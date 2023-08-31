Loic Bruni as seen before the UCI DH World Cup in Snowshoe, USA on July 31, 2022.
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
bike

洛伊克-布鲁尼是下坡山地车的一代宗师

法国下坡车手 Loïc Bruni 回顾了他的职业生涯，以及他是如何成为同代人中最伟大的车手之一的。
作者 Mathieu Fageot
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Loïc Bruni

绰号Super Bruni的Loïc Bruni，透过持续不断的练习及令人羡慕的绝佳天赋，在全球顶尖的下坡车赛大杀四方，年仅24岁就两度成为“世界冠军”，获得两座世锦赛冠军殊荣。

FranceFrance

Downtime

What do pro mountain bikers get up to when they're not racing? Find out in our behind-the-scenes documentary.

3 赛季 · 12 剧集

Fast Life

进入竞争异常激烈的国际自行车联盟山地自行车世界杯下坡和越野赛的世界。

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目录

  1. 1
    早年经历
  2. 2
    不走寻常路
  3. 3
    受到关注
  4. 4
    进步很快
  5. 5
    晋级精英赛
  6. 6
    保持长寿
当被问及是否有自己的人生哲学时，Lo ïc Bruni 简单地回答说，他每天都在努力提高自己。毫无疑问，他的这一人生哲学已见成效。这位 29 岁的法国下坡山地自行车手已经五次获得国际自行车联盟世界冠军，并两次获得国际自行车联盟世界杯总冠军（2019 年和 2021 年）。
凭借迄今为止的这些职业生涯数据，布鲁尼理所当然地被视为下坡赛场上的伟大人物之一。不过，这位很少在重大赛事中退出领奖台、目前在世界杯赛场上赢得七次冠军的选手仍有很多潜力可挖。
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早年经历

出生于尼斯的布鲁尼注定要成为一名下坡山地车手。他的父亲让-皮埃尔-布鲁尼（Jean-Pierre Bruni）曾帮助法国传奇下坡车手尼科-武伊洛兹（Nico Vouilloz）和法比安-巴雷尔（Fabien Barel）开创事业。老布鲁尼在 20 世纪 90 年代也参加过下坡比赛，并在 1999 年成为 35-39 岁年龄组的世界冠军。大约在那次胜利的同时，年幼的 Loïc 开始接触自行车，在父亲的指导下，小布鲁尼很快学会了如何骑车。
"大约五六岁时，父亲给我买了一辆小自行车，周末我就跟着他参加比赛。在那里，我认识了洛里斯-韦吉尔（Loris Vergier，法国职业下坡车手），因为他的父亲和我的父亲一起参加比赛。他们做他们的事，我们做我们的事"。
Loïc Bruni being pushed on a bike by his father Jean-Pierre Bruni.

A young Bruni on a bike alongside his father Jean-Pierre

© Loïc Bruni

"我只是喜欢一有空就骑车去兜风。在那个年代，山地自行车运动并不像今天这样发达。还没有适合儿童参加的下坡比赛。我们唯一能参加的是越野赛，但这太耗费体力了，我不太喜欢。所以我想干点别的。
本世纪初，年轻的布鲁尼迷上了摩托车，以及一位名叫特拉维斯-帕斯特拉纳（Travis Pastrana）的人。
"他是我最大的偶像。后来我想骑摩托车，但我父亲一直不同意给我买。
FMX的损失是下坡自行车的收获。
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不走寻常路

"大约在 10 岁时，我发现了 BMX 赛车，这要感谢洛里斯和他的兄弟，他们参加了很多比赛。法国 MOM Avalanche 青少年山地自行车系列赛也是在那时创立的"。
MOM Avalanche 比赛让年轻的车手们可以进行下坡比赛。年轻的布鲁尼参加了一次这样的比赛，就这样，他迷上了山地自行车，并重新燃起了骑车飞驰的欲望。
Loïc Bruni as seen during a downhill mountain bike competition when he was younger.

