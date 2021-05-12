《侠盗猎车手5》是世界游戏大厂Rockstar Games在全球游戏市场中，发售三天 内便冲出十亿美元的销售额、并且至今已卖出一亿三千万份的超级大作，想快速了 解这游戏究竟有何魅力可以卖到破亿吗?看这篇就对了。

《侠盗猎车手5》原名《Grand Theft Auto V》在玩家之间普遍简称GTAV、或是 GTA5，而GTA5是近年来最热卖的3A开放世界大作，没有之一的那种。

本作分别有着单机和在线两种游戏模式，各有各的故事主轴、各有各的游戏重心， 而且两个模式各自都有相当丰富的游戏内容，在线模式还会不定期更新，所以基本 上一片GTA5至少够你当成两片游戏玩。

《GTA5》的故事背景

有个好的故事设定是一门功夫、而如何把故事说好更是一门学问，GTA这系列以往 在作好故事设定、和说好故事这两个面向上一直都相当细心，而GTA5作为这系列 的最新招牌作自然也没在这边马虎

GTA5的游戏地点设定在美国一个架空的圣安地列斯州，玩家可自由在荒漠间和虚 构城市-洛圣都中漫游。

当然，GTA5这片也同样继承了Rockstar以往最知名的开放世界要素，洛圣都是以 现实世界的洛杉矶为范本打造出来的开放世界，可说是洛杉矶有多大，洛圣都就有 多大，玩家可以自由的在这世界中过上自己想要的奢侈生活，并以各样合法、与非 法手段花式赚钱谋生，而非法手段中最为著名的首当是抢劫银行。

《GTA5》的三名重要角色

单机模式中有三名主角，各有各的理想与窘困。

麦可、富兰克林、崔佛 © Rockstar Games

分别是前银行大盗－麦可，麦可是一名以抢银行为毕生志业的奇人，而且都说是毕生志业了，自然不是那种眼高手低的菜鸡三脚猫。行行出状元，即便在银行劫匪这个领域也不例外，麦可确实身怀五花八门的各项绝技，能够让他多次攻略各家银行金库还能全身而退的那种，又胆大心细、兼具身为劫匪该有的各样心理、与知识素质，是这个领域的老江湖、也是顶尖的佼佼者。

麦可就是行行出状元的最佳代表之一 © Rockstar Games

但这样的顶尖佼佼者，却为了家人而金盆洗手，而他的人生似乎是洗手后才正式开始，这同时也是游戏的正式开始。

但麦可为了家人放弃人生志业后，虽然富有，但与抢劫银行大相径庭的是，他的家庭生活事与愿违的并不圆满。

GTA5这款游戏，就是以主角麦可，亲眼目睹老婆数度偷吃、漂亮女儿想要一夕成名因而转战成为色情片女星，以这样令人跌破眼镜的章节，开头作为故事的真正起点。

第二名主角是富兰克林，出身贫穷、而且有着黑人血统，在游戏中饱受歧视，因而藉由加入帮派，想藉此翻身赚大钱、壮大自己的声势。

小查与富兰克林，你猜猜谁比较友善？ © Rockstar Games

但人在江湖就是身不由己，搞了帮派就是经常得作一些见不得光的勾当，不过性格外冷内热的他对朋友相当有义气，GTA5中的富兰克林故事线，几乎都是富林克林东奔西走、为身边亲友两肋插刀。

第三名主角是崔佛，外貌其貌不揚，登場最晚、戲份也最少，性格扭曲、偏執、極端，也超乎常人想像的瘋狂。

第三名主角是崔佛，外貌其貌不扬，登场最晚、戏份也最少，性格扭曲、偏执、极端，也超乎常人想象的疯狂。

登场最晚、戏份最少、脑袋也最有洞，但官方人气投票里是崔佛人气票数最高 © Rockstar Games

《GTA5》的游戏核心之一，巨大的开放世界

一开始正式进游戏地图后，应该很难不对夸张庞大的地图感到意外，因为这次GTA5的主城洛圣都是以洛杉矶为蓝本所建立，可以说是洛杉矶有多大，洛圣都就有多大。

不要怀疑，背景中你看到的大楼，你都可以到它下面晃一圈 © Rockstar Games

光是在路上驾车就可以感受到，自己确实是在一个城市中兜风。此外由于是开放世界，所以除了主线故事之外，你也可以自由探索其他想作的事情，像是参加导览旅行团、跟拍艺人、参观好莱坞片场，越野运动、跳伞、潜水、高尔夫等，你也可以来点坏坏的打算，像是抢劫路人、商店、流连脱衣酒店等等，太多太多，族繁不及备载，甚至你想每天泡在网络上看影片也毫无问题。

洛圣都的生活一隅 © Rockstar Games

除了这些你可以去探索的地点、以及活动以外，洛圣都的各个角落中也准备好了许多支线与随机任务，洛圣都是一座目无王法的都市，每天从早到晚、至小到大，都会有各种不同规模的犯罪，例如抢劫、绑票、掳人勒赎等等，在洛圣都中这些都是见怪不怪，当你遭遇到这些犯罪案件时，你也有可能要决定是否要助人一臂之力，但毕竟洛圣都就是一个不讲道理的地方，很多时候你帮忙未必有好处，也有可能袖手旁观结果反而渔翁得利，这些选择一切都决定于你的一念之间。

游戏中也充满各样的反讽，举同种族歧视、肤色歧视、同性恋歧视、性别歧视，甚至是各种晒美国优越感的各种正经话、玩笑话，都市没在跟你客气直接火力全开的那种，可说是除了场景之外，GTA5在人文习性和社会风俗上面的塑造也是相当用心。

