攀岩明星Angie Scarth-Johnson的开拓之旅

Angie Scarth-Johnson出生于 1994 年，和我们大多数人一样，她也是从爬树开始的。转眼到了 2023 年，这位 19 岁的女孩已经打破了一生中的多项纪录。

她所完成的攀登难度极高，不仅彻底改变了女性攀岩的现状，还推动了整个攀岩运动的发展。斯卡斯-约翰逊的攀登难度之大，任何性别的人都难以望其项背。

目前，她每年有 6 个月的时间呆在澳大利亚攀岩运动的中心蓝山，另外 6 个月则周游世界，走访西班牙、法国和美国的主要攀岩胜地。

她是这样做的

01 早期开始

Angie Scarth-Johnson pauses for a portrait in Australia © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Angie说："我开始在房子周围、树上和几乎所有地方攀岩。她从 2021 年起就住在巴塞罗那，但她说的是她在澳大利亚首都堪培拉的童年。”

"我会爬上房子里的所有东西。这很有趣，因为通常情况下，当父母想把东西藏起来不让孩子看到时，他们会把东西放在很高的地方，而我的父母总是把东西放在很低的地方，因为我找东西的第一个地方就是高处。”

02 坠落

七岁时，Angie经历了第一次重大挫折，从树上摔了下来，伤到了背部。"我不知道有多高，但足以吓到我的父母，"她笑着说。她的父母很担心。哪个父母不担心呢？但他们也有解决办法。"我想我的父母在那之后真的很害怕我会弄坏什么东西或发生意外，所以他们开始带我去离家很近的攀岩馆。"

Angie回忆起最初在当地体育馆与年长运动员一起训练的情景时说："我非常坚定。"我从来都不喜欢团队运动，因为我非常喜欢自己掌控自己的方式。这听起来很自私，但我喜欢拥有这种[控制权]，将自己推向更高的水平。我想这就是我不太喜欢竞技攀岩的原因，因为我发现很难找到与其他人对抗的动力。我自己才有这种感觉。因此，攀岩对我来说是一项完美的运动，因为我非常喜欢与自己竞争的想法。”

03 团队目标

Scarth-Johnson had an instant connection with rock climbing © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

在当地的体育馆，她八岁时就开始和成年人一起攀岩。从各方面来看，她都是那里最好的攀岩者。她说：“我只是设法和他们一起爬得非常好，我想也许我应该试着训练自己。我很固执，不喜欢别人教我怎么做。我现在已经好多了，但我觉得在那个年纪，我总是想做自己的事，想挑战自己。”

“我开始独自攀岩，然后我找到了一群了解攀岩的朋友，我当时不知道攀岩的存在，我以为你只是在健身房里攀岩。就这样，他们告诉我爸爸，也许我们可以带安琪去攀岩，因为我们觉得她可能会很厉害，因为她在健身房里很厉害，而且她真的很喜欢攀岩。于是，我和爸爸还有这群人第一次去攀岩。一开始，我就觉得这是我应该去的地方。我从未错过任何一个周末。”

04 创造记录

Angie Scarth-Johnson的家人中没有人是攀岩爱好者，但她的父亲发现了她的天赋，学会了为她系安全带，这让她的攀岩水平有了很大的提高。她的妈妈是一名教师，她在家里接受教育。

"我经常和父母一起旅行，"她解释道，"我到处攀岩。正是在其中一次旅行中，9 岁的斯卡斯-约翰逊攀登了美国红河峡谷的 Swingline，成为攀登 8b 级山峰最年轻的选手。攀岩馆的最高攀登等级通常为 7a+，以 a、b、c 为单位递增，因此 8b 级（理论上）比室内最高攀登等级高出 4 级。

那是一次全家去迪斯尼乐园的旅行。我父母带我去了肯塔基州的红河峡谷，"她回忆道，"我发现了一个我非常喜欢的攀登点，恰好是这个级别。我爬山并不是因为它的等级，我只是喜欢它。我知道没有人爬过，但我还是尝试了一下，最终我成功了。”

她并没有就此止步。几天后，她攀登了她的第一个 8c+ --第 8 级中最难的级别。"我爬完第一个之后又回去了。通常我的过程是这样的，我找到它，我非常喜欢它，然后我决定：好吧，我要试着做做看"然后，这可能意味着我回家训练，或者我留下来尝试不同的技巧，直到我准备好了，有足够的实力去做。因此，我认为这就是为什么每一个过程和每一次攀登对我来说都非常重要，因为每一次都是如此艰难，以至于我记得每个人的每一部分。

这面墙有 20 米高，翻越角度为 45 度。"她说，"墙壁很薄，洞很小。我不记得花了多长时间。也许三个星期？这需要很大的压力，你不能说‘我要在这么多天内完成’、‘这是你每天都要做的事情，也许有一天，它会发生。’"

