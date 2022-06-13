维斯塔潘与佩雷兹拥有强大战略团队做后盾

如果 Hannah Schmitz 正在说话，而她的手掌正面朝下时，你就会知道她正在做出许多关键决策，这些决定可能会改变F1赛事的最终结果。

这是Oracle Red Bull车队战略人员使用的一种方式，可以帮助她在比赛激动人心的过程中保持专注与准确。

身为首席战略工程师，Schmitz 和她的团队计算和分析数十亿个参数点，同时模拟场景，这些场景将定义周末整场比赛将会发生什么事。

以摩纳哥大奖赛为例，他们精心策划了进站计划，最终让佩雷兹拿下冠军，维斯塔潘也登上了颁奖台。 这是一个大胆而积极的战略，Helmut Marko博士后来表示：“我们都很出色，但如果我们赢了，主要是来自Hannah的决策。”

适应性强并且必须立即对现场场景做出反应是Schmitz工作的一部分，这无疑给她带来了很大的压力，但往往也是肾上腺素飊升最快的地方。

Schmitz表示：“我认为这非常令人兴奋。 当你做出那个瞬间的决定时，你坐立难安。那么你可能有 20 秒的时间，这听起来好像并不长，但在比赛中，坐在那里等着看你的决定是否得到回报，感觉就像一辈子。”

在F1一级方程式尖端技术的时代，决定必须在几毫秒内做出，每一个选择都可能决定最后的输赢。

何时进站以及进站次数、使用什么轮胎、何时进攻或保持速度，以及车手何时应该一起协同合作，都是基于数据的关键决策。

“当你做出那个瞬间的决定时，你会觉得坐立难安。” Hannah Schmitz

再多的研究也无法让你在充满黄旗和红旗、撞车、判罚和不确定天气的比赛中，为可能发生的所有事情做好充分准备。

Schmitz表示：“这是一项需要始终保持最大注意力的职业。我认为保持冷静是决策者最重要的品质之一。”

“曾经有人告诉我一个小窍门是，如果你把双手翻过来，让你的手掌朝下，这可以帮助你更清楚地表达你所说的话。”

在比赛日的早晨，Schmitz会参加特意安排的会议，让他们感觉更像是与车手、赛车工程师、Adrian Newey以及最终与老板Christian Horner讨论比赛计划。

Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing © Red Bull

然后，这取决于她是在赛道的维修站墙上，还是回到米尔顿凯恩斯最先进的战情室中，每场比赛都会与比赛战略负责人 Will Courtenay 交替进行。

无论他们在哪里，任务都是一样的，但角色却大不相同。 在维修站墙上，目标是保持清醒的头脑，并从更宏观的角度看待如何赢得这场比赛。

身为决策者，你必须告诉很多人该做什么，他们必须听你的 Hannah Schmitz

回到战情室，决策团队正在运作所有实时计算和模拟，然后将所有可运用的数据提供给维修站墙上的团队成员，以便他们与赛车工程师一起做出最佳决策。

正如Schmitz所揭示的那样，NASA 风格的房间已经改变了游戏规则。“我们可以听到每支车队的广播，我们可以观看每支车队的车载影像，我们可以详细查看所有数字，并在几秒钟内将其传递到维修墙。就像在同一个房间里一样，无法耽搁。”

Schmitz本人通往维修墙的道路是一种奉献精神，也是她梦想工作的开拓之路。

早在蹒跚学步的时候，她就对汽车和事物的运作方式很感兴趣，这很快就转变成了在学校时对工程的热情。在 2009 年以实习生身份加入Red Bull车队之前，她获得了剑桥大学的机械工程硕士学位。

建立所需的信心和信任需要时间，她希望未来追随她脚步的女性不需如此。

她表示：“我认为很多人最初去做这项工作时，可能会没有信心。”

“身为一名决策者，你必须告诉很多人该做什么，他们必须听你的，所以它正在建立这种信任，我认为不幸的是，作为一名女性，这更难，但现在我有了这种尊重，我希望其他想要进入这项运动的年轻女性会看到你可以做到，可以接受它，我们会看到更多的多样性。”

在 2019 年的巴西大奖赛上，她在全球受到了关注，当时她第三次呼吁让维斯塔潘进站，尽管她知道他最初会失去比赛领先优势，但她无疑是 F1 粉丝们都认可的面孔。

当这一举动最终帮助荷兰车手获胜时，Schmitz被要求与维斯塔潘一起登上颁奖台，领取车队的奖杯。

她透露道：這是一個非常特別的時刻，也是我職業生涯的頂峰。我實際上是在生完第一個孩子後才回來工作的，所以這對我來說是一件大事，證明我還在這裡並且可以很好地完成工作。這簡直是一次不可思議的經歷。

在她与车队合作的 13 年中，她与车队史上的大多数车手一起工作，目前非常享受合作的氛围并回答 佩雷兹和 维斯塔潘 的问题，他们都全心投入并致力于理解向他们所提出的策略。

Schmitz takes a deserved share of the limelight in Brazil © Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool

上周末，赢得比赛的二人组在阿塞拜疆的巴库赛道更进一步，扩大了领先优势。

Schmitz将在战情室完成决策任务，这些策略甚至在摩纳哥的灯光熄灭之前就已经开始准备。

借助 Hannah Schmitz 和她的团队所计算的决策，Oracle Red Bull Racing车队将掌握所需的所有信息。

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