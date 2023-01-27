Frédéric Fugen在印度实现父亲勇敢的梦想

2 分钟 飞越泰姬陵 Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

当Frédéric Fugen于2022 年10月11日成功完成泰姬玛哈陵飞越项目后，这不仅是个人的胜利，也是家庭的荣耀。

30多年前，他的父亲也是一名跳伞运动员，他曾梦想在访问印度期间飞越著名的泰姬玛哈陵。 Fred 的父亲Yves Fugen于1989年代表一家制造军用降落伞的法国公司首次来到印度。

Fred回忆道：“他以前常常测试降落伞。他的公司正在向法国军队和全世界其他军队（包括印度军队）出售降落伞。我爸爸来印度是为了展示设备，也是为了培训军人如何使用这些设备，因为它是一种非常特殊的军用降落伞。 他曾经在空军基地周围的阿格拉机场跳伞。”

“在旅途中，他曾经共事过的印度军人带他去了泰姬玛哈陵。 他看着它说，‘如果能在泰姬玛哈陵安排一次跳伞就好了。’那些人开始大笑，因为他们认为这是不可能的。”

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal © Focus Sports

作为联合国教科文组织世界遗产，泰姬玛哈陵及其周围的领空受到多项印度法律的保护。除此之外，邻近的校园也为印度空军所用，用于训练和国家安全目的。因此，要获得在泰姬玛哈陵上空跳跃的许可是极其困难的。

但是Fred让这个梦想成真了。这位 43 岁的飞行员在泰姬玛哈陵进行了两次翼装飞行，第一次是在 10 月 11 日，第二次是在第二天。 飞行距离接近 510 公尺，他完成了泰姬玛哈陵的首次近距离飞越，没有运用到任何飞行器。

他的朋友和经常合作伙伴 Vincent Cotte 和 Aurélien Chatard 加入了这个项目。本项目由空中运动摄影王牌二人组 Dino Raffault 和 Thibault Gachet 所拍摄。

Fred 表示：“这真的是太酷了，因为在我父亲第一次有这个想法 32 年后，我们终于安排了泰姬玛哈陵上空的第一次跳伞。”

这是一个特别酷的故事，因为Fred从父母那里继承了对空中运动的热爱。他们俩都是热衷跳伞之人，并且在降落区第一次见面。

Fred在他 10岁时，他的父亲第一次带他参加双人跳伞时就爱上了这项运动。

Fred 表示：“他在 1988 年学会了双人跳伞，1989 年父亲带我第一次跳伞。”

Frédéric Fugen about to jump out of the plane for the Taj Mahal Fly-by © Red Bull Staff

即使他的创新项目带他环游世界，他也让他的父母了解了冒险的经历。 他的父母和妻子是他第一时间告知完成壮观飞越泰姬玛哈陵的人。

他说：“对我们来说，这是一项巨大的成就。我父亲非常高兴和自豪。 他向我表示祝贺，并让我向团队和所有相关人员表示祝贺。”

虽然Yves Fugen从来没有跳过泰姬玛哈陵，但在印度有一项他可以宣称的记录。

Fred表示：“他告诉我，在他去印度旅行期间，他带着一名军官进行了双人跳伞。这是世界和欧洲双人跳伞运动的开始。他于 1989 年在印度进行了第一次双人跳伞，很有趣的是，现在我已经完成了泰姬玛哈陵上空的第一次跳伞壮举。”

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