support, konnte aber keine Punkte einfahren. © Getty Images/Red Bull Content Pool

法国人zai 正赛中并未取得太多进步，最终以第12位的成绩结束比赛。

塞恩斯的新车交付和高戏剧性发展

AlphaTauri是众多车队之一，为他们的赛车带来了重大更新，以开启本赛季的后半赛程，特别是麦克拉伦与梅赛德斯驾驶的赛车看起来与两周前在奥地利比赛的赛车截然不同。

梅赛德斯的双颁奖台对于卫冕车队冠军来说是一个惊喜，而麦克拉伦车队的两位车手也都得分了。诺里斯（第七）领先里卡多（第九），两名车手在方格旗挥舞下相隔八秒。

赛事其余的状况中，勒克莱尔的队友塞恩斯表现最激动人心。从 19 位发车，他最好成绩曾跑到第三位，与佩雷兹并肩而行，但在进站时，塞恩斯占据到威廉姆斯车队阿尔本的路线，因不安全释放被判罚 5 秒。不过，法拉利车手随后在51圈时还拿下最快速圈佳绩，终场冲线获得第五名，并在车手锦标赛排行榜中保持第四名位置。

休假前的匈牙利赛事

下周末，7 月 31 日前进到布达佩斯的匈牙利大奖赛。这是五个周末中的第四场比赛。现在的赛场总有一种“放学”的氛围，因为 F1 在八月底比利时大奖赛举行之前，安排了为期一个月的暑假假期。

布达佩斯郊区蜿蜒曲折的 Hungaroring 赛道是行程表上历史悠久的“现代”赛道之一，于 1986 年首次亮相。它的 14个弯道布局被比作“没有围墙的摩纳哥”，其中一个弯角很快就进入下一个弯角，车手们只能在下坡的 900 公尺起跑直道上喘口气，该直道是通向 1 号弯的发夹弯，也是超车的最佳时机。

维斯塔潘在匈牙利很少为速度苦苦挣扎，并曾两次（2019 年和 2020 年）获得第二名，但尚未看到登上颁奖台的最高位置，加入澳大利亚二人组韦伯（2010 年）和里卡多（2014 年）曾在赛道上为奥地利Red Bull车队赢得胜利。

在此同时，佩雷兹应该要好好改运一下，因为一年前的匈牙利大赛，因潮湿天气影响，在一号弯共造成五辆车退赛，他就是其中之一。

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