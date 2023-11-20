Sergio Perez driving the Oracle Red Bull Racing RB19 during the F1 Grand Prix of Saudi Arabia at Jeddah Corniche Circuit on March 19, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

塞尔吉奥-佩雷兹：F1冠军、民族英雄和开拓者

塞尔吉奥-佩雷斯（Sergio Pérez）现在是奥地利Red Bull车队（Oracle Red Bull Racing）的当家车手之一，但他的 F1 之路可谓迂回曲折、性格鲜明。这就是他的故事
作者 Matt Clayton
12 min read发布于

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Sergio Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez is the most successful Mexican driver in the history of Formula One, and he’s picking up more success with Red Bull Racing.

MexicoMexico

奥地利Red Bull Racing Roa…

与 F1 车手 Max Verstappen、David Coulthard 等一起探索大奖赛主办城市。

2 赛季 · 2 剧集

目录

  1. 1
    起步
  2. 2
    大胆尝试
  3. 3
    潜心钻研
  4. 4
    通往F1之路
  5. 5
    起步，然后跌跌撞撞
  6. 6
    可靠先生
  7. 7
    改变一切的结果
  8. 8
    重要贡献者
  9. 9
    提高自己的水平
  10. 10
    继续 "疯狂 "之旅
塞尔吉奥-佩雷兹不知道自己不知道什么，事后看来，这也许是件好事。佩雷兹六岁时第一次坐上卡丁车，在他的家乡墨西哥，他是一名热衷于赛车并取得成功的赛车手，他知道自己想要什么--在一级方程式赛车中发展。别忘了，早在他出生之前，世界赛车运动的顶峰就没有墨西哥车手的身影。他与 F1 在欧洲的心脏地带相隔半个地球。更不用说没有一条成熟的道路可循。佩雷兹想加入 F1，这才是最重要的。

7 分钟

The Best Moments of Checo Pérez's F1 Career So Far

The 2023 Formula 1 Singapore Grand Prix will be the 250th F1 Start for Sergio "Checo" Pérez, and all of us at Oracle Red Bull Racing are proud to be a part of 58 of those.

Sergio Pérez
在 20 名车手中，通往世界上最高级别赛车运动的道路多种多样，虽然许多人已经走了很长的路，但很少有人能比佩雷斯走得更远。
难怪在他十多年的 F1 职业生涯中，他获得了超乎想象的成功、声誉和回报，现在，他可以暂停 F1 对现在的无限关注，回想这一切的开始。"他说："无论你的梦想听起来有多疯狂，它都是有可能实现的。”
佩雷兹的职业生涯证明了这一点，但他是如何从一个雄心勃勃的孩子成为 F1 领跑者的呢？让我们来填补空白。
01

起步

An image of Sergio Pérez sat in his Sauber F1 Team car.

The destination was always F1

© Getty Images

每位 F1 车手都是从卡丁车起步的。这是一种成人仪式，塞尔吉奥-佩雷斯也不例外。作为安东尼奥（Antonio）和马里卢（Marilu）在瓜达拉哈拉（Guadalajara）长大的三个孩子中最小的一个，切科六岁时就在家乡墨西哥参加比赛。随着卡丁车越来越大、越来越快、越来越强劲，他经常是每个组别中年龄最小的选手，而且通常是最小的选手之一。虽然他很早就赢得了比赛，而且经常获胜，但在他的记忆中，卡丁车比赛是一项家庭活动，从一个地方到另一个地方，要无休止地坐车。
他在 2021 年末接受奥地利Red Bull车队采访时回忆道："我和爸爸、哥哥在墨西哥各地旅行，每个城市都有一场接一场的比赛。比赛结束后，我们必须开车回家，有时要开10个小时。我会穿着制服睡在车里去上学。回想起来真有趣，周一早上我爸爸总是要开车送我回学校。"
卡丁车在当地取得成功是一回事，但年轻的切科的雄心远不止于墨西哥海岸。
"我的哥哥在英国参加福特方程式赛车，我看到了他们在欧洲的竞争水平。我知道，如果我想进入一级方程式，就必须去欧洲，"他说。
理论上听起来很简单。实际上呢？没那么简单。但佩雷斯的天真加上他的坚韧，对他的帮助大于阻碍。
02

