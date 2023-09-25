Yndiara Asp 风险提升 快乐加倍

她从一开始就学会了滑板。作为一名终身冲浪爱好者，她从七岁开始滑滑板，曾多次参加世界滑板锦标赛女子公园项目的比赛，并在 2018 年的 X Games 比赛中获得第四名。

在她的爱犬霍克（也可能是现实生活中的垂直滑板英雄托尼-霍克）的激励下，阿斯普参加了东京奥运会滑板比赛，并在女子公园项目中获得第八名。

以下是她的参赛经历...

01 成长历程

6 分钟 Yndiara Asp Brazilian sensation Yndiara Asp reflects on the life she left behind in order to pursue her skate career.

出生于 1997 年的 Asp 注定要过一种极端的生活。"在弗洛里亚诺波利斯长大的经历让我选择了今天的生活方式，"阿斯普这样评价她的巴西家乡。"我父亲一直梦想住在靠近海滩的地方，因为他喜欢冲浪，所以他们把我送到了那里。

阿斯普从小就和父亲、哥哥一起冲浪，她就是在冲浪中学会使用滑板的。2004 年，7 岁的她在圣诞节得到了自己的第一块滑板，但直到 15 岁才开始真正玩滑板。

她说："我和我哥哥一直都很喜欢运动。她迷上了运动，尤其是追求最好的运动。”

她说："我总是喜欢一切挑战我成为最好的东西。"在学校里，我是一个想拿最高分的人。我母亲开玩笑说，她不得不让我逃学，因为我不喜欢缺课和落下内容。”

学校在她今后几年的生活中占据了重要位置，即使她进入当地滑板圈时也是刚刚起步。

02 托尼-霍克

阿斯普的狗叫霍克，"这是我 第一个与滑板有关的名字"，她说，这要归功于托尼-霍克的《职业滑手》系列视频游戏。”

她解释说："我们给我的狗起名叫霍克，因为它刚到我们家时，还是一只小狗，我们正在玩电子游戏。她解释说，"当时家里有一块滑板，它站上去划了起来。我们看着他说'哇，是霍克！'。"

"霍克再也没有上过滑板，但这个名字却记住了。”

03 多元化的起源

Yndiara Asp in her native Brazil © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

与一些社区不同，阿斯普的家乡非常多元化，各行各业的人都参与到这项运动中来。由于深受加利福尼亚滑板文化的影响，该地区涌现出了许多令Asp仰慕已久的滑板高手。

"在弗洛里亚诺波利斯，尤其是在里奥塔瓦雷斯（Rio Tavares）社区，我们的生活方式与加利福尼亚滑板运动息息相关。"[这一切都与]家里的游泳池和滑板跑道有关。我们有Hi Adventure，它是弗洛里亚诺波利斯主要的滑板中心之一，也是各代人的聚集地。

她把这里形容为 "朋友们的大聚会"。

她说："一旦你进入赛道，滑板爱好者之间总是你来我往，不分水平、种族、性别或其他任何方面。滑板手与滑板手之间的交流，是为了这项运动的发展和个人的克服困难。"

就在这里，她遇到了家乡滑手、五届世界冠军巴罗斯。"我的第一个想法是'太帅了'。后来，当我开始骑车时，我就会在赛道上近距离地看到他，他做了我所见过的最精彩的训练。尽管我们互不相识，但他总会对我说'嗨'。看到你的偶像，听到他对你说'嗨'，是一件非常特别的事情。”

在巴罗斯的鼓励下，在周围这个热情好客的多元化社区的激励下，阿斯普加倍努力，决心成为这个舞台上引人注目的一员。最终，她做出了选择。

04 人生选择

"我喜欢上学。我最喜欢的科目当然是数学，仅次于体育课。事实上，她非常喜欢上学，在弗洛里亚诺波利斯联邦大学学习了两年体育。她说："我的家人为我感到骄傲，我的父母甚至没有上过大学，所以他们为我感到高兴。”

家人或许为她感到骄傲，但阿斯普却有了新的想法。她说："我下午要上课，根本没有时间玩滑板。”

她意识到上大学并不是她打发时间的首选，于是她请了假，全身心地投入到滑板运动中。她再也没有回去。在休学期间，她很快成为了一名职业滑手，与 Santa Cruz 和 Vans 签订了赞助协议。第二年，她加入了奥地利Red Bull队，赢得了几场世界巡回赛，并获得了更多赞助。

"每个人都会说'别这样，你只剩两年了，你已经完成了一半的课程'，"Asp 回忆道，"但与此同时，我也看到，接下来的两年里，我还得写最后的毕业论文、找实习工作等，在内心深处，我对滑板的热爱会更加强烈。"

工作量太大了，而滑板运动即将在东京这个最大的舞台上首次亮相，阿斯普认为自己可能有机会被征召入伍。她毅然决然地放弃了学业，但并不后悔。"一旦决定了，我就义无反顾地去了。"

05 追求最好

Yndiara Asp gets involved with Red Bull Doodle Art © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

