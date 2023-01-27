Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal
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翼装飞行

Frédéric Fugen在印度实现父亲勇敢的梦想

2022年10月，法国跳伞运动员和翼装飞行员完成了泰姬玛哈陵的飞越，这是他父亲30年前的梦想。
作者 Deepti Patwardhan
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Frédéric Fugen

A member of the Soul Flyers, Frédéric Fugen is one of the most talented and innovative skydivers, wingsuit pilots and BASE jumpers on the planet.

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飞越泰姬陵

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

当Frédéric Fugen于2022 年10月11日成功完成泰姬玛哈陵飞越项目后，这不仅是个人的胜利，也是家庭的荣耀。
30多年前，他的父亲也是一名跳伞运动员，他曾梦想在访问印度期间飞越著名的泰姬玛哈陵。 Fred 的父亲Yves Fugen于1989年代表一家制造军用降落伞的法国公司首次来到印度。
Fred回忆道：“他以前常常测试降落伞。他的公司正在向法国军队和全世界其他军队（包括印度军队）出售降落伞。我爸爸来印度是为了展示设备，也是为了培训军人如何使用这些设备，因为它是一种非常特殊的军用降落伞。 他曾经在空军基地周围的阿格拉机场跳伞。”
“在旅途中，他曾经共事过的印度军人带他去了泰姬玛哈陵。 他看着它说，‘如果能在泰姬玛哈陵安排一次跳伞就好了。’那些人开始大笑，因为他们认为这是不可能的。”
Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

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作为联合国教科文组织世界遗产，泰姬玛哈陵及其周围的领空受到多项印度法律的保护。除此之外，邻近的校园也为印度空军所用，用于训练和国家安全目的。因此，要获得在泰姬玛哈陵上空跳跃的许可是极其困难的。
但是Fred让这个梦想成真了。这位 43 岁的飞行员在泰姬玛哈陵进行了两次翼装飞行，第一次是在 10 月 11 日，第二次是在第二天。 飞行距离接近 510 公尺，他完成了泰姬玛哈陵的首次近距离飞越，没有运用到任何飞行器。
他的朋友和经常合作伙伴 Vincent Cotte 和 Aurélien Chatard 加入了这个项目。本项目由空中运动摄影王牌二人组 Dino Raffault 和 Thibault Gachet 所拍摄。
Fred 表示：“这真的是太酷了，因为在我父亲第一次有这个想法 32 年后，我们终于安排了泰姬玛哈陵上空的第一次跳伞。”
这是一个特别酷的故事，因为Fred从父母那里继承了对空中运动的热爱。他们俩都是热衷跳伞之人，并且在降落区第一次见面。
Fred在他 10岁时，他的父亲第一次带他参加双人跳伞时就爱上了这项运动。
Fred 表示：“他在 1988 年学会了双人跳伞，1989 年父亲带我第一次跳伞。”
Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal

Frédéric Fugen about to jump out of the plane for the Taj Mahal Fly-by

© Red Bull Staff

即使他的创新项目带他环游世界，他也让他的父母了解了冒险的经历。 他的父母和妻子是他第一时间告知完成壮观飞越泰姬玛哈陵的人。
他说：“对我们来说，这是一项巨大的成就。我父亲非常高兴和自豪。 他向我表示祝贺，并让我向团队和所有相关人员表示祝贺。”
虽然Yves Fugen从来没有跳过泰姬玛哈陵，但在印度有一项他可以宣称的记录。
Fred表示：“他告诉我，在他去印度旅行期间，他带着一名军官进行了双人跳伞。这是世界和欧洲双人跳伞运动的开始。他于 1989 年在印度进行了第一次双人跳伞，很有趣的是，现在我已经完成了泰姬玛哈陵上空的第一次跳伞壮举。”
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