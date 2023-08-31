洛伊克-布鲁尼是下坡山地车的一代宗师

当被问及是否有自己的人生哲学时， Lo ïc Bruni 简单地回答说，他每天都在努力提高自己。毫无疑问，他的这一人生哲学已见成效。这位 29 岁的法国下坡山地自行车手已经五次获得国际自行车联盟世界冠军，并两次获得国际自行车联盟世界杯总冠军（2019 年和 2021 年）。

凭借迄今为止的这些职业生涯数据，布鲁尼理所当然地被视为下坡赛场上的伟大人物之一。不过，这位 很少 在重大赛事中退出 领奖台 、目前在世界杯赛场上赢得七次冠军的选手仍有很多潜力可挖。

01 早年经历

出生于尼斯的布鲁尼注定要成为一名下坡山地车手。他的父亲让-皮埃尔-布鲁尼（Jean-Pierre Bruni）曾帮助法国传奇下坡车手尼科-武伊洛兹（Nico Vouilloz）和法比安-巴雷尔（Fabien Barel）开创事业。老布鲁尼在 20 世纪 90 年代也参加过下坡比赛，并在 1999 年成为 35-39 岁年龄组的世界冠军。大约在那次胜利的同时，年幼的 Loïc 开始接触自行车，在父亲的指导下，小布鲁尼很快学会了如何骑车。

"大约五六岁时，父亲给我买了一辆小自行车，周末我就跟着他参加比赛。在那里，我认识了洛里斯-韦吉尔（Loris Vergier，法国职业下坡车手），因为他的父亲和我的父亲一起参加比赛。他们做他们的事，我们做我们的事"。

A young Bruni on a bike alongside his father Jean-Pierre © Loïc Bruni

"我只是喜欢一有空就骑车去兜风。在那个年代，山地自行车运动并不像今天这样发达。还没有适合儿童参加的下坡比赛。我们唯一能参加的是越野赛，但这太耗费体力了，我不太喜欢。所以我想干点别的。

本世纪初，年轻的布鲁尼迷上了摩托车，以及一位名叫特拉维斯-帕斯特拉纳（Travis Pastrana）的人。

"他是我最大的偶像。后来我想骑摩托车，但我父亲一直不同意给我买。

FMX的损失是下坡自行车的收获。

02 不走寻常路

"大约在 10 岁时，我发现了 BMX 赛车，这要感谢洛里斯和他的兄弟，他们参加了很多比赛。法国 MOM Avalanche 青少年山地自行车系列赛也是在那时创立的"。

MOM Avalanche 比赛让年轻的车手们可以进行下坡比赛。年轻的布鲁尼参加了一次这样的比赛，就这样，他迷上了山地自行车，并重新燃起了骑车飞驰的欲望。

Loïc Bruni (centre) was keen to race downhill whenever given the chance © Loïc Bruni

从 MOM Avalanche 到 TRJV（年轻山地自行车手地区奖杯）赛事，这是一个自然的发展过程。TRJV 赛事的组织方式是，在同一辆山地自行车上可以进行下坡、越野和试骑。这让年轻的骑手们可以体验不同的项目，看看自己喜欢做什么，而不必为每个项目购买不同的自行车。布鲁尼在参加小轮车比赛的同时，还坚持参加越野赛和测试赛。

"我知道自己在下坡方面开始有了不错的水平，但我不想急于判断该专注于什么，所以我继续做着所有的事情，因为我知道这对下坡会有好处，下坡是一个非常完整的赛道。

"当我拥有第一辆悬挂式山地车时，我就知道下坡是我最喜欢的项目。除了感觉和速度，我还喜欢与这个项目有关的一切，尤其是其中涉及的技术，比如在山路上穿行、寻找最佳路线、清除跳跃点......"。

An early podium © Loïc Bruni

布鲁尼成长的地方并不适合骑下坡车。法国东南部的阿尔卑斯-滨海地区并不以拥有一流的下坡赛道而闻名。

"在滨海阿尔卑斯大区，适合下坡的赛道并不多，所以我们经常不得不自己动手。但这也迫使我们在各种地形上都能骑得很好"。

03 受到关注

比赛成了他的 "毛病"。十几岁时，他就参加了法国杯下坡赛和法国重力系列赛 Mégavalanches 的青少年组比赛，并取得了不错的成绩。

"当时（2010 年），人们注意到了我，包括法国拉皮耶国际车队的经理。他来看我，并提供机会让我在第二年加入他们的青少年组别。

对当时的布鲁尼来说，这一切都相当疯狂。"我产生了幻觉，我所有的偶像都在这支车队效力，包括山姆-布伦金索普（新西兰下坡职业选手）。

5 分钟 Loïc Bruni We catch up with French MTB rider Loïc Bruni as he prepares his assault on the 2014 UCI World Cup.

