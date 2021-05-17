游戏不再只是为了娱乐。

没错，标题没看错。 你不是在做梦，事实上，游戏还可能在你生活上的其他领域获得助力，包括学习。接受游戏的世界吧！但是，认真地来说，无论何种类型，游戏都应该对你的日常生活产生积极的影响。请记住，这不是放弃现实生活，找借口整天窝在沙发上。

看看你在游戏时可发展哪些技能？

本能的反应： 你知道自己己经注意到快速急拉游戏对反射的影响。重复锻炼可增强肌肉记忆力，并教会你做出更快的决策，进而更快速的反应。即使你不是专业人士，仍然可以从中受益。只是不要太用力地握住控制器，这样只会增加手腕的压力。

有些游戏非常适合练习这类技能，像是《使命召唤》等第一人称射击游戏。 节奏游戏像是吉他英雄之类，迫使我们投入更多的心力与精力进行测试。

解决难题： 许多动作平台已经隐藏了达成目标的路线，游戏玩家必须花时间回溯并找到所有的目标。像《空洞骑士》这类的《银河战士》经由一些惊喜来奖励好奇的球员，从而得到更多动力，以寻找更多秘密。

当然，直觉益智游戏完全可以做到这一点，有些还添加了策略元素。像这样的形式是有史以来最受欢迎的游戏，“俄罗斯方块”以及图中画(Gorogoa)这样的新游戏属之。后者不但烧脑，还考验联想力。大脑在此过程中得到锻炼。 我们都上瘾了。

团队合作： 我们每个人都有一项学校作业，我们与其他同学一起合作，并要求为实现一个共同的目标而努力。在生活方面，你也一直自愿执行这样的信念，并花上好几个小时尝试执行相同的工作。

在在线与其他人或朋友一起玩多人游戏，可以学习如何与他人协同合作，完成任务。如果不是我们游戏时所继承的生活技能，那就无济于事。

在線上與其他人或朋友一起玩多人遊戲，可以學習如何與他人協同合作，完成任務。如果不是我們遊戲時所繼承的生活技能，那就無濟於事。

还有什么比大学独家的Valorant冠军Red Bull Campus Clutch更好的做法。 与另外4位朋友一起注册，加入世界顶级玩家的行列，有机会晋升世界总决赛的行列。

毅力： 如果你花了数小时或无数次尝试击败对手（或中阶等级，我们无法论断），但终究还是经由学习技巧最终胜出，那么你已学到宝贵的一课。而且有可能已经将它带入现实的世界。

试验游戏与你的科学课程紧密结合，整个系统的基础是尝试不同的成功方法。当然，必须尝试再尝试，不要灰心，直到做对为止。

Dark Souls和Nioh等游戏可能就是这类哲学的典范，但是让你获胜的游戏都可以向你展示不放弃的力量。因此，下回当你在测验中表现不及预期时，你可以敦促自己，为下一次做更好的准备。

振奋精神： 你刚刚才为期中考心力交疲，终于考完了。此时，你需要好好放松，也许休息或娱乐一下，但又担心游戏可能会耽误你的功课。不对，就果断去玩吧。看看你游戏的积分或玩玩新游戏，脱离一会儿，开心就好。

游戏让你暂时转移注意力。而且，当你需要重拾书本时，视界又不一样了，并且大脑会在这段期间获得满足。

社交： 能够透过麦克风在在线与他人一起玩游戏，意谓团队合作完成工作。社会互动是我们社交的基础。我们都需要彼此。而且游戏玩家知道，我们不必在一起，就可以共同创纪录。冷静的任何借口都是正确的。在线、线下一切都好。

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