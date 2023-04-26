Kyoka poses for a portrait during the Red Bull Dancers Tour in Tokyo, Japan on July 3, 2019
© Little Shao/Red Bull Content Pool
舞蹈

从空手道到卡波耶拉，从时尚到freestyle，Kyoka都做的到

认识Kyoka，这位神秘的日本Freestyle舞者、创意模特和嘻哈多才多艺的人物，了解她如何将原创风格融入每一个动作中。
作者 Tracy Kawalik
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Kyoka

来自日本的嘻哈舞者 Kyoka 以武术为灵感，结合出色的舞步和动作。

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Kyoka Step Out

Red Bull 舞者Kyoka探索不同舞蹈风格的起源，并与各种类型的艺术家合作。

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出生于大阪的Kyoka拥有超凡的技能。在小时候学习空手道后，她转向Freestyle舞蹈，并迅速证明了自己的实力，成为舞蹈界中的一股强大势力。
她将学习武术的心态应用在跳舞上，并将技能提升至全新的高度。八岁时，她独特的音乐才华和实验性的流动感已经引起了强大的Freestyler和嘻哈舞者Maika的注意。同一年，二人便组成了他们的标志性舞团Rushball。
因为Kyoka拥有坚定的信心，她迅速地在Rushball中获得支持。她为自己打造了一个名片“舞蹈的变色龙”，意思是她可以掌握任何想学的流派或风格的人。所有这一切都让她能在全球各地与顶尖舞者和武术家一起训练，并将卡波耶拉(capoeira)、佛朗明哥(flamenco) 、和少林寺等各种风格与自己非常原创的风格混合在一起。

2 分钟

Kyoka学少林醉拳

街舞舞者Kyoka在一位功夫大师的指导下训练，展示了她新的少林醉拳舞技。

英语

在大阪的日常中，你可以看到一群嘻哈热爱者和新一代舞者排队到舞蹈教室与Kyoka一起跳舞，并在她的课堂上学习一段令人兴奋的舞蹈与编曲。
她以纯粹的美学纪录她的学生和练习过程，运用一种具有独特风格的画面来呈现。在镜头前的她无论是从90年代R'n'B到old school hip hop、funk、chopped-up synth到afro-beats，都带着令人醉心的女性能量、大胆的自信、爆发性的创造力和一种神秘的流动感。
从以前到现在，她在舞蹈界中累积了影响力，她赢得一系列的battle，并且拥有一个全球性的粉丝群，甚至与Calvin Klein、Nike Air Max、Adidas Superstar和BABY-G等品牌签下了时尚活动。
而Kyoka表示，她对于自己的名声大噪没有什么兴趣。有鉴于2020年所发生的一切事情，她正专注于玩得开心，对新挑战敞开心胸，做自己想做的事情，以及以自己想要的方式跳舞。
总而言之，Kyoka是一位总能让你感到意想不到的舞者。在这篇文章中，她与我们分享了一段她迄今的旅程，以及为什么她是一位你在未来不能忽视的舞者。

1. 空手道开启了Kyoka的舞蹈之路

当我还是个孩子时，我必须学习空手道。在我放弃空手道后，我试图寻找其他的事情，另一种兴趣或喜好。当时在日本，90年代末有很多日本“舞蹈”偶像，是一种热门的潮流。这和嘻哈音乐引了我的注意，这就是我开始跳舞的原因。有一个特别的偶像团体，这个女孩团体叫Morning Musume（英文意思是“晨间女孩”），他们让我对舞蹈产生兴趣，可以说是我早期的影响人物之一。

2. 家族的遗传

我确实将空手道的精髓融入了我的舞蹈风格。我记得很多形式、精确度、姿势以及我从空手道中学到的脚步，所以现在我会把它们混合在一起，并将它们与我的舞蹈结合在一起。我学习了卡波耶拉，我的家人也对接触式运动、混合武术和摔跤很感兴趣。所以这在我的血液中。我将所有这些影响融合后将它们带入我的动作中。
Kyoka and Edvanir José Dos Santos are posing for a portrait during the video shooting of the project Step Out in Tokyo, Japan on March 15, 2019

Kyoka and Edvanir José Dos Santos in capoeira practice

© Keisuke Kato/Red Bull Content Pool

3.屏除刻板印象

我开始跳舞的风格是freestyle，但你可以说我的基本风格或我所绑定的风格是嘻哈音乐。使我的风格与众不同的是，我一直对将其他舞蹈类型纳入其中，并在我的自由风格中走出框架保持开放的心态。对于女性舞者来说，要强势地跳舞并获得尊重是很难的，所以我在嘻哈音乐中的目标是要非常强大，并消除刻板印象。至于类型，我现在真的很喜欢Afrobeat。

4. 她的灵感和影响来源出自于文化和传统

有两件事给了我很多创意灵感，也影响了我的舞蹈。一个是电影。那些在艺术上启发我的电影不一定是预期的动作片或艺术片之类的，而更多的是那些带来深刻情感的电影。另一个是与日本传统接触，无论是来自建筑、时尚、文化。
Kyoka judge demo at The Jam Battle during the Red Bull Dance Tour Japan at the Hirosaki Park, Japan on June 29, 2019.