那天，经过三周的努力，她只用了六分钟就做到了。

05 超越自我

Climbing in the Blue Mountains in Scarth-Johnson's native Australia © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

她的下一个成就让她的 8b 和 8c+ 看起来像是小儿科。在澳大利亚的家中，她完成了 9a，成为第一位完成 9a 的澳大利亚女性。"这是我的人生目标，"她说，"我记得当时我在想想象一下，如果有一天我也能做到，或者想象一下我是否能如此强壮地完成 9a。现在我已经做到了三个，但那一刻我又觉得'好吧，我可以做得更好。所以，这将是我职业生涯的另一个标志点。“

当时她只有 15 岁。

尽管年纪轻轻就取得了这么大的成就，Angie 说她并不主动设定目标，而是让想法来找她："我从来没有计划要做什么。我只是想想我的目标，然后寻找符合目标的东西。"

2022 年夏天，她在西班牙完成了《9as》、《Víctimas Pérez》和《Pornographie》。

她解释说："这很难向非登山者解释，但 9a 是你达到的水平--尤其是对女性来说--你就可以成为职业登山者。“她解释说，"9a 以下的难度都是以前已经完成过的。从体力上讲，这是一项非常非常非常激烈的运动，[你]很多时候都在用手指。每一条路线、每一次攀登都可能是不同的风格，可能是非常技术性的，也可能是耐力型或力量型的。但通常都非常困难，因为洞非常糟糕，或者很难把自己拉上去。你需要一定的耐力和经验。“

06 女孩的力量

对Scarth-Johnson来说，不仅仅是完成这些攀登，成为第一批完成攀登的女性之一也意义重大。她说："我想让女性知道，这对她们来说也是可能的。男性拥有不同的身体和[更强的]体力。很多时候，你很难知道自己是否能像女性一样完成[同样的攀登。所以，我想这很好，女性会说：‘好吧，也许这是我可以尝试的另一个 9a 爬坡点，因为我知道这是可能的，因为一个女性已经做到了。’“

她的母亲是西班牙人，Angie说，在西班牙妇女的家庭中长大，让她的心理变得强大”"我觉得我的心理素质真的很强。我出身于西班牙妇女世家，所以我学会了如何非常独立，如何大声说话，如何很好地控制自己，控制自己的思想，"她说，"老实说，我觉得这源自我的'abuela'（祖母）。这让我在攀岩时非常坚定。”

在她的家庭之外，美国攀岩运动员琳恩-希尔（Lynn Hill）也是她的灵感来源。她说："在那个女性无法攀岩或根本不攀岩的时代，她几乎塑造了女性攀岩的形象。她可能一直处于一个看不起她的群体中，不认为她应该在那里，也没有权利在那里。所以，我很仰慕她，因为我觉得是她努力争取到了自己的位置。这是她应得的。”

07 力量和感情

Angie Scarth-Johnson checks out her line © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

以上两点对登山者来说都至关重要。Angie Scarth-Johnson说，她在攀登时感觉很放松，注意力也很集中。"我不会去想其他任何事情。攀岩让我放松。攀岩是我最快乐的地方。”

由于长期从事攀岩运动，Scarth-Johnson 说她的手指非常有力，这对于攀爬 8-9 级的路线来说非常重要。而且，由于她学习攀岩的时间太长，她很擅长阅读路线。她说："我一直都很擅长阅读如何在岩壁上移动。这对我来说很自然。我也很擅长用力拉，比如抓紧。很多东西都能造就一个优秀的攀岩者：你永远不会遇到一个什么都具备的攀岩者。每个人都有不同的特质，这让你成为自己喜欢的类型，但又是非常优秀的攀岩者。”

08 引领潮流

除了上面提到的攀登，Angie Scarth-Johnson表示，感觉到自己有史以来最强壮是她目前职业生涯中的一大亮点。她已经准备好引领潮流，接受自己作为女性攀岩榜样的地位。

她说："在我成长的过程中，我有很多攀岩榜样，所以，如果我也能成为别人的榜样，也许是一个小女孩，就像我在攀岩时一样，那就太好了。我想证明，即使不是攀岩出身，也有可能在这项运动中如愿以偿。”

“至于初学者，不管是男孩还是女孩，我的建议是，当你觉得自己没有动力，或者不想再努力的时候，不妨回到你为什么喜欢做某件事情的基本点，不仅仅是攀岩，任何事情都是如此，"她说，"我认为，有时当事情变得困难时，很容易就放弃了，一走了之。让它回到你热爱它的根本原因，这很好，它能真正帮助你继续努力，勇往直前。"

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