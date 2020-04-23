多亏每一年的大更新和持续改变的Meta，让暴雪的炉石传说仍保热门，而这一次的更新也相当的重要。

在这个大部分在线游戏都是免费的时代，为了符合玩家的期待，随着每一季的更迭，都要推出更多的游戏内容，不仅如此，还要依固定的节奏，符合趋势推出。以《魔兽》为背景，暴雪的卡牌游戏《炉石传说》同样也是这样。今年2020年，已是《炉石传说》推出的第六年。如同往常，每年都会有不一样的主题，今年为凤凰年，一样会推出三个数据片，有全新的卡牌和关键词。除此之外，一整年也会有一系列针对天梯的改动。当然还有更多的炉石电竞比赛可以观赏。

这次暴风雪的团队已经准备好要替炉石传说进行迄今的最大改版，不管是游戏细节和内容，都能与2014年初登场的相提并论。今年对于回锅玩家和新手也很友善，提供了一个小礼物，背景故事也再一次的被重视，还有全新职业：恶魔猎人可以玩，2020年对于炉石会是很特别的一年。

混沌新星正如其名，为场上带来混沌 © Blizzard

混沌新星正如其名，为场上带来混沌

关于要增加一个新职业的想法，暴雪已经想了好一阵子 看来从新的职业恶魔猎人开始介绍是最好不过了，因为伊利丹是炉石传说发行后第一个新的代表英雄。恶魔猎人成为了炉石第十个基本职业，如果您是对魔兽争霸和恶魔猎人有点了解的玩家的话，那想必你也能猜到伊利丹会利用他的恶魔之爪，带来快节奏且具侵略性的玩法。 虽然恶魔猎人直到炉石的第六年才加入，但关于要增加一个新职业的想法，暴雪已经想了好一阵子。想当然这时候就会有玩家有“为什么是现在出？”的疑问。因为新的资料片《外域之烬》为恶魔猎人提供魔兽背景上的设定，且接下来一整年还有新卡牌、关键词和Meta，这个时机点推出再好不过了。 在所有炉石的职业当中，恶魔猎人以他独特的卡牌作为招牌，有最新的关键词“流放”，为游戏带来全新的策略。如果有流放的卡牌在恶魔猎人手牌的最左方或右方，就能够发动特殊效果。其中一个有流放的卡牌是古尔丹之颅，能让玩家抽三张卡牌。且如果这个关键词触发，三张抽出来的卡牌可以减少3费。这样三费的卡牌就变为不需要耗费水晶，四费变一费，以此类推，效果相当不错呢！ 流放这个额外的效果，为炉石带来了全新不同的玩法，玩家必定会开始布局，尝试满足流放的触发条件。将流放的卡牌和其中有生命窃取的卡牌搭配，另外恶魔猎人还有其他快攻卡、专属手下跟高费高伤的卡牌，无庸置疑地，不管是在天梯或是电竞比赛上，恶魔猎人都可能会带来突破性的大改革。

古尔丹之颅的所作所为，和他的名称符合，逻辑正确。 © Blizzard

欢迎来到炉石传说 – 专属新玩家和回锅玩家的礼物

由于这是一款免费游戏，只要完成暴风雪推出的序章任务，以伊利丹的视角，了解他成为恶魔猎人的背景故事，对它更加熟悉，玩家就能够免费的使用恶魔猎人，使用伊利丹的恶魔力量，在场上厮杀。

这也就代表在去年巨龙年一整年对于故事的努力下，炉石的团队重新在故事还有整个背景的建立又开始下足功夫。不只会在资料片中讲述到魔兽的故事，新玩家和回锅玩家也能透过全新的故事模式，更快适应游戏的环境。

凤凰年新的故事和教学模式会聚焦在目前游戏的Meta，玩家在完成之后能够获得一套任意职业自选的牌组。对于四个月内没登入的回锅玩家，也能够取得这个免费具竞争力的牌组。如字面上所示，这个送的牌组相当具有竞争力，其中的阵容有特别设计过，甚至包含了最近数据片《降临！远古巨龙》的传奇卡牌。

看看这个臂展，应该可以打NBA了吧 © Blizzard

外域之烬

回到故事本身，凤凰年第一个数据片的美术设计是世界末日之后的荒凉场景。外域在2007年的《魔兽世界：燃烧的远征》中第一次亮相，但场景不再那么亮丽，增添了点疯狂麦斯的末日风格于其中。这是因为燃烧军团已经被名为铁锈军团的强大敌人摧毁。向不懂魔兽的玩家解释一下，外域位于黑暗之门的另一边，原本是所有东西都发着绿色的亮光。

在《外域之烬》中一个重大更新是每个职业都多了全新传说手下：至尊，在他们死后会洗入牌堆，成为更加强力的卡牌。

而强力会是怎么个强力法呢？以卡加斯・刃拳为例，他原本是个4/4/4的冲刺战士，在死掉之后会变为8/10/10，一样能够冲刺的至尊卡加斯，每当它攻击杀死一个手下，获得10点护甲值。这样就演变成，玩家会为了不让至尊卡牌变得更强，会选择不攻击它。

另外一件大事是还有一个新的机制：休眠，将被囚禁的恶魔放到场上时，他们会先休眠两个回合，在苏醒后会有相当强大的效果。

全部大翻修

除了新的职业，序章故事还有新的故事教学和资料片《外域之烬》外，在凤凰年的第一阶段还有其他更多的更新内容。天梯和配对系统会进行大翻修，有了全新的爬梯方式，在每月都会重置铜10，并依据上个月的阶级给予额外星数。还有更好的结算奖励，如卡牌包和其他奖励作为玩家继续游玩的助力，而且抽取卡牌包时不会再到重复的卡牌，增加游戏金币的整体价值。

最后，牧师也被完全的改动，有新的卡牌，旧有的卡牌也有许多变动。这就是凤凰年第一阶段的所有更新内容。是一个让人觉得耳目一新、充满期待的更新。对于还没开始玩炉石或已经离开的玩家，只能跟你说：把握现在，赶快来玩！而对于目前现在活跃的玩家，也是一样：把握现在，赶快开始玩！