因应主角的不同，每个角色的支线更是各有千秋，像是麦可的铁人三项、富兰克林的黑道人生、崔佛的大开无双等等，都可以让你用更多不同的角度去看看洛圣都中的众生百态。

《GTA5》的游戏核心之二，生活的沉浸感和浮夸的火力

洛圣都的每个角落都有着各式各样的故事插曲，当你一一了解这些插曲，也就是一一拼凑洛圣都的全貌，你也会对这个都市有着更多更深的了解。

除了这些比较人文的部分，游戏中还有相当大一部分的功能是生活机能的细节打造相当用心。

像是服饰店中有多到夸张的衣服和款式、花色任你挑选。

游戏中架构的因特网内容也是相当丰富，你可以在游戏内上网、看片、甚至是阅读新闻、看部落格，都不是问题，当中你在游戏如果有过于夸张的所作所为，甚至媒体还会报导你的新闻。

当然，都有因特网了，你买个网拍或是上网炒个股票也是理所当然的。

当你用了各种手段致富，如果你口袋够麦可麦可，也是可以各种买车买房任你挥霍。

你买了车之后想各种花式爆改也完全没问题，除了基本烤漆改色以外，其他像是引擎、煞车、涡轮，引擎盖、饰条、尾灯、排气管、车窗隔热纸、隔热纸色彩、车轮、引擎盖和扰流板、排气管、悬吊系统，多种新型车灯、喇叭、轮胎和护甲配件，能改的项目多到超级浮夸、你想得到的都可以改。

你不用纠结于要选择购买哪台名车，来洛圣都，你可以全部都要 © Rockstar Games

你买了车之后想各种花式爆改也完全没问题，除了基本烤漆改色以外，其他像是引擎、煞车、涡轮，引擎盖、饰条、尾灯、排气管、车窗隔热纸、隔热纸色彩、车轮、引擎盖和扰流板、排气管、悬吊系统，多种新型车灯、喇叭、轮胎和护甲配件，能改的项目多到超级浮夸、你想得到的都可以改。

你以为改车的浮夸就到这边吗？告诉你，想改车除了直接开游戏以外，官方甚至提供了手机APP－洛圣都改车王，让你直接随时随地的想改就改，在酒吧、海滩，甚至是厕所里都可以随时爆改毫无问题。

真正的让你抓到改车灵感的那一瞬间，就可以不用放手、直接下手。

除了以上这些比较良民导向的生活之道以外，毕竟这是GTA5，所以其他543的方面也没在跟你客气的。

游戏中也提供了各式多样化的武器，斧头、手枪、半自动步枪、狙击枪、霰弹枪、火神炮、榴弹炮、各种炸弹等等，只要你口袋够深，没什么军火是你弄不到的，就算你口袋不够深，也可以捡骨、偷窃、行抢，甚至是光明正大找活跳跳的警察越货。

除了武器种类丰富，武器客制设计的细节也是跟改车项目那边同样夸张，改弹药、改弹匣、改枪管、改灭音器、改手电筒、改制动器、改瞄准镜、改握把，太多太多族繁不及备载，只要你想到的几乎都能改。

爆改完的武器总是得找个地方发挥，例如银行 © Rockstar Games

除了性能方面的改装，外观上的客制也是相当丰富，各种颜色、图腾、或是雕花，都可以让你在自己的武器上挥洒自己的奢华和巧思。

除了军火枪械之外，也可以再额外购买各种武装载具方便你 “作大事 ”，像什么武装直升机、战斗机、坦克车，只要你有钱，没什么不可以，而且买回来之后改造细节也是同样丰富到离谱。

《GTA5》的游戏核心之三，银行抢劫任务

银行抢劫任务在历代GTA中都至关重要，也是一夕致富的最佳选择之一，当然银行抢劫这个要素在GTA5中也是同样重要。

这次GTA5的银行抢劫的事前规划颇拟真，一切书面数据都只用纸本而不用电子档案以防信息外流，也有着更高度的客制模式，包括自定义抢劫的风格：例如暴力硬抢、或是智取潜行；自定义抢劫的队员：不同的成员擅长的分野不同，有人是枪手、有人是黑客、有人是车手，能力好的人比较不会出包，但分红拆帐要的金额也会比较高，也有些队员是大器晚成的丑小鸭，一开始能力普普，但会随着你的规划突飞猛进。

抢案规模越大，事前准备和调查也更复杂，会需要准备好各样需求工具、车辆，以及探勘路线等等，当完成纸本上的所有条列出的事前准备之后，就可以准备大捞一笔了。

可以说是游戏本体的银行抢劫 © Rockstar Games

在线模式会不定期更新不同的抢劫任务，因此在线抢劫任务更多变，而抢劫犯案的过程中，常常是计划之外还会再有变化，考验临场反应的同时也相当刺激。

加入《GTA5》，永远不嫌晚

除了丰富的单机模式以外，GTA5至2013上市至今，依然靠着在线更新吸引玩家并持续热卖，也有其他玩家开发出属于自己的角色扮演Role Playing模式，多样化的游戏内容绝对可以让你找到自己的游玩方式。

在线模式最新版本－造访佩里克岛 © Rockstar Games

充实的游戏内容，加上常常跳楼的特卖价格，如果你喜欢这样的放荡无羁的游戏调性，GTA5是相当值得你与亲朋好友一同游玩的诚意之作。

在洛圣都，你可以实现你平常不能作的事。

下面也帮你准备好了进军洛圣都之后快速致富的攻略。

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