大胆尝试

当时，切科的卡丁车运动得到了墨西哥大亨卡洛斯-斯利姆（Carlos Slim）的支持，但欧洲却成了他的障碍。佩雷兹回忆说："他不想跳槽到欧洲，因为他觉得我太年轻了。“于是，切科做了切科一直在做的事，掌控了局面。别管他当时只有 14 岁，也别管他父母的电话账单快要涨破屋顶。
他回忆说："我进入宝马网站，找到所有车队的联系方式，然后给他们发邮件，试图说服他们接受我，因为我是一名非常优秀的墨西哥车手。”
他回忆说："这很有趣，因为与墨西哥有时差，我不得不在凌晨三四点起床打电话。我父母都快被我气疯了，因为（电话）账单非常贵！最后，我收到了所有车队的报价，但都太贵了。后来，我突然发现有一家非常有吸引力，而且非常便宜。“
An image of Sergio ‘Checo’ Pérez driving an F1 car.

The path to F1 was not straightforward

© Getty Images

2005 年，年仅 15 岁的佩雷斯来到德国慕尼黑，当时他只有一张单程机票，没有冬季服装，也不知道住在哪里，更不知道接下来会发生什么。他住过一段时间的卡车站旅馆，后来又住进了一家餐馆。但他搭上了 4speed Media 团队的顺风车，这就是他所需要知道的一切。
"只有两名机械师和我的工程师，"他回忆道，"他们不太会说英语，我也不太会说英语，所以我们之间几乎无法沟通。第一次比赛时，我们的车队规模很小，只有一辆车。每个人都看着我们，想知道'你们在这里做什么？‘”
这也是切科经常问自己的问题。是的，他离 F1 的中心很近，但他仍在万里之外
03

潜心钻研

在宝马方程式ADAC系列赛的两个赛季中，他偶尔登上领奖台，并有机会在纽伯格林和霍根海姆等备受推崇的德国赛道上比赛，但这只是间歇性地分散日常工作的注意力。到 2006 年，道路出现了岔路口。俗话说，逆境彰显个性，而不是塑造个性？在不知不觉中，佩雷兹已经决定实践这句话。
An image of Sergio ‘Checo’ Pérez driving a Sauber F1 Team car.

Dreaming of the big time kept Pérez in the game

© Getty Images

"比赛不太顺利，我太孤独了。比赛之外的生活非常艰难，"他回忆道，"这让我的表现大打折扣。我当时想，'也许我应该回家继续学习'。但另一方面我又想，'不，我不能放弃。如果我回到墨西哥，就再也回不来了。也许值得我付出一切，为之奋斗，为之努力'。"
这种感慨可以适用于他在 F1 职业生涯中的任何一个阶段，我们稍后再谈。但对于一个 16 岁的少年来说，做出这样的决定并踏上少有人走过的道路是他的特质，也是他的回报......
04

通往F1之路

2006 赛季，佩雷斯在宝马方程式 ADAC 系列赛事中获得了总成绩第六名的好成绩。正如佩雷兹所说，这并不是因为成绩本身，而是因为成绩所带来的意义。
他回忆说："我知道，如果我在赛季中表现出色，就有可能在更大的车队获得机会。我给卡洛斯（斯林）打了电话，我看到他们也很积极。2007 年，他们把我送到英国 F3 车队，一切都改变了。我来到了一个很棒的车队，我有了一名教练，他们让我成为了一名更好的车手。现在一切都变得严肃起来，我就像其他车手一样。"
更好？是的。和其他车手一样？不尽然。在 2007 年英国三级方程式国际系列赛国家组的 21 场比赛中，切科赢得了 14 场比赛，一举夺冠，并向 GP2 亚洲系列赛招手。
Sergio Pérez celebrates his 2nd place at the 2012 Italian Grand Prix

