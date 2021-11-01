当他们进入 GetzenRodeo 赛道时，Billy Bolt 也许会带着 Manuel Lettenbichler体验一番，但一切的胜负都可能发生。这里还有来自我们最喜欢专家Paul Bolton的个人预测。

Jonny Walker这个赛季让我留下深刻的印象。 我认为我们已经见到了他过去状态的一些影子，他似乎已逐渐恢复到最佳状态。但也请密切关注Alfredo Gomez 。 他在 Hixpania 获胜后回到这，这是一场很类似的比赛。 这里比 Hixpania 困难一些，但他已经证明他有能力和体能在这些较短赛事中表现更出色。 不过，我不确定他是否喜欢泥巴。