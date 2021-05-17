Red Bull Racing 电竞赛车手，首度试驾第2代电动方程式赛车。

电竞运动经由逼真的图形和设备，将赛车带入了数千场的赛事，这意味着它更接近真实的事物，但它无法做到的一件事就是产生力量，这就是赛道上所感受到的力量。 驾驶电动赛车真的很享受。 “加速的性能确实让我惊艳，但感觉真的很棒。 我喜欢后座力被推回座位的感觉。 那是你在仿真器感受不到的冲击，对我而言，这是一种新的体验。”

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电竞运动经由逼真的图形和设备，将赛车带入了数千场的赛事，这意味着它更接近真实的事物，但它无法做到的一件事就是产生力量，这就是赛道上所感受到的力量。 驾驶电动赛车真的很享受。 “加速的性能确实让我惊艳，但感觉真的很棒。 我喜欢后座力被推回座位的感觉。 那是你在仿真器感受不到的冲击，对我而言，这是一种新的体验。”