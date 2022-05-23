顶尖车手 Manuel Lettenbichler 赢得塞尔维亚 Xross耐力赛冠军

Manuel Lettenbichler在 2022 年艰困耐力世锦赛(HEWC)第二轮——塞尔维亚 Xross Hard Enduro 拉力赛中赢得非凡的胜利，Teo Kabakchiev 拿下其职业生涯首座颁奖台，而常青树 Graham Jarvis 终场以第3名完赛。

Xross Hard Enduro Rally 是继上个月Minus 400 赛事之后，2022 HEWC 的第二项新赛事，更是一场艰苦的战斗，从头至尾考验着车手的毅力与耐力。

Lettenbichler 在第二天的赛程中取得领先，该比赛通过了104 公里艰难的路段，其中包括 Mokra Gora 山周围一些陡峭的下坡路段。 他比第二名的Kabakchiev足足领先 10 多分钟，在最后一天确立了稳固的领先优势。

对于这位亲和力十足的德国人来说，在因伤缺阵近六个月后，这是一次极好的回归。 错过了上个月在以色列举行的 Hard Enduro 世锦赛开幕战后，现在他的冠军争夺战已经步入了正轨。

Back on form with a bang for Mani Lettenbichler in Serbia © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool 本周来到这里可谓是一段疯狂的旅程。 我真的非常兴奋。 Manuel Lettenbichler

他表示：“我真的，真的超兴奋的。与这些家伙缠斗一整天并取得领先真是太棒了，尤其是在这么长时间不骑摩托车之后。在服务检查点之后，我们经历了一次非常崎岖的下坡，我险些转倒一次，此时，我必须把我的摩托车扔下，因为地形太陡峭了。”

“在那之后，我们遭遇一个河床，从那里开始比赛节奏非常快。我知道后方有追兵，所以我更加努力，我很高兴能率先抵达终点。”

第三天又是一个不同的挑战，78 公里的短途骑行分为两个拉力点，但包含爬上塞尔维亚山脉的测试，在湿滑的草地上冲刺。 最终，Lettenbichler在三天的比赛中总共进行了 11 个小时的比赛中，最终获得了第一名。

Leader of the pack: Manuel Lettenbichler back on top form at Xross Serbia © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Hard Enduro World Champion Billy Bolt fought through illness to finish 4th © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Graham Jarvis took another third place in the HEWC at 47-years-old © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Teo Kabakchiev stood on the HEWC podium for the first time © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Serbia's mountains provided a spectacular setting for the Xross Hard Enduro © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Billy Bolt battles through illness to keep the championship lead © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Wade Young, Billy Bolt and Michael Walkner tackle the Serbian mountains © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Michael Walkner continues to shine for GasGas © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Manuel Lettenbichler powers through the mountains at Xross Serbia © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

他补充表示：“我参加这场比赛时不抱任何期待，所以获胜真的非常特别。尤其是在尽全力推进之后，感觉非常好。本周来到这里可谓是一段疯狂的旅程。 我真的非常兴奋。”

第二名是青少年 SuperCross 世界冠军 Kabakchiev 应得的奖励，这位保加利亚车手，2019 年在这里取得了最好的成绩，并兑现了他的承诺——他正在迈向成为 HEWC领跑者的角色。

Kabakchiev 表示：“我很高兴，因为我一直在为此努力。这周我的骑行非常利落——我遭遇一些艰难的时刻，但我认为每个人都一样。我在训练中越来越好，我认为登上颁奖台是可能的，所以我非常高兴。”

在连续第二次获得第三名之后，Graham Jarvis与Billy Bolt并列前茅。艰困耐力赛的顶尖车手在山上表现出色，随着这位老将凭借他的毅力和卓越的技术继续让年轻骑手留在他的后尘之中。 去年因 ACL 受伤，几乎要结束他的职业生涯，这次回归绝非易事。

Jarvis表示：“这感觉肯定很好。我只是不知道我的体能在多日比赛中还能撑得住。老实说，我今天很挣扎。我累极了，但我想每个人都一样。我真的非常高兴能够完成比赛并且身体健康，膝盖还在好转，我感觉很好。现在还处于早期阶段，但以 47 岁还能取得领先—— 真是太不可思议了。”

Manuel Lettenbichler celebrates winning the Xross Serbia © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

他与Billy Bolt共同分享领先优势，后者在第一比赛日大放异彩，却因赛车的工程问题和疾病影响最终成绩。

这位卫冕世界冠军车手表示：“在我昨天感觉身体糟透了之后，还能保持第四名完赛，真的令人惊讶与宽慰。过去两天一直很挣扎。我知道今天下午服务点过后，赛程会很短，但仍有一些困难的赛段待克服。”

“如果我能持续保持在前方领先集团的位置，如果他们想突破，就必须超越我。这似乎奏效了，我设法让每个人都在我的后方。总的来说，我很失望，它像以前一样糟糕，但我对第四名没有太多的抱怨。

Wade Young同样也经历了身体的痛苦，他在第一天就伤了背部。 这位南非人更加努力向前行，这也充分说明了他的毅力与韧性，这位 Sherco 车手终场获得第五名。他表示：“我必须对第五名感到满意，这三天我尽了最大的努力。在开跑的第一个小时之后，我不认为今天我能够完赛，但我设法戮力前行并解决问题，完成并累积一些积分。”

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