The champagne moments start to flow

© Getty Images/Red Bull Content Pool

在 2008-9 年的比赛中取得胜利后，他晋级到 2010 年的 GP2 正式系列赛（即现在的二级方程式），其中有 10 名车手最终进入了 F1。在众多未来之星中，佩雷兹击败了未来的 F1 赛车冠军帕斯托-马尔多纳多（Pastor Maldonado），获得了系列赛亚军。
切科是个怀揣梦想的孩子，来到欧洲六年后，他开始了自己的 F1 之旅。
05

起步，然后跌跌撞撞

2010 年底，佩雷兹签约成为法拉利车手学院的一员。2011 年，佩雷兹首次代表法拉利车队索伯车队出战 F1 澳大利亚站。他在墨尔本上演了一出节省轮胎的好戏，最终以第七名的成绩获得积分，但他的赛车因违反技术规定而被取消资格。
An image of Sergio ‘Checo’ Pérez answering questions at an F1 press conference.

The spotlight starts to shine on Checo

© Getty Images

他的新秀赛季可谓昙花一现，其中不乏磕磕绊绊。在摩纳哥的一次严重撞车事故后，他因脑震荡症状缺席了两场比赛。虽然他在银石赛道取得了第七名的最好成绩，但他在九月份测试 2009 款法拉利赛车时的表现可以说是更上一层楼，这也是另一个 "掐死我 "的时刻。
2012 年是佩雷兹真正发力的一年，在马来西亚站，他在最后几圈追赶两届世界冠军费尔南多-阿隆索（Fernando Alonso），险些夺冠，最终获得亚军，首次登上 F1 领奖台。在蒙特利尔站和蒙扎站的领奖台上，他跻身总冠军前十名。刘易斯-汉密尔顿（Lewis Hamilton）将在六个赛季后离开迈凯轮车队，而这家英国豪门车队选择了这位 22 岁的年轻车手作为他的替补，与简森-巴顿（Jenson Button）搭档。
从表面上看，这是一个令人难以置信的机会--迈凯轮车队在 2012 年赢得了七场大奖赛--但 2013 年开始，迈凯轮车队开始走下坡路，此后只赢得了一场比赛。佩雷兹在迈凯轮车队的表现不如在索伯车队，他与印度力量车队签订了2014年的合同，搭档德国车手尼科-胡肯伯格（Nico Hulkenberg）。
06

可靠先生

An image of Sergio ‘Checo’ Pérez celebrating an F1 podium finish.

A regular face on the podium

© Getty Images

切科在这支车队度过了七个赛季，在此期间和之后，车队的名称和所有权结构多次变更，对于不了解情况的人来说，当时的印度力量就是今天的阿斯顿-马丁。但是，随着车队老板、支持者和队友（胡肯伯格、埃斯特班-奥康和兰斯-斯特罗尔）的来来去去，佩雷兹在这整个期间一直是这项运动中最可靠的故事情节之一。
2014 年在巴林举行的第三场比赛中，印度力量车队的佩雷兹就登上了领奖台。每年，他都能进入锦标赛前十名。每一年，他都能在逆境中悄悄登上一两次领奖台。每一年，他都能从赛车中获得比逻辑和预算更多的收益，他在比赛中保护倍耐力脆弱轮胎的能力比对手更强。
在梅赛德斯车队大获全胜的时期，佩雷兹总能凭借他稳健的身手和柔和的手感，在比赛中取得超常的成绩。
到 2020 年，当赛季因大流行病暂停后最终在七月开始时，佩雷兹的 F1 故事已经写好。他当时 30 岁，履历上有很多领奖台，而且他的人气很高，墨西哥大奖赛自 20 世纪 90 年代初就停办了，直到 2015 年才重返赛场，现在已成为 F1 赛程表上最受欢迎的赛事之一。
他的传奇，如果在那里达到顶峰，是可以保证的。但是，就像佩雷兹经常遇到的那样，逆境出现了......机会来了。
07

改变一切的结果

Sergio ‘Checo’ Pérez wins the 2020 Sakhir Grand Prix.

