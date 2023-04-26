从空手道到卡波耶拉，从时尚到freestyle，Kyoka都做的到

出生于大阪的Kyoka拥有超凡的技能。在小时候学习空手道后，她转向Freestyle舞蹈，并迅速证明了自己的实力，成为舞蹈界中的一股强大势力。

她将学习武术的心态应用在跳舞上，并将技能提升至全新的高度。八岁时，她独特的音乐才华和实验性的流动感已经引起了强大的Freestyler和嘻哈舞者Maika的注意。同一年，二人便组成了他们的标志性舞团Rushball。

因为Kyoka拥有坚定的信心，她迅速地在Rushball中获得支持。她为自己打造了一个名片“舞蹈的变色龙”，意思是她可以掌握任何想学的流派或风格的人。所有这一切都让她能在全球各地与顶尖舞者和武术家一起训练，并将卡波耶拉(capoeira)、佛朗明哥(flamenco) 、和少林寺等各种风格与自己非常原创的风格混合在一起。

2 分钟 Kyoka学少林醉拳 街舞舞者Kyoka在一位功夫大师的指导下训练，展示了她新的少林醉拳舞技。

在大阪的日常中，你可以看到一群嘻哈热爱者和新一代舞者排队到舞蹈教室与Kyoka一起跳舞，并在她的课堂上学习一段令人兴奋的舞蹈与编曲。

她以纯粹的美学纪录她的学生和练习过程，运用一种具有独特风格的画面来呈现。在镜头前的她无论是从90年代R'n'B到old school hip hop、funk、chopped-up synth到afro-beats，都带着令人醉心的女性能量、大胆的自信、爆发性的创造力和一种神秘的流动感。

从以前到现在，她在舞蹈界中累积了影响力，她赢得一系列的battle，并且拥有一个全球性的粉丝群，甚至与Calvin Klein、Nike Air Max、Adidas Superstar和BABY-G等品牌签下了时尚活动。

而Kyoka表示，她对于自己的名声大噪没有什么兴趣。有鉴于2020年所发生的一切事情，她正专注于玩得开心，对新挑战敞开心胸，做自己想做的事情，以及以自己想要的方式跳舞。

总而言之，Kyoka是一位总能让你感到意想不到的舞者。在这篇文章中，她与我们分享了一段她迄今的旅程，以及为什么她是一位你在未来不能忽视的舞者。

1. 空手道开启了Kyoka的舞蹈之路

当我还是个孩子时，我必须学习空手道。在我放弃空手道后，我试图寻找其他的事情，另一种兴趣或喜好。当时在日本，90年代末有很多日本“舞蹈”偶像，是一种热门的潮流。这和嘻哈音乐引了我的注意，这就是我开始跳舞的原因。有一个特别的偶像团体，这个女孩团体叫Morning Musume（英文意思是“晨间女孩”），他们让我对舞蹈产生兴趣，可以说是我早期的影响人物之一。

2. 家族的遗传

我确实将空手道的精髓融入了我的舞蹈风格。我记得很多形式、精确度、姿势以及我从空手道中学到的脚步，所以现在我会把它们混合在一起，并将它们与我的舞蹈结合在一起。我学习了卡波耶拉，我的家人也对接触式运动、混合武术和摔跤很感兴趣。所以这在我的血液中。我将所有这些影响融合后将它们带入我的动作中。

Kyoka and Edvanir José Dos Santos in capoeira practice © Keisuke Kato/Red Bull Content Pool

3.屏除刻板印象

我开始跳舞的风格是freestyle，但你可以说我的基本风格或我所绑定的风格是嘻哈音乐。使我的风格与众不同的是，我一直对将其他舞蹈类型纳入其中，并在我的自由风格中走出框架保持开放的心态。对于女性舞者来说，要强势地跳舞并获得尊重是很难的，所以我在嘻哈音乐中的目标是要非常强大，并消除刻板印象。至于类型，我现在真的很喜欢Afrobeat。

4. 她的灵感和影响来源出自于文化和传统

有两件事给了我很多创意灵感，也影响了我的舞蹈。一个是电影。那些在艺术上启发我的电影不一定是预期的动作片或艺术片之类的，而更多的是那些带来深刻情感的电影。另一个是与日本传统接触，无论是来自建筑、时尚、文化。

Kyoka's judge's demo at The Jam Battle during the Japan tour in 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

5. 她的未来在舞台上闪耀

我不是特别想当歌手的后援舞者，但我一直想挑战成为编舞或跳舞者，只要找对了合适的歌手。现在我正在计划和一位在日本备受推崇的歌手合作，打造一个超酷的舞蹈表演。不过如果有机会当国际巨星的后援舞者，我一定会选Beyoncé或Usher，他们是真正的传奇R&B歌手，已经在乐坛上占据一席之地好一阵子了。

Kyoka at a workshop during the Red Bull Dance tour 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

6. 玩乐就是她的动力来源

我的第一个目标是超越Maika，设定这样一个打败自己搭档的目标是提升自己的最好方式。现在，下一个挑战是要和我所编排的学生们一起参加一场大型的比赛，我们非常放松。最能让我继续跳舞的动力是享受舞蹈带来的乐趣。

Kyoka and Maika are Rushball © Little Shao/Red Bull Content Pool

7. 她想要创立自己的时装品牌

我最喜爱的品牌是Ralph Lauren和Evisu，我一直很喜欢时装界。下一个大挑战是要从零开始创造出自己的时装品牌。不一定是街头风格，也绝对不是那些典型的舞蹈服装。不是奢华风，但它将具有代表我风格的独特性。

8. Kyoka跟着感觉走

当谈到成名或成为一个受欢迎的舞者时，我只是偶然在这里。我喜欢跳舞。我能做的唯一一件事就是跳舞，但我从来没有真正梦想过从中获得职业生涯。你知道，没有任何重要的时刻让我知道我已经成功了，或者它会变成现在这样的东西。我一直都做自己想做的事情，跳我想跳的舞蹈。

Kyoka's flows is unique © Little Shao/Red Bull Content Pool

9. 舞蹈表达她的自我

我曾经很害羞，但我听从我的一位老师的建议，跟随节奏，让自己放松并自由地表达，这唤醒了我内在的自信，改变了我跳舞的方式。我意识到跳舞像一面镜子展现了我的个性，以及我可以通过跳舞表达自己的程度。现在，我没有特定想赢得的比赛。我对Battle并不感兴趣，但我非常喜欢创造内容，展示我的根源和传统日本文化。

10. 她知道扩大视野的重要性

我的建议是：尝试扩展自己的视野。挑战一切并试验。你可能会喜欢或不喜欢某些东西，当你不喜欢某种风格或动作时，试着想想为什么你不喜欢它。不要只在自己舒适的范围内思考，专注于让你喜欢的东西变得更好。让自己跳出舒适区，扩大视野，这将使你的舞蹈风格升华、转化成不同形式。

现今在日本的新世代舞者缺乏这种特质，他们倾向只跳一种风格，例如纯粹的hip hop、只跳locking或只跳popping。不仅是日本，我认为所有新晋舞者都应该不只学习一种风格，而是挑战自己尝试尽可能多的风格。这将让你的技能更强，让你更具技术多样性，让你获得更多演出机会并带来更多的机会。更重要的是，你的舞蹈和你自己都会变得更有创意和原创性。

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