04 进步很快

仅仅一年后，布鲁尼就参加了青少年组的国际自行车联盟世界杯赛。当时，青少年组并不单独比赛，而是与男子精英组一起参赛。学习过程相当艰难，但布鲁尼很快就适应了。

2011 年，布鲁尼成为法国青少年组冠军。第二年，即 2012 年，他又获得了青少年组世界冠军。这一年，他还在美国温德姆举行的世界杯比赛中取得了第五名的好成绩，击败了他几年前崇拜的许多男子精英赛车手。

"我知道自己的水平不错，但没想到能取得突破，因为竞争太激烈了。但我很幸运，身边有很多优秀的人，这些人给了我所缺乏的自信"。

On or off form, Bruni is a rider that's always in the podium mix © Graeme Murray/Red Bull Content Pool More often or not in the last few years Bruni has raced in rainbow stripes © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

杰克-鲁尔（Jack Roure）是他的长期技师，他将早期的快速进步归功于这些人。

"我认识他的时候，他已经在业内站稳了脚跟，而我才刚刚起步。我和他很熟，我们之间的关系也很好。我们都很细心。由于他的想法和我对他的信任，我们成功地进行了创新，做了很多当时其他人没有做的事情，比如在淡季进行测试或数据分析。我相信，我们两人都为这门学科的发展做出了贡献。如果没有他，我永远也学不到这么多东西，如果他明天不得不停止，我会有点失落"。

05 晋级精英赛

布鲁尼在青少年组比赛中取得的骄人成绩，使他在 2013 年转入精英组比赛时成为众人瞩目的焦点。但事情并不总是像布鲁尼想象的那样发展。

2 分钟 UCI Cairns 2016 - Loïc Bruni 获胜表现 洛伊克-布鲁尼（Loïc Bruni）在 2016 凯恩斯 DH 世界杯男子组比赛中的夺冠瞬间

06 保持长寿

那么，布鲁尼如何解释自己在如此长的时间内一直处于下坡赛的顶峰，并在年过30时仍能赢得重大赛事的原因呢？

"我的偶像或对手在准备这项运动时所做的很多事情都给了我启发。我试图吸取对我有益的东西，并将它们融合在一起。美国速降选手亚伦-格温（Aaron Gwin）曾经骑过摩托车，所以我也骑过。我现在做健身操，长时间骑行，以锻炼耐力。有些事情并不奏效，比如我想和格温一起训练，但并没有成功。

13 分钟 Underdogs and overdogs MTB riders Kate Courtney and Loïc Bruni recall some of the highs and lows of their mountain biking careers.

布鲁尼赢得了这么多比赛，并专注于提高自己和自行车性能，你会认为他是一个严肃的人，但在自行车之外，还有另一个原因让车迷们喜欢他，不仅仅是因为他流畅的骑行风格。他性格和蔼可亲，在周末的比赛中面带微笑，态度闲适，这掩盖了他感受到的压力或给自己施加的压力。布鲁尼也意识到，作为这项运动中最知名的运动员和大人物之一，他的责任也随之而来。

"我参加比赛时，获胜是主要目标，但我并不只是为了获胜。我想和大家见面，激励每一个来看我们比赛的人。我非常喜欢与车迷互动。

"我很幸运能和我想合作的人一起工作，他们想做对我来说很重要的事情，比如把下坡赛带到另一个维度、开发好的自行车、设计服装等。所有这些都将有助于我参加比赛，同时也有助于品牌开发新产品，让速降运动发展壮大"。

The fans love Bruni for his racing style and personality © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

布鲁尼对周末比赛之外的生活非常满意，他与车队成员、家人、朋友和其他亲人一起周游世界，同样充满乐趣。

"我想继续过我的小日子，快乐地生活，这一切都超越了体育。如今我有机会过上好日子，做自己喜欢的事，我必须好好把握。"