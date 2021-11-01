当他们进入 GetzenRodeo 赛道时，Billy Bolt 也许会带着 Manuel Lettenbichler体验一番，但一切的胜负都可能发生。这里还有来自我们最喜欢专家Paul Bolton的个人预测。

Mani Lettenbichler能否在主场GetzenRodeo赛事再次夺冠?
我们在最后一轮比赛有何期待？Mani可能反击夺冠吗？
有主场车迷在旁声嘶力竭的加油，确实会让你感到振奋有劲。他们将是Mani 百分百的强力后盾。主场优势确实可以提升你的精神状态，并帮助你保持更强壮、更具爆发力。
主场车迷在艰困耐力赛中扮演的角色有多大？
有主场车迷在旁声嘶力竭的加油，确实会让你感到振奋有劲。他们将是Mani 百分百的强力后盾。主场优势确实可以提升你的精神状态，并帮助你保持更强壮、更具爆发力。
主场优势确实可以提升你的精神状态
如果Billy Bolt想要加冕今年的世界冠军，他必须做到什么？
果。他背后有太沉重的包袱。但我认为今年他表现得比前几个赛季都要更加成熟，并且他自己更加充满自信。他会尽量寻求胜利，如果未能如愿，那么他将必须要有一些策略运用，主在完成他自己想要的位置。
想要赢得 GetzenRodeo 赛事的关键是什么？
在很大程度上取决于一个好的开始，所以排位赛真的很重要，但真的非常困难。排位赛将是最伤脑筋的。我的意思是，对于Billy来说，最糟糕的情况是，如果他在排位赛中遇到问题，就必须重新安排发车位置，那么他将要尽可能多加争取积分，不过这真的有可能让冠军名次重新洗牌。
两位车手都处于比赛的巅峰状态吗？
他们是，但事情都有可能会出错。机械师也有可能会犯错。按钮万一失效就可能会让成绩泡汤。即使是最好的摩托车，电子设备也可能会故障。这些都可能让你深受挫折，你不可能在赛道旁停下来修理。
排位赛将是最关键的
Mani 与 Billy今年一起训练，你觉得谁受益最大？
我认为这对他们两位都有帮助。当你看到 Mani 时，他在摩托车上的速度要快得多，也更有信心。而且我认为Billy在培养更冷静的心态和骑行方法方面获得了更多改进。 这是我们以前在他身上没有见过的。
你认为谁会在世锦赛中获得第3名？
Wade Young目前排名第3，他刚刚才在土耳其赢得Sea to Sky的比赛。 他非常健康，也非常强壮，可以克服任何困难，但这都要取决于他在这里骑得如何。 这是一个技术性更强的赛事，他需要小心，因为Mario Roman是一名技术更好的车手，可能会超越他。
比赛中还有那些是我们应该注意的？
Jonny Walker这个赛季让我留下深刻的印象。 我认为我们已经见到了他过去状态的一些影子，他似乎已逐渐恢复到最佳状态。但也请密切关注Alfredo Gomez 。 他在 Hixpania 获胜后回到这，这是一场很类似的比赛。 这里比 Hixpania 困难一些，但他已经证明他有能力和体能在这些较短赛事中表现更出色。 不过，我不确定他是否喜欢泥巴。