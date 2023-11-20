塞尔吉奥-佩雷兹：F1冠军、民族英雄和开拓者

塞尔吉奥 -佩雷兹不知道自己不知道什么，事后看来，这也许是件好事。佩雷兹六岁时第一次坐上卡丁车，在他的家乡墨西哥，他是一名热衷于赛车并取得成功的赛车手，他知道自己想要什么--在一级方程式赛车中发展。别忘了，早在他出生之前，世界赛车运动的顶峰就没有墨西哥车手的身影。他与 F1 在欧洲的心脏地带相隔半个地球。更不用说没有一条成熟的道路可循。佩雷兹想加入 F1，这才是最重要的。

7 分钟 The Best Moments of Checo Pérez's F1 Career So Far The 2023 Formula 1 Singapore Grand Prix will be the 250th F1 Start for Sergio "Checo" Pérez, and all of us at Oracle Red Bull Racing are proud to be a part of 58 of those.

在 20 名车手中，通往世界上最高级别赛车运动的道路多种多样，虽然许多人已经走了很长的路，但很少有人能比佩雷斯走得更远。

难怪在他十多年的 F1 职业生涯中，他获得了超乎想象的成功、声誉和回报，现在，他可以暂停 F1 对现在的无限关注，回想这一切的开始。"他说："无论你的梦想听起来有多疯狂，它都是有可能实现的。”

佩雷兹的职业生涯证明了这一点，但他是如何从一个雄心勃勃的孩子成为 F1 领跑者的呢？让我们来填补空白。

01 起步

The destination was always F1 © Getty Images

每位 F1 车手都是从卡丁车起步的。这是一种成人仪式，塞尔吉奥-佩雷斯也不例外。作为安东尼奥（Antonio）和马里卢（Marilu）在瓜达拉哈拉（Guadalajara）长大的三个孩子中最小的一个，切科六岁时就在家乡墨西哥参加比赛。随着卡丁车越来越大、越来越快、越来越强劲，他经常是每个组别中年龄最小的选手，而且通常是最小的选手之一。虽然他很早就赢得了比赛，而且经常获胜，但在他的记忆中，卡丁车比赛是一项家庭活动，从一个地方到另一个地方，要无休止地坐车。

他在 2021 年末接受奥地利Red Bull车队采访时回忆道："我和爸爸、哥哥在墨西哥各地旅行，每个城市都有一场接一场的比赛。比赛结束后，我们必须开车回家，有时要开10个小时。我会穿着制服睡在车里去上学。回想起来真有趣，周一早上我爸爸总是要开车送我回学校。"

卡丁车在当地取得成功是一回事，但年轻的切科的雄心远不止于墨西哥海岸。

"我的哥哥在英国参加福特方程式赛车，我看到了他们在欧洲的竞争水平。我知道，如果我想进入一级方程式，就必须去欧洲，"他说。

理论上听起来很简单。实际上呢？没那么简单。但佩雷斯的天真加上他的坚韧，对他的帮助大于阻碍。

02 大胆尝试

当时，切科的卡丁车运动得到了墨西哥大亨卡洛斯-斯利姆（Carlos Slim）的支持，但欧洲却成了他的障碍。佩雷兹回忆说："他不想跳槽到欧洲，因为他觉得我太年轻了。“于是，切科做了切科一直在做的事，掌控了局面。别管他当时只有 14 岁，也别管他父母的电话账单快要涨破屋顶。

他回忆说："我进入宝马网站，找到所有车队的联系方式，然后给他们发邮件，试图说服他们接受我，因为我是一名非常优秀的墨西哥车手。”

他回忆说："这很有趣，因为与墨西哥有时差，我不得不在凌晨三四点起床打电话。我父母都快被我气疯了，因为（电话）账单非常贵！最后，我收到了所有车队的报价，但都太贵了。后来，我突然发现有一家非常有吸引力，而且非常便宜。“

The path to F1 was not straightforward © Getty Images

2005 年，年仅 15 岁的佩雷斯来到德国慕尼黑，当时他只有一张单程机票，没有冬季服装，也不知道住在哪里，更不知道接下来会发生什么。他住过一段时间的卡车站旅馆，后来又住进了一家餐馆。但他搭上了 4speed Media 团队的顺风车，这就是他所需要知道的一切。

