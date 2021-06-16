观看视频7 分钟
F1

只有奥地利红牛才能这样公路旅行，不信你看！

奥地利红牛Red Bull Racing Honda 多年来进行了一些壮观的公路旅行，但该团队最新的冒险可能是最重要的。
作者 Benjamin Salidas
发布于
Part of this story

David Coulthard

United KingdomUnited Kingdom

Martin Šonka

Czech RepublicCzech Republic
此前，在美国纵横交错，车轮旋转穿过阿姆斯特丹的街道，也曾在伊斯坦布尔的马蒂斯大桥上轰鸣。而本田红牛车队的最新冒险，《从城堡到城堡》，看到奥地利红牛车队 RB7 掀起了一场新的高潮——捷克共和国和斯洛伐克的快速之旅。
从举世闻名的布拉格城堡开始，穿过查理大桥，一路狂飙，13 次F1大奖赛冠军大卫·库特哈德 (David Coulthard) 带领车队穿过摩拉维亚地区风景秀丽的葡萄园，然后前往斯洛伐克美丽的首都布拉迪斯拉发。并前往波普拉德 - 塔特里机场进行终极速度对决：与 2018 年红牛飞行比赛世界冠军马丁·桑卡展开全面比赛。
不过，这不是普通的速度之战。当 RB7 以传统风格在短跑道上达到最高速度时，Šonka 将他的 Extra 300SR 飞机倒置进行了令人心碎的全油门倒飞飞行，距离 F1 赛车仅几米远，车手几乎是目瞪口呆。
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in a Slovakian village on April 24, 2021.
It's not every day an F1 car goes past your window
© Filip Nagy / Red Bull Content Pool
David Coulthard races the Red Bull Racing RB7 against 2018 Red Bull Air Race World Champion Martin Šonka at Poprad-Tatry Airport in Slovakia on April 26, 2021.
The ultimate showdown
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Bratislava, Slovakia on April 23, 2021.
Opening up the throttle in Bratislava
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Prague, Czech Republic on April 21, 2021.
The picturesque Charles Bridge in Prague
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Lednice, Czech Republic on April 22, 2021.
Making some serious noise in the countryside
© Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Slovakia on April 24, 2021.
Carving through the mountains
© Jiri Simecek / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Slovakia on April 24, 2021.
The sun begins to set on an epic journey
© Dan Vojtech / Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing RB7 is seen during the filming of From Castle to Castle in Lednice, Czech Republic on April 22, 2021.
Showcasing the beauty of the country and the Red Bull Racing RB7
© Jiri Simecek / Red Bull Content Pool
前红牛车队车手库特哈德说：“这部电影的伟大之处在于一切都是真实的。当飞机在 RB7 上方几米处倒置时，这是真实的，这就是马丁的技能。”
“我真的很高兴有机会在不同国家展示一级方程式赛车，在捷克共和国和斯洛伐克，我们在鹅卵石街道、尘土飞扬的赛道和山上的一些美丽风景中展示。这真是令人难以置信，《从城堡到城堡》对我来说就像是一次发现之旅，也是展示 F1 赛车可以在赛道外做些什么的过程。”
观看下面的视频，了解大卫·库特哈德 (David Coulthard) 和《从城堡到城堡》背后的工作人员如何制作这部独特的电影。
F1 · 19 分钟
Castle to Castle幕后揭秘
Šonka 补充说：“我们驾驶舱外的视野都非常有限，而且我在如此低的高度和倒立的情况下飞行，我或多或少需要看向前方才能控制飞机的高度。司机还得往前面看，但是，由于F1车手使用了头颈保护装置，他不能抬头。所以，我们在大卫面前放了一面小镜子，这样他就可以在看的时候看到我，解决了这个问题到前面。以这样的编队飞行真是太不可思议了。另外，我是一级方程式赛车的忠实粉丝，所以从我的飞机驾驶舱看到这辆车离我的飞机驾驶舱这么近，一切真的很特别。”
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
Part of this story

David Coulthard

United KingdomUnited Kingdom

Martin Šonka

Czech RepublicCzech Republic
F1
Formula Racing