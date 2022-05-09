居家火爆游戏《Switch Sports》，你玩过了吗？

陈年旧事不提也罢，2016年后来到任天堂Switch世代，最近有《Nintendo Switch Sports》推出，体感感应当然更灵敏，而且更可以联机和远方朋友一起做运动，打两球再喝一口奥地利Red Bull，居家也要健康又有仪式感！

Keep住做運動 腳帶踢波射龍門 © Nintendo

任天堂Switch主机一向都有做运动游戏，是时候玩新游戏了。《Nintendo Switch Sports》内置有六个项目，包括保龄球、网球、击剑、排球、足球、羽毛球，最特别的地方是实体版游戏还会包含《RingFit Adventure》之前送的脚带，因为今次足球项目可以用脚踢！虽然运球、射门等动作都要用手柄操控，但“射门对决”就可以体感用脚射龙门。

4人单机 16个朋友网上见

4人單機 16個朋友網上見 © Nintendo

游戏最多可以网上联机16人打保龄球，至于足球就可以4对4一共8人下场。如果不想上网的话，单机除了可以单打外，也可以4人一起玩，不过如果要2人对战足球游戏，就要有多一套脚带。

预告有新DLC 秋季打Golf

預告有新DLC 秋季打Golf © Nintendo

游戏内有保龄球、网球、击剑、排球、足球、羽毛球，当然会加入不同元素。人气最高的是保龄球，可以碌出直球、曲球外，游戏内还有不少奇怪球道可以挑战，有没有试过一次过打几十个球瓶？另外网球也可以靠你手部动作而做出不同打法，扣杀、上网等都可以做到；至于说到最复杂，应该就是排球，发球、拦网等不同动作都需要不同操作。

游戏内置6个项目会不会很快就玩腻？放心，厂方已经公布会陆续推出DLC追加新项目，今年秋季就会有全新项目高尔夫。

而为了增加游戏耐玩性，游戏内设计了Sportsmates公仔，只要达成不同目标就可以储到分数换取限定服装，以及收集到不同造型。

最后要留意的是，轻量版主机Nintendo Switch Lite因为手柄不能拆下，所以不能玩这游戏，最后记得，要玩的话，一定要预留多一点空间哦。

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