"只有两名机械师和我的工程师，"他回忆道，"他们不太会说英语，我也不太会说英语，所以我们之间几乎无法沟通。第一次比赛时，我们的车队规模很小，只有一辆车。每个人都看着我们，想知道'你们在这里做什么？‘”

这也是切科经常问自己的问题。是的，他离 F1 的中心很近，但他仍在万里之外

03 潜心钻研

在宝马方程式ADAC系列赛的两个赛季中，他偶尔登上领奖台，并有机会在纽伯格林和霍根海姆等备受推崇的德国赛道上比赛，但这只是间歇性地分散日常工作的注意力。到 2006 年，道路出现了岔路口。俗话说，逆境彰显个性，而不是塑造个性？在不知不觉中，佩雷兹已经决定实践这句话。

Dreaming of the big time kept Pérez in the game © Getty Images

"比赛不太顺利，我太孤独了。比赛之外的生活非常艰难，"他回忆道，"这让我的表现大打折扣。我当时想，'也许我应该回家继续学习'。但另一方面我又想，'不，我不能放弃。如果我回到墨西哥，就再也回不来了。也许值得我付出一切，为之奋斗，为之努力'。"

这种感慨可以适用于他在 F1 职业生涯中的任何一个阶段，我们稍后再谈。但对于一个 16 岁的少年来说，做出这样的决定并踏上少有人走过的道路是他的特质，也是他的回报......

04 通往F1之路

2006 赛季，佩雷斯在宝马方程式 ADAC 系列赛事中获得了总成绩第六名的好成绩。正如佩雷兹所说，这并不是因为成绩本身，而是因为成绩所带来的意义。

他回忆说："我知道，如果我在赛季中表现出色，就有可能在更大的车队获得机会。我给卡洛斯（斯林）打了电话，我看到他们也很积极。2007 年，他们把我送到英国 F3 车队，一切都改变了。我来到了一个很棒的车队，我有了一名教练，他们让我成为了一名更好的车手。现在一切都变得严肃起来，我就像其他车手一样。"

更好？是的。和其他车手一样？不尽然。在 2007 年英国三级方程式国际系列赛国家组的 21 场比赛中，切科赢得了 14 场比赛，一举夺冠，并向 GP2 亚洲系列赛招手。

The champagne moments start to flow © Getty Images/Red Bull Content Pool

在 2008-9 年的比赛中取得胜利后，他晋级到 2010 年的 GP2 正式系列赛（即现在的二级方程式），其中有 10 名车手最终进入了 F1。在众多未来之星中，佩雷兹击败了未来的 F1 赛车冠军帕斯托-马尔多纳多（Pastor Maldonado），获得了系列赛亚军。

切科是个怀揣梦想的孩子，来到欧洲六年后，他开始了自己的 F1 之旅。

05 起步，然后跌跌撞撞

2010 年底，佩雷兹签约成为法拉利车手学院的一员。2011 年，佩雷兹首次代表法拉利车队索伯车队出战 F1 澳大利亚站。他在墨尔本上演了一出节省轮胎的好戏，最终以第七名的成绩获得积分，但他的赛车因违反技术规定而被取消资格。

The spotlight starts to shine on Checo © Getty Images

他的新秀赛季可谓昙花一现，其中不乏磕磕绊绊。在摩纳哥的一次严重撞车事故后，他因脑震荡症状缺席了两场比赛。虽然他在银石赛道取得了第七名的最好成绩，但他在九月份测试 2009 款法拉利赛车时的表现可以说是更上一层楼，这也是另一个 "掐死我 "的时刻。

2012 年是佩雷兹真正发力的一年，在马来西亚站，他在最后几圈追赶两届世界冠军费尔南多-阿隆索（Fernando Alonso），险些夺冠，最终获得亚军，首次登上 F1 领奖台。在蒙特利尔站和蒙扎站的领奖台上，他跻身总冠军前十名。刘易斯-汉密尔顿（Lewis Hamilton）将在六个赛季后离开迈凯轮车队，而这家英国豪门车队选择了这位 22 岁的年轻车手作为他的替补，与简森-巴顿（Jenson Button）搭档。

