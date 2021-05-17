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Frede 在瓦伦西亚赛道试驾电动方程式赛车
Red Bull Racing 电竞赛车手，首度试驾第2代电动方程式赛车。
奥地利红牛Red Bull Racing电竞车手Frede Rasmussen很高兴有机会在瓦伦西亚的里卡多·托尔莫（Ricardo Tormo）赛道，驾驶第2代电动方程式赛车，瓦伦西亚今天成为他赢得电动方程式冠军奖项的一部分：加速（电动方程式的电竞系列）锦标赛。
Frede之前从未在现实生活中在赛道上驰骋过真正的赛车，首先他被带到安全车的旁边，然后坐进电动方程式赛车，跟随着安全车在西班牙赛道上绕了好几圈。 当Frede一下车，很高兴地走出赛道。 Frede表示：“真是太酷了，我玩得很开心。 我本来希望还可以更快一些，但碍于安全车在前方，这点我无法做到，但这也许是件好事，也许下次吧！”
加速的性能确实让我惊艳，但感觉真的很棒。 我喜欢后座力被推回座位的感觉。
电竞运动经由逼真的图形和设备，将赛车带入了数千场的赛事，这意味着它更接近真实的事物，但它无法做到的一件事就是产生力量，这就是赛道上所感受到的力量。 驾驶电动赛车真的很享受。 “加速的性能确实让我惊艳，但感觉真的很棒。 我喜欢后座力被推回座位的感觉。 那是你在仿真器感受不到的冲击，对我而言，这是一种新的体验。”
Frede在家中一直坐在他的仿真器上练习，学习赛车的性能和瓦伦西亚的赛道，但他却一度陷入困境。 弗雷德说：“驾驶真正的汽车很有趣，它的感觉与模拟游戏非常相似，我几乎立刻感受到身历其境的感觉。”他补充道：“尽管我在第1圈最后滑出了赛道，但仍然充满自信。 在第1圈时，我注意到的一件事是，该赛道与我在家中首场模拟使用的赛道略有不同，因此让我感到蛮沮丧的。
我喜欢挑战这辆车的极限，我更乐意重新再来一次，感谢大家的协助。
所以，在体验这段难以置信的经历之后，Frede是否会想要变更仿真器的赛道？ 不，也许不是，但他绝对想再去一次！ 我喜欢挑战这辆车的极限，我更乐意重新再来一次，感谢大家的协助，使这一切成真。 今天的经历真是太令人难忘了。”
01/11
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