奥地利红牛Red Bull Racing Honda 多年来进行了一些壮观的公路旅行，但该团队最新的冒险可能是最重要的。

此前，在美国纵横交错，车轮旋转穿过阿姆斯特丹的街道，也曾在伊斯坦布尔的马蒂斯大桥上轰鸣。而本田红牛车队的最新冒险，《从城堡到城堡》，看到奥地利红牛车队 RB7 掀起了一场新的高潮——捷克共和国和斯洛伐克的快速之旅。

从举世闻名的布拉格城堡开始，穿过查理大桥，一路狂飙，13 次F1大奖赛冠军大卫·库特哈德 (David Coulthard) 带领车队穿过摩拉维亚地区风景秀丽的葡萄园，然后前往斯洛伐克美丽的首都布拉迪斯拉发。并前往波普拉德 - 塔特里机场进行终极速度对决：与 2018 年红牛飞行比赛世界冠军马丁·桑卡展开全面比赛。

不过，这不是普通的速度之战。当 RB7 以传统风格在短跑道上达到最高速度时，Šonka 将他的 Extra 300SR 飞机倒置进行了令人心碎的全油门倒飞飞行，距离 F1 赛车仅几米远，车手几乎是目瞪口呆。

It's not every day an F1 car goes past your window © Filip Nagy / Red Bull Content Pool The ultimate showdown © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Opening up the throttle in Bratislava © Jan Kasl / Red Bull Content Pool The picturesque Charles Bridge in Prague © Jan Kasl / Red Bull Content Pool Making some serious noise in the countryside © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Carving through the mountains © Jiri Simecek / Red Bull Content Pool The sun begins to set on an epic journey © Dan Vojtech / Red Bull Content Pool Showcasing the beauty of the country and the Red Bull Racing RB7 © Jiri Simecek / Red Bull Content Pool

前红牛车队车手库特哈德说：“这部电影的伟大之处在于一切都是真实的。当飞机在 RB7 上方几米处倒置时，这是真实的，这就是马丁的技能。”

“我真的很高兴有机会在不同国家展示一级方程式赛车，在捷克共和国和斯洛伐克，我们在鹅卵石街道、尘土飞扬的赛道和山上的一些美丽风景中展示。这真是令人难以置信，《从城堡到城堡》对我来说就像是一次发现之旅，也是展示 F1 赛车可以在赛道外做些什么的过程。”

观看下面的视频，了解大卫·库特哈德 (David Coulthard) 和《从城堡到城堡》背后的工作人员如何制作这部独特的电影。

Castle to Castle幕后揭秘

Šonka 补充说：“我们驾驶舱外的视野都非常有限，而且我在如此低的高度和倒立的情况下飞行，我或多或少需要看向前方才能控制飞机的高度。司机还得往前面看，但是，由于F1车手使用了头颈保护装置，他不能抬头。所以，我们在大卫面前放了一面小镜子，这样他就可以在看的时候看到我，解决了这个问题到前面。以这样的编队飞行真是太不可思议了。另外，我是一级方程式赛车的忠实粉丝，所以从我的飞机驾驶舱看到这辆车离我的飞机驾驶舱这么近，一切真的很特别。”

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！