从表面上看，这是一个令人难以置信的机会--迈凯轮车队在 2012 年赢得了七场大奖赛--但 2013 年开始，迈凯轮车队开始走下坡路，此后只赢得了一场比赛。佩雷兹在迈凯轮车队的表现不如在索伯车队，他与印度力量车队签订了2014年的合同，搭档德国车手尼科-胡肯伯格（Nico Hulkenberg）。

06 可靠先生

A regular face on the podium © Getty Images

切科在这支车队度过了七个赛季，在此期间和之后，车队的名称和所有权结构多次变更，对于不了解情况的人来说，当时的印度力量就是今天的阿斯顿-马丁。但是，随着车队老板、支持者和队友（胡肯伯格、埃斯特班-奥康和兰斯-斯特罗尔）的来来去去，佩雷兹在这整个期间一直是这项运动中最可靠的故事情节之一。

2014 年在巴林举行的第三场比赛中，印度力量车队的佩雷兹就登上了领奖台。每年，他都能进入锦标赛前十名。每一年，他都能在逆境中悄悄登上一两次领奖台。每一年，他都能从赛车中获得比逻辑和预算更多的收益，他在比赛中保护倍耐力脆弱轮胎的能力比对手更强。

在梅赛德斯车队大获全胜的时期，佩雷兹总能凭借他稳健的身手和柔和的手感，在比赛中取得超常的成绩。

到 2020 年，当赛季因大流行病暂停后最终在七月开始时，佩雷兹的 F1 故事已经写好。他当时 30 岁，履历上有很多领奖台，而且他的人气很高，墨西哥大奖赛自 20 世纪 90 年代初就停办了，直到 2015 年才重返赛场，现在已成为 F1 赛程表上最受欢迎的赛事之一。

他的传奇，如果在那里达到顶峰，是可以保证的。但是，就像佩雷兹经常遇到的那样，逆境出现了......机会来了。

07 改变一切的结果

That winning feeling © Getty Images

F1 在 2020 赛季的 12 月初仍在进行比赛，并在七天内在巴林的萨基尔赛道举行了第二场比赛，这是疫情影响赛历的副产品。萨基尔赛道的外环线此前或此后从未用于 F1 比赛，但为了让本赛季的大奖赛达到 17 场，赛道不得不启用。这一系列前所未有的情况为改变切科职业生涯的时刻提供了背景。

时间倒退两个月，切科的职业生涯能否继续显得扑朔迷离。Racing Point（原印度力量车队）现在归加拿大商人劳伦斯-斯特罗尔（Lawrence Stroll）所有，并在 2021 年更名为阿斯顿-马丁车队。四届世界冠军塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel）签约加盟，队友兰斯-斯特罗尔（Lance Stroll）的父亲为车队买单，佩雷兹成为了多余的车手。

The first of Perez's six F1 Grand Prix wins © BWT Racing Point F1 Team

萨基尔站是本赛季的倒数第二站，佩雷兹在第二年没有了工作。一无所有 还不足以形容他的窘境。

佩雷兹在第一圈就被法拉利车队的查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）撞出赛道，他驾驶着被撞坏的 Racing Point 赛车重新回到赛道，换上了新轮胎，并坚定地集中精力。快进 86 圈后，佩雷兹成为大奖赛冠军，为他的车队赢得首场胜利，并成为 F1 史上发车次数最多的车手（190 次）。

当晚，他站在领奖台的最高处，脸上的表情既兴奋又难以置信。

"我几乎不敢太激动，生怕自己在做梦，"在成为自 1970 年佩德罗-罗德里格斯（Pedro Rodriguez）以来第一位赢得 F1 冠军的墨西哥人后，他笑着说，"我永远不会忘记在领奖台上看到墨西哥国旗的那一刻，这对我和我的家人来说都是不可思议的时刻。我在方向盘后哭了，好一阵子说不出话来。“