Loïc Bruni (centre) was keen to race downhill whenever given the chance

© Loïc Bruni

从 MOM Avalanche 到 TRJV（年轻山地自行车手地区奖杯）赛事，这是一个自然的发展过程。TRJV 赛事的组织方式是，在同一辆山地自行车上可以进行下坡、越野和试骑。这让年轻的骑手们可以体验不同的项目，看看自己喜欢做什么，而不必为每个项目购买不同的自行车。布鲁尼在参加小轮车比赛的同时，还坚持参加越野赛和测试赛。
"我知道自己在下坡方面开始有了不错的水平，但我不想急于判断该专注于什么，所以我继续做着所有的事情，因为我知道这对下坡会有好处，下坡是一个非常完整的赛道。
"当我拥有第一辆悬挂式山地车时，我就知道下坡是我最喜欢的项目。除了感觉和速度，我还喜欢与这个项目有关的一切，尤其是其中涉及的技术，比如在山路上穿行、寻找最佳路线、清除跳跃点......"。
Loïc Bruni as seen on a downhill podium when he was younger.

An early podium

© Loïc Bruni

布鲁尼成长的地方并不适合骑下坡车。法国东南部的阿尔卑斯-滨海地区并不以拥有一流的下坡赛道而闻名。
"在滨海阿尔卑斯大区，适合下坡的赛道并不多，所以我们经常不得不自己动手。但这也迫使我们在各种地形上都能骑得很好"。
03

受到关注

比赛成了他的 "毛病"。十几岁时，他就参加了法国杯下坡赛和法国重力系列赛 Mégavalanches 的青少年组比赛，并取得了不错的成绩。
"当时（2010 年），人们注意到了我，包括法国拉皮耶国际车队的经理。他来看我，并提供机会让我在第二年加入他们的青少年组别。
对当时的布鲁尼来说，这一切都相当疯狂。"我产生了幻觉，我所有的偶像都在这支车队效力，包括山姆-布伦金索普（新西兰下坡职业选手）。

5 分钟

Loïc Bruni

We catch up with French MTB rider Loïc Bruni as he prepares his assault on the 2014 UCI World Cup.

英语 +9

04

进步很快

仅仅一年后，布鲁尼就参加了青少年组的国际自行车联盟世界杯赛。当时，青少年组并不单独比赛，而是与男子精英组一起参赛。学习过程相当艰难，但布鲁尼很快就适应了。
2011 年，布鲁尼成为法国青少年组冠军。第二年，即 2012 年，他又获得了青少年组世界冠军。这一年，他还在美国温德姆举行的世界杯比赛中取得了第五名的好成绩，击败了他几年前崇拜的许多男子精英赛车手。
"我知道自己的水平不错，但没想到能取得突破，因为竞争太激烈了。但我很幸运，身边有很多优秀的人，这些人给了我所缺乏的自信"。
Loic Bruni performs during the Taniwha Downhill at Crankworx in Rotorua, NZ on March 19, 2023.

On or off form, Bruni is a rider that's always in the podium mix

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Loic Bruni races at the UCI DH World Cup in Lenzerheide, Switzerland on June 10, 2023.

More often or not in the last few years Bruni has raced in rainbow stripes

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

杰克-鲁尔（Jack Roure）是他的长期技师，他将早期的快速进步归功于这些人。
"我认识他的时候，他已经在业内站稳了脚跟，而我才刚刚起步。我和他很熟，我们之间的关系也很好。我们都很细心。由于他的想法和我对他的信任，我们成功地进行了创新，做了很多当时其他人没有做的事情，比如在淡季进行测试或数据分析。我相信，我们两人都为这门学科的发展做出了贡献。如果没有他，我永远也学不到这么多东西，如果他明天不得不停止，我会有点失落"。
我参加比赛的主要目的是获胜，但我并不只是为了获胜。我想和大家见面，激励每一个来看我们比赛的人。
Loïc Bruni
05

