MotoGP™ 超级巨星不可思议的人生 - Marc Márquez

Marc Márquez 即将开始他在 MotoGP™ 赛车的第 17 个赛季，目标是夺得他的第九座世界冠军头衔和他在顶级摩托车赛事的第七个冠军头衔。 尽管取得了 59 场胜利、100 次登上领奖台等诸多成就，但这位加泰罗尼亚车手还是经历了许多挣扎与挑战。 这里是他的故事。

强势开始

Márquez 于 1993 年出生于西班牙的 Cervera（这也是他骑 93 号摩托车比赛的原因），父母是 Juliá 和 Roser。 摩托车似乎融入了他的血液，甚至在他四岁之前，他就向父母要了一辆摩托车。 从此再也没有回头路了。

2001 年，七岁的他赢得了加泰罗尼亚耐力赛冠军，之后他决定从事赛道赛车而非越野比赛。 第二年他即朝赛道赛事出发。

在 10 岁时，他赢得了他的第一个赛道赛事冠军，冠军公开赛 50，然后升至 125cc 级别。 他在骑乘Honda CBR125的第二年获得了冠军，并在次年蝉联此成就。

随后，Márquez 从加泰罗尼亚系列赛转战 2007 赛季的西班牙速度锦标赛。 他只参加了一个赛季的锦标赛，当时骑乘 KTM 125 RRF，在那里他赢得了他的第一个全国比赛冠军，并获得了第九名。 现在是他登上世界舞台并开始打破记录的时候了。

Márquez claiming his first win in the 125cc World Championship © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

席卷全球

身为 KTM Repsol 车队的一员，年仅 15 岁零 127 天的 Márquez ，在 2008 年 125cc 世界锦标赛（现称为 Moto3™）中首次登上领奖台，这使他成为这项运动中登上领奖台最年轻的西班牙车手。 正是在这个时候，他开始被称为“Cervera 的蚂蚁”，因为他身材矮小但控制重型和强大机械的能力令人难以置信。

在他参加 125cc 级别比赛的第二个赛季，Márquez 与 奥地利Red Bull KTM Motorsport 车队一起比赛，再次登上领奖台并获得两个杆位，此时充份展现了他原始速度的迹象。

2010 年是全世界开始真正注意到 Márquez 的一年。 这一年他转到Derbi 车队，即使在季前赛测试中，他的速度也是不容忽视的。 这立即使他成为获得 125cc 冠军的热门人选。 那个赛季，Márquez 在行程上的 17 场比赛中赢得了 10 场比赛，其中包括五连胜。 他还获得了 11 个杆位，并准备好晋升至 Moto2™，而且他是第一次获得世界冠军。

Márquez 在 Moto2™ 度过了两个赛季。 在 2011 年主导 600cc 机车后，他在 2012 年获得了冠军。同时在西班牙瓦伦西亚举行的一场宏伟决赛中结束了他在第二级别的赛事，在那里他从第 33 位发车，但在风驰电掣的呼啸中赢得胜利。 仅在首圈，他就超越了 20 辆摩托车。 那场胜利是这项运动历史上最大的逆转。

On his way to his Moto2™ World Championship title © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

大联盟

Márquez 一直以实力证明他有能力与最优秀的选手竞争，但升级到 MotoGP™ 是一个完全不同水平的考验。 他不仅要与这项运动有史以来最伟大的明星对抗，包括Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Nicky Hayden 及Dani Pedrosa，他还是这项运动最著名的车手之一：Repsol Honda车队的一员。

他在卡塔尔的赛季揭幕战中首次登上领奖台，然后在美国得克萨斯州的美洲赛道赢得了本赛季的第二场比赛，他很快就证明了自己够资格进入最高级别的赛事。

自此之后没人能阻止 Márquez ，他在本赛季又五次登上领奖台，击败 Jorge Lorenzo 获得冠军，成为自 1978 年 Kenny Roberts 以来首位赢得顶级世界冠军的新秀。

他的第二个赛季，Márquez看来赢得轻松。 他拿下前 10 轮比赛，领先Valentino Rossi 67 分夺冠。 2015 年，他在赛季中赢得了 7 场比赛，但这还不足以阻止Jorge Lorenzo 或 Valentino Rossi，Márquez只能屈居积分榜第三名。

“蚂蚁”在 2016 年重回巅峰，获得了他的第三座 MotoGP™ 冠军，这是他的第五个世界总冠军。 他在整个赛季中取得了五场胜利。

Celebrating his 5th MotoGP™ title © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2017 年又是一个夺冠赛季，次年 Márquez 打破了更多纪录，获得了他的第五个 MotoGP™ 冠军。 年仅 25 岁的他成为史上最年轻的车手，他赢得了七项世界冠军和五项顶级赛事冠军。