Kyoka's judge's demo at The Jam Battle during the Japan tour in 2019

© Little Shao/Red Bull Content Pool

5. 她的未来在舞台上闪耀

我不是特别想当歌手的后援舞者，但我一直想挑战成为编舞或跳舞者，只要找对了合适的歌手。现在我正在计划和一位在日本备受推崇的歌手合作，打造一个超酷的舞蹈表演。不过如果有机会当国际巨星的后援舞者，我一定会选Beyoncé或Usher，他们是真正的传奇R&B歌手，已经在乐坛上占据一席之地好一阵子了。
Kyoka is seen during the Red Bull Dancers Tour Japan at Funky Stadium Studio in Hirosaki, Japan on June 28, 2019

Kyoka at a workshop during the Red Bull Dance tour 2019

© Little Shao/Red Bull Content Pool

6. 玩乐就是她的动力来源

我的第一个目标是超越Maika，设定这样一个打败自己搭档的目标是提升自己的最好方式。现在，下一个挑战是要和我所编排的学生们一起参加一场大型的比赛，我们非常放松。最能让我继续跳舞的动力是享受舞蹈带来的乐趣。
Kyoka and Maika pose for a portrait at their Rush Ball 15th Anniversary in the backstage of the Misono Universe in Osaka, Japan on June 23, 2019

Kyoka and Maika are Rushball

© Little Shao/Red Bull Content Pool

7. 她想要创立自己的时装品牌

我最喜爱的品牌是Ralph Lauren和Evisu，我一直很喜欢时装界。下一个大挑战是要从零开始创造出自己的时装品牌。不一定是街头风格，也绝对不是那些典型的舞蹈服装。不是奢华风，但它将具有代表我风格的独特性。

8. Kyoka跟着感觉走

当谈到成名或成为一个受欢迎的舞者时，我只是偶然在这里。我喜欢跳舞。我能做的唯一一件事就是跳舞，但我从来没有真正梦想过从中获得职业生涯。你知道，没有任何重要的时刻让我知道我已经成功了，或者它会变成现在这样的东西。我一直都做自己想做的事情，跳我想跳的舞蹈。
Kyoka poses for a portrait during the Red Bull Dancers Tour in Tokyo, Japan on July 3, 2019

Kyoka's flows is unique

© Little Shao/Red Bull Content Pool

9. 舞蹈表达她的自我

我曾经很害羞，但我听从我的一位老师的建议，跟随节奏，让自己放松并自由地表达，这唤醒了我内在的自信，改变了我跳舞的方式。我意识到跳舞像一面镜子展现了我的个性，以及我可以通过跳舞表达自己的程度。现在，我没有特定想赢得的比赛。我对Battle并不感兴趣，但我非常喜欢创造内容，展示我的根源和传统日本文化。

10. 她知道扩大视野的重要性

我的建议是：尝试扩展自己的视野。挑战一切并试验。你可能会喜欢或不喜欢某些东西，当你不喜欢某种风格或动作时，试着想想为什么你不喜欢它。不要只在自己舒适的范围内思考，专注于让你喜欢的东西变得更好。让自己跳出舒适区，扩大视野，这将使你的舞蹈风格升华、转化成不同形式。
现今在日本的新世代舞者缺乏这种特质，他们倾向只跳一种风格，例如纯粹的hip hop、只跳locking或只跳popping。不仅是日本，我认为所有新晋舞者都应该不只学习一种风格，而是挑战自己尝试尽可能多的风格。这将让你的技能更强，让你更具技术多样性，让你获得更多演出机会并带来更多的机会。更重要的是，你的舞蹈和你自己都会变得更有创意和原创性。
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来自日本的嘻哈舞者 Kyoka 以武术为灵感，结合出色的舞步和动作。

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Red Bull 舞者Kyoka探索不同舞蹈风格的起源，并与各种类型的艺术家合作。

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