晋级精英赛

布鲁尼在青少年组比赛中取得的骄人成绩，使他在 2013 年转入精英组比赛时成为众人瞩目的焦点。但事情并不总是像布鲁尼想象的那样发展。
"我在比赛中表现出色，但也有些挣扎。那是亚伦-格温（Aaron Gwin）的鼎盛时期，[2014年]我四次获得亚军，所以有点沮丧，但这更加激励了我。但我最大的敌人最终还是我自己。直到 2015 年，我没有一个赛季不受伤。我是一个非常情绪化的人，我认为这也是原因之一。取决于与我共事的人，取决于强加给我的事情，我可能会做出糟糕的反应，犯下错误。像你这样在高水平上不断进步，你无法承受这样的后果。这是我今天仍在努力的事情，但我认为这将伴随我一生，这是一种性格特征。
在真正取得世界杯冠军之前，布鲁尼于2015年在安道尔的瓦尔诺德赢得了他五次UCI下坡世锦赛中的第一次一年后，他终于在澳大利亚凯恩斯赢得了世界杯首胜。2017年、2018年、2019年和2022年，他又相继赢得了国际自行车联盟世界锦标赛的冠军。2022 年的冠军无疑是最特别的，因为它是在法国本土的 Les Gets 获得的。只有同为法国人的尼科-武约兹（Nico Vouilloz）拥有更多的世界精英赛冠军头衔，他一共获得了七个冠军头衔。

2 分钟

UCI Cairns 2016 - Loïc Bruni 获胜表现

洛伊克-布鲁尼（Loïc Bruni）在 2016 凯恩斯 DH 世界杯男子组比赛中的夺冠瞬间

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保持长寿

那么，布鲁尼如何解释自己在如此长的时间内一直处于下坡赛的顶峰，并在年过30时仍能赢得重大赛事的原因呢？
"我的偶像或对手在准备这项运动时所做的很多事情都给了我启发。我试图吸取对我有益的东西，并将它们融合在一起。美国速降选手亚伦-格温（Aaron Gwin）曾经骑过摩托车，所以我也骑过。我现在做健身操，长时间骑行，以锻炼耐力。有些事情并不奏效，比如我想和格温一起训练，但并没有成功。

13 分钟

Underdogs and overdogs

MTB riders Kate Courtney and Loïc Bruni recall some of the highs and lows of their mountain biking careers.

英语 +10

Kate Courtney
布鲁尼赢得了这么多比赛，并专注于提高自己和自行车性能，你会认为他是一个严肃的人，但在自行车之外，还有另一个原因让车迷们喜欢他，不仅仅是因为他流畅的骑行风格。他性格和蔼可亲，在周末的比赛中面带微笑，态度闲适，这掩盖了他感受到的压力或给自己施加的压力。布鲁尼也意识到，作为这项运动中最知名的运动员和大人物之一，他的责任也随之而来。
"我参加比赛时，获胜是主要目标，但我并不只是为了获胜。我想和大家见面，激励每一个来看我们比赛的人。我非常喜欢与车迷互动。
"我很幸运能和我想合作的人一起工作，他们想做对我来说很重要的事情，比如把下坡赛带到另一个维度、开发好的自行车、设计服装等。所有这些都将有助于我参加比赛，同时也有助于品牌开发新产品，让速降运动发展壮大"。
Loic Bruni celebrates winning the World Championships final at UCI DH World Championships in Les Gets, France on August 27, 2022.

The fans love Bruni for his racing style and personality

© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

布鲁尼对周末比赛之外的生活非常满意，他与车队成员、家人、朋友和其他亲人一起周游世界，同样充满乐趣。
"我想继续过我的小日子，快乐地生活，这一切都超越了体育。如今我有机会过上好日子，做自己喜欢的事，我必须好好把握。"

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Loïc Bruni

绰号Super Bruni的Loïc Bruni，透过持续不断的练习及令人羡慕的绝佳天赋，在全球顶尖的下坡车赛大杀四方，年仅24岁就两度成为“世界冠军”，获得两座世锦赛冠军殊荣。

FranceFrance

Downtime

What do pro mountain bikers get up to when they're not racing? Find out in our behind-the-scenes documentary.

3 赛季 · 12 剧集

Fast Life

进入竞争异常激烈的国际自行车联盟山地自行车世界杯下坡和越野赛的世界。

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