That winning feeling

© Getty Images

F1 在 2020 赛季的 12 月初仍在进行比赛，并在七天内在巴林的萨基尔赛道举行了第二场比赛，这是疫情影响赛历的副产品。萨基尔赛道的外环线此前或此后从未用于 F1 比赛，但为了让本赛季的大奖赛达到 17 场，赛道不得不启用。这一系列前所未有的情况为改变切科职业生涯的时刻提供了背景。
时间倒退两个月，切科的职业生涯能否继续显得扑朔迷离。Racing Point（原印度力量车队）现在归加拿大商人劳伦斯-斯特罗尔（Lawrence Stroll）所有，并在 2021 年更名为阿斯顿-马丁车队。四届世界冠军塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel）签约加盟，队友兰斯-斯特罗尔（Lance Stroll）的父亲为车队买单，佩雷兹成为了多余的车手。
Sergio Perez as seen at the Sakhir Grand Prix in Bahrain in 2020.

The first of Perez's six F1 Grand Prix wins

© BWT Racing Point F1 Team

萨基尔站是本赛季的倒数第二站，佩雷兹在第二年没有了工作。一无所有 还不足以形容他的窘境。
佩雷兹在第一圈就被法拉利车队的查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）撞出赛道，他驾驶着被撞坏的 Racing Point 赛车重新回到赛道，换上了新轮胎，并坚定地集中精力。快进 86 圈后，佩雷兹成为大奖赛冠军，为他的车队赢得首场胜利，并成为 F1 史上发车次数最多的车手（190 次）。
当晚，他站在领奖台的最高处，脸上的表情既兴奋又难以置信。
"我几乎不敢太激动，生怕自己在做梦，"在成为自 1970 年佩德罗-罗德里格斯（Pedro Rodriguez）以来第一位赢得 F1 冠军的墨西哥人后，他笑着说，"我永远不会忘记在领奖台上看到墨西哥国旗的那一刻，这对我和我的家人来说都是不可思议的时刻。我在方向盘后哭了，好一阵子说不出话来。“
两周后，一个电话打了过来，感觉像是另一个梦，但又同样真实。奥地利Red Bull车队（Oracle Red Bull Racing）的负责人克里斯蒂安-霍纳（Christian Horner）在电话中向切科抛出了职业生涯的橄榄枝。没有比这更好的圣诞礼物了。
08

重要贡献者

Sergio Pérez of Mexico driving the Red Bull Racing RB16B Honda on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 26, 2021.

Sergio Pérez impressed on his debut for Red Bull Racing Honda in Bahrain

© Getty Images/Red Bull Content Pool

在 2021 赛季，F1 的长期规定已走到了最后一圈，正如成熟的 F1 规则所经常出现的情况一样，赛场上的竞争日趋激烈。梅赛德斯车队在 V6 涡轮增压混合动力时代的驾驭能力受到了卷土重来的奥地利Red Bull车队的考验。
麦克斯-维斯塔潘（Max Verstappen）与汉密尔顿（Hamilton）在世界冠军的争夺上针锋相对，而在阿布扎比戏剧性的决赛后，荷兰人最终获得了冠军。
他在阿塞拜疆站为车队赢得了首场胜利，并在31岁的第11个赛季中创造了单赛季最佳成绩：领奖台（5次）、最快圈速（2次）、积分（190分）和总冠军排名（第四，与2020年持平）。
Sergio Perez of Mexico crosses the finish line to win at the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on June 06, 2021 in Baku, Azerbaijan.

