Hannah Schmitz, Red Bull Racing Senior Strategy Engineer looks on from the pit wall during practice for the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on August 28, 2020 in Spa, Belgium.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
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维斯塔潘与佩雷兹拥有强大战略团队做后盾

本集我们特别专访了奥地利Oracle Red Bull Racing车队首席战略工程师 Hannah Schmitz，她是在比赛中，为车队实时做出决胜关键的团队成员。
作者 Joe Batchelor
5 min read发布于
如果 Hannah Schmitz 正在说话，而她的手掌正面朝下时，你就会知道她正在做出许多关键决策，这些决定可能会改变F1赛事的最终结果。
这是Oracle Red Bull车队战略人员使用的一种方式，可以帮助她在比赛激动人心的过程中保持专注与准确。
身为首席战略工程师，Schmitz 和她的团队计算和分析数十亿个参数点，同时模拟场景，这些场景将定义周末整场比赛将会发生什么事。
以摩纳哥大奖赛为例，他们精心策划了进站计划，最终让佩雷兹拿下冠军，维斯塔潘也登上了颁奖台。 这是一个大胆而积极的战略，Helmut Marko博士后来表示：“我们都很出色，但如果我们赢了，主要是来自Hannah的决策。”
适应性强并且必须立即对现场场景做出反应是Schmitz工作的一部分，这无疑给她带来了很大的压力，但往往也是肾上腺素飊升最快的地方。
Schmitz表示：“我认为这非常令人兴奋。 当你做出那个瞬间的决定时，你坐立难安。那么你可能有 20 秒的时间，这听起来好像并不长，但在比赛中，坐在那里等着看你的决定是否得到回报，感觉就像一辈子。”
在F1一级方程式尖端技术的时代，决定必须在几毫秒内做出，每一个选择都可能决定最后的输赢。
何时进站以及进站次数、使用什么轮胎、何时进攻或保持速度，以及车手何时应该一起协同合作，都是基于数据的关键决策。
“当你做出那个瞬间的决定时，你会觉得坐立难安。”
Hannah Schmitz
再多的研究也无法让你在充满黄旗和红旗、撞车、判罚和不确定天气的比赛中，为可能发生的所有事情做好充分准备。
Schmitz表示：“这是一项需要始终保持最大注意力的职业。我认为保持冷静是决策者最重要的品质之一。”
“曾经有人告诉我一个小窍门是，如果你把双手翻过来，让你的手掌朝下，这可以帮助你更清楚地表达你所说的话。”
在比赛日的早晨，Schmitz会参加特意安排的会议，让他们感觉更像是与车手、赛车工程师、Adrian Newey以及最终与老板Christian Horner讨论比赛计划。
Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing
Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing
© Red Bull
然后，这取决于她是在赛道的维修站墙上，还是回到米尔顿凯恩斯最先进的战情室中，每场比赛都会与比赛战略负责人 Will Courtenay 交替进行。
无论他们在哪里，任务都是一样的，但角色却大不相同。 在维修站墙上，目标是保持清醒的头脑，并从更宏观的角度看待如何赢得这场比赛。
身为决策者，你必须告诉很多人该做什么，他们必须听你的
Hannah Schmitz
回到战情室，决策团队正在运作所有实时计算和模拟，然后将所有可运用的数据提供给维修站墙上的团队成员，以便他们与赛车工程师一起做出最佳决策。
正如Schmitz所揭示的那样，NASA 风格的房间已经改变了游戏规则。“我们可以听到每支车队的广播，我们可以观看每支车队的车载影像，我们可以详细查看所有数字，并在几秒钟内将其传递到维修墙。就像在同一个房间里一样，无法耽搁。”
Schmitz本人通往维修墙的道路是一种奉献精神，也是她梦想工作的开拓之路。
早在蹒跚学步的时候，她就对汽车和事物的运作方式很感兴趣，这很快就转变成了在学校时对工程的热情。在 2009 年以实习生身份加入Red Bull车队之前，她获得了剑桥大学的机械工程硕士学位。
建立所需的信心和信任需要时间，她希望未来追随她脚步的女性不需如此。
她表示：“我认为很多人最初去做这项工作时，可能会没有信心。”
“身为一名决策者，你必须告诉很多人该做什么，他们必须听你的，所以它正在建立这种信任，我认为不幸的是，作为一名女性，这更难，但现在我有了这种尊重，我希望其他想要进入这项运动的年轻女性会看到你可以做到，可以接受它，我们会看到更多的多样性。”
在 2019 年的巴西大奖赛上，她在全球受到了关注，当时她第三次呼吁让维斯塔潘进站，尽管她知道他最初会失去比赛领先优势，但她无疑是 F1 粉丝们都认可的面孔。
当这一举动最终帮助荷兰车手获胜时，Schmitz被要求与维斯塔潘一起登上颁奖台，领取车队的奖杯。
她透露道：這是一個非常特別的時刻，也是我職業生涯的頂峰。我實際上是在生完第一個孩子後才回來工作的，所以這對我來說是一件大事，證明我還在這裡並且可以很好地完成工作。這簡直是一次不可思議的經歷。
在她与车队合作的 13 年中，她与车队史上的大多数车手一起工作，目前非常享受合作的氛围并回答 佩雷兹和 维斯塔潘 的问题，他们都全心投入并致力于理解向他们所提出的策略。
Red Bull Racing Senior Strategy Engineer Hannah Schmitz celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 17, 2019 in São Paulo, Brazil.
Schmitz takes a deserved share of the limelight in Brazil
© Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool
上周末，赢得比赛的二人组在阿塞拜疆的巴库赛道更进一步，扩大了领先优势。
Schmitz将在战情室完成决策任务，这些策略甚至在摩纳哥的灯光熄灭之前就已经开始准备。
借助 Hannah Schmitz 和她的团队所计算的决策，Oracle Red Bull Racing车队将掌握所需的所有信息。
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