08 重要贡献者

Sergio Pérez impressed on his debut for Red Bull Racing Honda in Bahrain © Getty Images/Red Bull Content Pool

在 2021 赛季，F1 的长期规定已走到了最后一圈，正如成熟的 F1 规则所经常出现的情况一样，赛场上的竞争日趋激烈。梅赛德斯车队在 V6 涡轮增压混合动力时代的驾驭能力受到了卷土重来的奥地利Red Bull车队的考验。

他在阿塞拜疆站为车队赢得了首场胜利，并在31岁的第11个赛季中创造了单赛季最佳成绩：领奖台（5次）、最快圈速（2次）、积分（190分）和总冠军排名（第四，与2020年持平）。

Paying back Red Bull Racing's faith in him with a first win in team colours © Getty Images/Red Bull Content Pool Celebrating with Team Principal Christain Horner © Getty Images/Red Bull Content Pool

虽然维斯塔潘在亚斯码头站最后一圈的冠亚军争夺战中获胜，但佩雷兹在比赛前半段的关键时刻与汉密尔顿展开激烈角逐，让队友得以继续战斗，证明了他是完美的团队合作者。"切科是个传奇！"维斯塔潘在车队广播中大加赞赏，而佩雷兹则对 "国防部长 "的绰号进行了新的诠释，这个绰号是在第二年笔者问及 2021 年阿布扎比站时送给他的。

他笑着说："我更喜欢攻击部长。"但我当然觉得自己很公正--我很有侵略性，但我通常都会给别人留出足够的空间。我觉得我是一个可以和你一起比赛的人，我认为这很令人愉快。现在没有多少车手可以与你并肩作战。"

09 提高自己的水平

奥地利Red Bull车队的RB18赛车推动维斯塔潘在2022年第二次夺得世界冠军，但佩雷兹本人也达到了职业生涯的最佳水平。在F1最具代表性的新老街道赛道--摩纳哥和新加坡--上取得的胜利证明了他的实力，也进一步证明了他 "终极街头斗士 "的美誉是完全正确的。

他在沙特阿拉伯的第 215 次发车中首次获得 F1 杆位，创造了另一项纪录，而 305 分和 11 次登上领奖台的成绩使他在一年中取得的最好成绩相形见绌，他最终在车手锦标赛中获得第三名。

Checo gets his game face on © Getty Images / Red Bull Content Pool

对于一位如此重视 "团队 "的车手来说，最重要的是：在德克萨斯州的美洲赛道上，他与维斯塔潘联手为红牛车队赢得了九年来的首个车队总冠军，这对两位车手以及奥地利Red Bull车队历史上唯一的车队主管霍纳来说都是甜蜜的。

霍纳说："这真是一段旅程。"我们经历了艰难的岁月，不得不不断振作起来，重新振作。为此付出的艰辛努力、血汗和泪水--这对我们来说意义非凡。“

10 继续 "疯狂 "之旅

佩雷兹与奥地利Red Bull车队（Oracle Red Bull Racing）的合同将持续到 2024 赛季结束，届时他将跻身一级方程式赛车历史发车次数前十名的行列。

一个孩子穿着校服睡在床上，他的父亲连夜开车送他去上课，这似乎是发生在别人身上的故事，但切科从没有忘记自己的出身，没有忘记那些从第一天起就陪伴在他身边的人，也没有忘记他所取得的成就。

8 分钟 ¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯 与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

这是一段离终点还很遥远的旅程，但也是一段需要反思的旅程。

2023 年，他在《车手论坛报》（The Players' Tribune）上回忆起自己的人生道路时说："没有人告诉我如何真正做事，一切都是靠我自己。一个 14 岁的孩子能想到这些，真是不可思议。我只是觉得这是一种优势，因为我是一个 14 岁的孩子，但我的思维却像一个 30 岁的人。"

"回首往事，你会发现自己做了什么，走了多远。我非常幸运能在一级方程式赛车中拥有如此美好的职业生涯。这一切都源于一个疯狂孩子的疯狂计划，他凌晨四点打电话给别人，不会说英语。

"我为那个孩子感到骄傲！"