如果没有激烈的竞争，几乎不可能成为世界级运动员。就像她希望在学校成为最优秀的学生，在邻里中脱颖而出一样，Asp 也决心在世界滑冰舞台上脱颖而出。

她说："我的朋友们可以告诉你，我非常好胜。我们当时在度假，租了一间有网球场和足球场的房子。每天我都会跟他们说，'我们来玩点什么吧'，我的朋友们总是开玩笑说'小心点，这个女孩好胜心很强'。我对自己更有竞争力，但有其他人支持和推动彼此前进总是好的。但我总是努力做到最好。”

2021 年，她有机会在世界舞台上检验自己的好胜心。

06 放慢脚步

"疫情对我个人来说，在某些方面是好事，"Asp谈到那奇怪的几年时说。她有时间待在家里，像我们一样反思。她意识到，我们永远不知道明天会发生什么，我们需要珍惜一切。她还在自家后院建了一条滑道。

她说："疫情还帮助我完成了另一个梦想，那就是'伙计，我想在家里建一条跑道，我有条件，现在我真的要去做了'。她说，"我一直梦想着建赛道，但从未开始过，而在疫情期间，我们做到了。正是因为疫情，我们才开始了这项工作。"

07 困难时期

Yndiara Asp in Rio De Janeiro © Tauana Sofia / Red Bull Content Pool

和其他人的生活一样，Asp 的生活也并非一帆风顺。在困难时期，她会求助于父亲、母亲和朋友。她也是冥想和自助书籍的忠实粉丝。在东京站的资格赛中，她在一次出发中出了差错。她的下一次出发被推迟到了第二天，这让她更加紧张。她在一本书中读到一句话："我们只被两种能量所感动：恐惧的能量和爱的能量"。她选择了爱而不是恐惧，把注意力集中在家人、Hawk 和快乐的滑冰时刻的画面上。这一招增强了她的信心，第二天，她就获得了资格。

在体能方面，一头扎进去让她经常受伤。她说："我主要是脚和手肘扭伤。我的肘关节脱臼过两次，但在 2020 年 10 月，我的脚踝骨折了，不得不接受手术。这是我最严重的一次受伤。”

这只是其中的一部分。从 2019 年到 2020 年，她的臀部受伤，肘部脱臼，然后踝关节骨折。"她说："在我想要更多骑行和练习的时候，我接连受伤。

她意识到自己必须放慢脚步，于是休养了三个月，2021 年 3 月，也就是她即将前往日本的前几个月，她又开始走路了。她的教练问："嘿，让我们以一种你能在不受伤的情况下回来，并且在比赛当天处于巅峰状态的方式来完成比赛吧？”

Asp坚持了下来，到达时没有任何疼痛，最终获得了第八名。

08 女孩们在一起

Asp说："我的朋友朵拉和伊萨去了（东京）。我们总是轮流代表巴西站上领奖台，这是一场非常良性的竞争，因为她们是我最好的朋友，同时她们也推动着我前进，就像我对她们一样。换句话说，这是最健康的竞争。"她说，"我们中的一个人掌握了一个技巧，另一个人就想做得更好、更高。”

"她是我的队友，也是我的好朋友，"Asp 说，"我们经常见面，很高兴能见到她并和她一起滑板。能够近距离了解她并成为她的朋友，是滑板运动给了我很多东西，我觉得这太不可思议了。”

日本的女子滑板界也给我留下了深刻的印象。"Sakura （Yosozumi）将女子滑板运动带到了一个更高的水平，做出了我们都不知道的事情，"Asp 兴奋地说，"我们往往会限制自己，认为'不，那是只有男孩才能做的事'，但如今她们证明了事实并非如此，只要我们想，我们就能做到。"

Yndiara Asp and her board © Bruno Terena / Red Bull Content Pool 尽自己最大的努力，把那些与梦想无关的事情推到一边。让梦想成真，相信一切皆有可能。 Yndiara Asp

09 要点

和其他经常在外奔波的年轻人一样，Asp 也有一些让她想起家、振奋精神的必需品。她列出了她的滑板（当然）和耳机，还有水晶项链。"我喜欢水晶的能量，喜欢每个水晶背后的故事，她说："我喜欢星座。我是天秤座，上升星座是狮子座。这很好，因为天秤座是比较安静的星座，而狮子座是火象星座，所以它能带来火的能量。”

说到能量，当她听够了车轮的声音时，她也觉得音乐是必不可少的。"我的音乐品味不拘一格，我甚至不把歌曲分在播放列表里，"她说，"在我的耳机里，你能找到任何一首让我想跳舞的歌。”

不过，在音乐会前，她更喜欢安静的时刻。她说："我喜欢一个人在角落里呆一会儿，深呼吸，想想我要做什么，然后去公园。”

10 未来

对于Asp来说，现在一切都在计划之中。她谈到了更多的赞助、巴黎、职业模特。最终：更多的美好时光。当她五十岁的时候，她想成为一个快乐的老太太，"充满美好的故事，感谢生活的每一秒，身边有我爱的人。"

滑板会让她达到这个目标。"她解释说，"成为一名优秀的专业滑板运动员不仅仅是滑得好。这关系到在你生活的方方面面都成为最好的自己。”作为公园里的滑板手，作为日常生活中的一个人。要善于沟通，讲述自己的故事。她对下一个 Yndiara Asp 的建议是："尽你所能，把不属于你梦想的事情推到一边。让梦想成真，只要坚信，一切皆有可能。”