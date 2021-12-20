翼装飞行与金字塔相互辉映

Frédéric Fugen 长期以来一直是这地表上最具创新精神的跳伞运动员、翼装飞行员和定点跳伞运动员之一。 现在，Fugen 比以往任何翼装飞行员都更接近埃及吉萨大金字塔。

现年 42 岁的 Fugen 以其富有远见的项目而驰名，我们曾看过他在半空中飞进一架飞机内，在勃朗峰高空完成令人惊叹的飞行动作 ，及在黎巴嫩进行了一次扣人心弦的近距离飞行。

Flight over Khafre © Ewan Cowie/Red Bull Content Pool

现在，这位法国定点跳伞运动员和翼装专家，在他一长串富有创意和想象力的挑战中又提出了另一项挑战。 在他的新视频中，我们看到他与法国国家滑翔伞队的前成员Vincent Cotte一起在埃及的天空中翱翔。 两人飞到吉萨古金字塔几米之内，离卡夫拉金字塔很近，几乎可以用手触碰到它千年历史的石块。

Fugen原并不认为这个项目可行，直到当地滑翔伞学校 Skydive Egypt 能够帮助他实现梦想才开始着手行动。 Fugen 和 Cotte参加了 Skydive Egypt 一年一度的”像法老一样跳跃”(Jump Like a Pharaoh )活动。 因为翼装飞行员可以执行“资源”技术，在他们下降结束时获得高度的数据，所以他们被允许加入这生命跳跃的活动。

Dream come true © Ewan Cowie/Red Bull Content Pool 在如此大的纪念碑面前，我感觉自己好渺小。 我甚至从未想过有一天我能在金字塔上方翼装飞行。 Frédéric Fugen

Fugen 解释说：到目前为止，只允许在高海拔的金字塔上方进行跳伞。这是第一次如此接近地进行翼装飞行。能飞翔在这些巨大的石块旁边真是太神奇了，古代世界的一些最后奇迹今天仍然可见。在如此大的纪念碑面前，我感觉自己好渺小。我甚至从未想过有一天我能在金字塔上方翼装飞行。如果这个项目成为可能，那是因为飞行技术和材料最近进化了许多。

Fred Fugen flying above the pyramids of Giza © Vincent Cotte/Red Bull Content Pool

这项“资源”行动方案，Fugen 曾和他已故、钟爱的朋友和Vince Reffet在法国 Charente Maritime 的 Courbe 灯塔展示过。 他们表明他们已经改进了他们的翼装和降落伞设备，能够更快地打开并让他们飞得更接近地面。

在部署“资源”之前，Fugen 和 Cotte 在海拔 1,500米处降落，并在最低海拔 90米处时速高达 250公里。这项技术为他们提供了另外 50米的高度，让这二人组在 140米处打开降落伞——这正是哈夫拉金字塔的高度。

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