Paying back Red Bull Racing's faith in him with a first win in team colours

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Race winner Sergio Perez of Mexico celebrates with Red Bull Racing Team Principal Christian Horner after the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on June 06, 2021 in Baku, Azerbaijan.

Celebrating with Team Principal Christain Horner

© Getty Images/Red Bull Content Pool

虽然维斯塔潘在亚斯码头站最后一圈的冠亚军争夺战中获胜，但佩雷兹在比赛前半段的关键时刻与汉密尔顿展开激烈角逐，让队友得以继续战斗，证明了他是完美的团队合作者。"切科是个传奇！"维斯塔潘在车队广播中大加赞赏，而佩雷兹则对 "国防部长 "的绰号进行了新的诠释，这个绰号是在第二年笔者问及 2021 年阿布扎比站时送给他的。
他笑着说："我更喜欢攻击部长。"但我当然觉得自己很公正--我很有侵略性，但我通常都会给别人留出足够的空间。我觉得我是一个可以和你一起比赛的人，我认为这很令人愉快。现在没有多少车手可以与你并肩作战。"
09

提高自己的水平

奥地利Red Bull车队的RB18赛车推动维斯塔潘在2022年第二次夺得世界冠军，但佩雷兹本人也达到了职业生涯的最佳水平。在F1最具代表性的新老街道赛道--摩纳哥和新加坡--上取得的胜利证明了他的实力，也进一步证明了他 "终极街头斗士 "的美誉是完全正确的。
他在沙特阿拉伯的第 215 次发车中首次获得 F1 杆位，创造了另一项纪录，而 305 分和 11 次登上领奖台的成绩使他在一年中取得的最好成绩相形见绌，他最终在车手锦标赛中获得第三名。
Sergio Perez of Mexico and Oracle Red Bull Racing walks to the grid prior to the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka International Racing Course on September 24, 2023 in Suzuka, Japan.

Checo gets his game face on

© Getty Images / Red Bull Content Pool

对于一位如此重视 "团队 "的车手来说，最重要的是：在德克萨斯州的美洲赛道上，他与维斯塔潘联手为红牛车队赢得了九年来的首个车队总冠军，这对两位车手以及奥地利Red Bull车队历史上唯一的车队主管霍纳来说都是甜蜜的。
霍纳说："这真是一段旅程。"我们经历了艰难的岁月，不得不不断振作起来，重新振作。为此付出的艰辛努力、血汗和泪水--这对我们来说意义非凡。“
10

继续 "疯狂 "之旅

佩雷兹与奥地利Red Bull车队（Oracle Red Bull Racing）的合同将持续到 2024 赛季结束，届时他将跻身一级方程式赛车历史发车次数前十名的行列。
一个孩子穿着校服睡在床上，他的父亲连夜开车送他去上课，这似乎是发生在别人身上的故事，但切科从没有忘记自己的出身，没有忘记那些从第一天起就陪伴在他身边的人，也没有忘记他所取得的成就。

8 分钟

¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯

与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

汉语 +4

Sergio Pérez
这是一段离终点还很遥远的旅程，但也是一段需要反思的旅程。
2023 年，他在《车手论坛报》（The Players' Tribune）上回忆起自己的人生道路时说："没有人告诉我如何真正做事，一切都是靠我自己。一个 14 岁的孩子能想到这些，真是不可思议。我只是觉得这是一种优势，因为我是一个 14 岁的孩子，但我的思维却像一个 30 岁的人。"
"回首往事，你会发现自己做了什么，走了多远。我非常幸运能在一级方程式赛车中拥有如此美好的职业生涯。这一切都源于一个疯狂孩子的疯狂计划，他凌晨四点打电话给别人，不会说英语。
"我为那个孩子感到骄傲！"

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Sergio Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez is the most successful Mexican driver in the history of Formula One, and he’s picking up more success with Red Bull Racing.

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奥地利Red Bull Racing Roa…

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2 赛季 · 2 剧集
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