2019 年是Márquez的又一个主导赛季，尽管人们怀疑他在休赛期接受肩部手术后的表现。 他几乎赢得了当年的首场比赛，消除了这些疑虑，之后在 19 场比赛的赛季中取得了 12 场胜利，以 151 分的优势击败了Ducati的 Andrea Dovizioso。

恶运

参加摩托车比赛是很危险的，很少有车手能在不受伤的情况下完成他们的职业生涯。 Márquez 也不例外。

2018 赛季末他必须接受肩部手术，但在 2019 赛季开始时他已能够完全恢复活动能力。 在下方的影片中，请观赏关于他复健的精彩纪录片。

1 小时 20 分 Márquez 挑战极限的勇气 在休赛季进行了大手术并康复之后， MARC MÁRQUEZ以绝佳的状态进入2019年的MOTOGP™赛季，当时，他就下定决心挑战极限赢得连胜佳绩。

离开摩托车对车手来说是很艰难的，作为他康复的一部分，Márquez 的团队不得不从他的越野摩托车上取下车轮并将其隐藏起来，这样他就不会在康复期间尝试骑行。

然而，伤势变得更糟。 在西班牙赫雷斯举行的 2020 年 MotoGP™ 赛季揭幕战中，Márquez 的 Honda 机车以高倾角落地受伤严重，跌入砾石区。 摔伤了他右臂的肱骨（上臂），他不得不立即接受手术。 他在本赛季的第二轮比赛中虽重返赛场并参加了自由练习赛，但因太疼痛无法骑行于是退出比赛，之后在赛季余下的时间里尝试做好完全康复的准备。

Márquez in rehabilitation from injury © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

他的恢复一直持续到 2021 赛季开始，Márquez错过了前两轮比赛。 他参加了接下来的 14 场比赛，拿下三场胜利，但他显然无法赢得冠军时，他退出了最后两场比赛，因为他的右臂仍然觉得不舒服。

在 2022 赛季的第二场比赛中，Márquez 在练习赛中摔车了 3 次，在赛前热身赛中第4次撞车。 第四次撞车又是一次猛烈的撞击，他被紧急送往医院。 他没有受伤，但被宣布不适合参加比赛。

在进一步的检查中发现Márquez患有复视（复视），这也需要手术。 后来，他再次缺席，接受了肱骨的第四次手术，这次是为了修复骨骼的 30 度旋转。 他终于在本赛季的最后六场比赛中回归，并在澳大利亚的菲利普岛获得第二名，这是他职业生涯的第 100 次登上领奖台。

记录丰富

毫不奇怪，凭借这些成功以及他的奖杯，Márquez 在这项运动中获得了多项记录。

Title number 8 in the bag © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在这里一一列举可能需要很长时间，但他的一些荣誉包括所有级别的最多杆位、首次亮相赛季的最多胜利、一个赛季的最多胜利、一个赛季的最多杆位等等。 他还创造了许多与年龄相关的记录，包括最年轻的比赛冠军、最年轻登上 100 次领奖台的车手以及最年轻的 MotoGP™ 世界冠军。

沒有人像 Marc那样骑车！ Cal Crutchlow

Marc的两个家庭

如果没有强大的支持网络，你就不会像 Márquez 那样赢得成功，这位车手经常说他有“两个支持我的家庭——我的母亲、父亲和兄弟，以及我的车队。

他的父亲 Juliá 参加了每场比赛，他的母亲也参加了一些赛事，但 Marc 最亲密的关系是他的兄弟 Alex。

Alex Márquez也是 MotoGP™ 的参赛者，当他在 2019 年赢得 Moto2™ 世界冠军时，他最大的支持者是 Marc。 这位八届世界冠军说他和他兄弟的关系非常重要，因为他们一起训练并互相鼓励变得更好。

Marc and Alex Márquez racing together in 2020 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他的 Repsol Honda 团队对他的成功也至关重要。 他说：“我有我的经理和我的教练，当你在团队中拥有良好的氛围时，你可以成长更多。”

下一步是什么？

Testing the 2023 Repsol Honda machine © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Márquez 将在 2023 年与 Repsol Honda 车队一起重返赛道，骑乘Honda RCV213V。 在今年的季前赛测试中，他引述表示这辆摩托车“离顶级还很远”，但在经历了两个赛季的伤病之后，他表示已经恢复到最佳状态并准备好参加比赛。 正如前 MotoGP™ 车手和竞争对手 Cal Crutchlow 所说，“没有人像 Marc Márquez 那样骑车！”

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