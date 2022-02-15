《对马战鬼 导演剪辑版》你与境井仁的快闪全新旅程

当年《对马战鬼》风评低开高走高，成为当年角逐年度游戏TGA的有力游戏之一。

若一款游戏足以称为当年最棒的游戏，那如果再发布额外的数据片、像是《上古滚动条》也是合情合理，而这次《对马战鬼》也没有例外，但比起其他作品，它这次导演剪辑版又显得更出类拔萃。

對馬戰鬼導演版 © SONY

让我们聊聊更多游戏内容吧。《对马战鬼》本身是一款相当出色的游戏，背景设定在第一次蒙古入侵日本期间。其优秀的故事剧情让许多好莱坞导演可能也都要坐下来做笔记好好研究了。剧情既让人心碎又大胆，完全扣住玩家的心弦。

游戏玩法也是融汇了市面上众多热门游戏的长处、并且用自己的理解和想法重新缝合、统合、整合。另外画面表现同样优秀、栩栩如生，打斗的疤痕和战斗获胜的刻痕，会随着游戏进行而留在主角身上和场景中。

对于熟悉好莱坞导演版电影的玩家来说，肯定会觉得《对马战鬼 导演剪辑版》与他们熟悉的定义不同，那么对于游戏来说，导演剪辑版代表的是什么？

以《对马战鬼》的情况而言，导演版带来的是人像质量的增强，更多的内容和修正，以及给予PS5一个展现它强大效能的舞台。而且上述内容也会在原本的故事线当中呈现。

如前所述，该游戏会有更多内容，其中最大亮点是开放新地图壹岐岛。壹岐岛可以在前几个章节就解锁，且一如游戏的宗旨，在日本确实有壹岐岛的存在。对于主角来说，这座岛上有着对他生命造成重大影响的回忆，让玩家更加了解仁的心境。

除了在壹岐岛中会遇到许多强劲的敌人外，也有许多可在原作找到的小游戏。另外还有许多有趣的彩蛋、以及收藏品等着玩家探索，而且游戏风景也同样值得玩家花额外时间欣赏。你可能会发现平均每位玩家的游戏总时间会多十小时以上。

在壹岐地区展开你与仁的全新探险 © SONY

除了新增的内容外，在制作导演版时，也花了时间对于原本的内容修正。虽然说相较于新内容，修正比较称不上是牛肉和卖点，但依旧相当重要（看看《电驭叛客2077》就知道了），包含游戏接口、动画修正、稳定度表现的小幅改善，以及其他小小修正。

值得庆幸的是，这款游戏原本运作就相当的顺畅，这些修正只是确保玩家在欣赏新岛屿壹岐岛或是熟悉的对马岛时，不会因为一点讨厌的Bug而破坏兴致。

再来就是这次导演版的重点内容：PS5版本。如果你够幸运手边有台PS5的话，你可以将游戏帧数升级至60帧，而且还有更高的分辨率选项。除此之外，归功于PS5强大的硬件所赐，整个游戏的读取时间变得更快更顺，玩家可以更加沉浸在游戏当中。

另一个更新则是有“锁定目标”了！从发表开始，《对马战鬼》就一直有关于无法锁定敌人的批评。所以这个新增的功能非常受到玩家的欢迎，而且不只如此。在最新的版本中等着玩家的，还有能够变更控制器操作配置的无障碍选项，增加玩家控制器设定的弹性，如果你本身有一个有趣但不常见的控制器或无法找到适合自己的控制器设定的话，都可以透过这个选项改善。

是探究、是旅程、也是救赎 © SONY

如果你是一名已经有原版且准备要到PlayStation Store买最新版本的玩家，你会发现商店不会跟你收取新版本完整的价格。而是可以以折扣价将原版升级。考虑到导演版中有新的数据片，对于游戏粉丝来说这样的折扣价应该都会买单。

对于没玩过《对马战鬼》的玩家来说，玩到这次的导演版，将会成为他们经历过最棒的游戏体验，甚至说对于老玩家来说，也会再刷新自己的游戏体验。毕竟剧情有了更多内容且游戏体验也更加的改进，游戏整体往更好的方向发展，绝对是一款优于原版的作品。

《对马战鬼》继发布就轰动整个游戏界，留下满满好评后，带来了万众期待、质量再升级、诚意满满的导演剪辑版。如果你原本就是《对马战鬼》粉丝或是错过第一时间体验对马岛魅力的玩家的话，这次的导演版更是物超所值。相当推荐现在就拿起你的游戏杆，挥舞手上的武士刀，踏上已等待你许久的对马岛和壹岐岛，开始这趟永生难忘的旅程。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！