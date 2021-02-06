位于斯洛文尼亚的特尔博夫列发电站一度繁荣，其360米高的巨型烟囱每日都吞云吐雾；如今发电站不再运行，烟囱也并没有就成为无人问津的遗迹，两名世界顶尖的斯洛文尼亚攀岩运动员向它发起挑战，徒手征服世界规模最大的人造攀岩路线。

筹备5年 斯洛文尼亚男女挑战家乡地标 © RED BULL

攀山攀石也常听到、看到，攀爬烟囱呢？这里有两位斯洛文尼亚世界顶尖运动攀登选手刚刚做到，而且那烟囱的高度更达360米！想象中圆柱体、表面平滑的烟囱到底要怎样爬？文字难以形容，影片中由专家来示范。

筹备5年 斯洛文尼亚男女挑战家乡地标

两位斯洛文尼亚攀登选手Janja Garnbret及Domen Škofic，今次挑战的攀登地点就是位于其家乡的特尔伯夫列发电站(Trbovlje Power Station)内，全欧洲最高的烟囱，全高360米，最后成功以7小时32分完成登顶。

两位选手当中，现年21岁的Janja Garnbret是2019年世界锦标赛及世界杯女子全能赛冠军，也是东京奥运的金牌大热。另一位就是26岁的Domen Škofic，是2016年世界杯男子难度赛总冠军，15岁时已成功攀爬9a难度级别的路线，也是成功完成这难度路线的最年轻选手之一。二人早于5年前已经有攀登特尔伯夫列发电站烟囱的念头，直至上年10月13日，终于完成这个挑战。

攀爬前未知路线设计 首爬花了12小时登顶 © RED BULL

攀爬前未知路线设计 首爬花了12小时登顶

这个位于斯洛文尼亚萨瓦河(Sava River)旁、特尔伯夫列发电站内的360米烟囱，属全欧洲最高的烟囱，曾经负责为发电厂排放废气，不过自2014年起已经停用。而烟囱上的攀石路线，则是由国际运动攀岩总会(IFSC)定线员Katja Vidmar及Simon Margon专为Janja Garnbret及Domen Škofic而设。

总数13个节段的路线，难度最低由7b级起，其中6个达8级或以上。最难的一段为第10节段，离地257米，难度8b+级。而且每个节段都包含了不同形状、特色的岩点。而在挑战之前，两位选手并不知道路线设计，在地面时也只能观察到离地30米以下的路线。在攀爬过程中，他们二人都要克服未知的困难，所以首次攀爬合共花了近12小时，由朝早到夜晚才登上烟囱顶部。

二人首次爬烟囱 克服恐惧消除疑虑 © RED BULL

二人首次爬煙囪 克服恐懼消除疑慮

说到和一般攀爬悬垂墙壁相比，首次进行多节段攀爬的Garnbret坦言事前有点恐惧：“在开始前我其实有点害怕，特别担心在垂直的墙上跌下来会撞到墙壁。因为与比赛的悬垂墙壁相比，当你跌下来时，绳索会将你悬挂在空中避免碰撞。因此，我需要跌倒几次，才能真正放松并消除恐惧。”

至于Škofic，之前的多节段攀爬经验也不多，也是首次爬烟囱：“这烟囱与我以前爬过的地方完全不同。这是一个巨大的人造建筑物，十分神秘。我感到不自在，非常害怕未知的事物，不过，由于这条攀爬的线道实在充满挑战性，让我很快便消除一切疑虑。当我开始专注于攀登，其他所有想法都消失了，我只是享受整个攀爬的过程。”

第二次攀爬 速度大大提升 © RED BULL

第二次攀爬 速度大大提升

首次攀登时二人由黎明爬至黄昏才登顶，也没有同时完成所有节段，就算当其中一位失手，也会继续攀爬至最高点。4天后即10月13日再正式挑战，有了经验的两位运动员重整旗鼓，比上次轻装上阵，结果只花了7小时32分便完成了全部13个节段。Garnbret登顶后表示：“难度最高的节段确实非常困难，而且在路线上非常高的位置，不过，在第二次试爬的时候，我并不害怕，我更害怕的是在路线下方有些需要花费极大体力跳跃攀附的位置，您需要百分百集中精力以防失手。因为失手意味着要重新攀爬，会浪费额外的体力和时间。”

特尔伯夫列发电站 © RED BULL