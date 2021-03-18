追求刺激的你！让我们在这里与你分享5则精彩绝伦的冒险影片。

欢迎观赏《天生英雄》系列专辑，这是来自Red Bull 媒体库5部令人赞叹的精选影片，其中包括单板滑雪、冲浪、山地自行车及登山冒险运动，并在阿联酋的VOX电影院首度上映。

飞行的艺术

飞行的艺术

宛若电影院的感觉。飞行的艺术打破所有的藩篱与障碍。它的成功绝非偶然：这部电影重新设定体育电影类型的所有基准。职业雪板运动员Travis Rice与他的摄影团队付出庞大的努力和设备，在美国、加拿大和智利的原始地域拍摄。你能相信你的眼睛吗？光是拍摄的场景就让人震撼不已；更不用说从直升机的视角和引人入胜的慢动作序列中，记录下车手令人敬佩无畏的胆识与冒险犯难的飞跃动作。与Venture 3D合作制作的《飞行的艺术》，其激动人心的动作加上气势磅礡出色的配乐，现在已成为令人惊叹的3D体验！

第4阶段

第4阶段

受水循环的启发，这名单板滑雪家Travis Rice和他的团队踏上了16,000英里的旅程，前进探索北太平洋周围一些最梦幻的景致，并发现更多新的地域。Red Bull媒体库（Red Bull Media House）为《飞行的艺术》（The Art of FLIGHT）的创作者们呈现了第4阶段，这是由著名雪板运动员Travis Rice主演单板滑雪的史诗。Rice在探索他的家乡怀俄明州尚未开发的偏远地区时，绘制了一条16,000英里的路。

摩托车冒险之旅

On Any Sunday: The Next Chapter

Red Bull媒体库与Freeride娱乐公司合作，“在摩托车冒险之旅的下一章”。导演Dana Brown是导演Bruce Brown《无尽夏日》的儿子，Bruce Brown也是奥斯卡奖提名纪录片《摩托车冒险之旅》的导演，并担任该片的执行制片。

这部电影是对摩托车骑行两轮世界的探索。这部电影更深入对全球摩托车骑行文化背后人性、激动与兴奋的探讨。我们也看到了那些对比赛充满热情的人，我们感受到骑行的激情，并见证家人与友谊的亲情，因为每个人都想在摩托车上寻找下一次激动人心的时刻。

长浪

长浪

在其40年传奇生涯中，Robby Naish一直是水上运动的先驱，将风帆冲浪、风筝冲浪、站立式桨板冲浪，水翼冲浪等，曾经是利基市场的活动带入了全球体育界的最前端，在此期间共赢得26座冠军的头衔。毕生追求挑战极限的努力，让Naish开展了他的最新事业。获得奥斯卡奖提名的电影人Joe Berlinger与传奇的风帆冲浪者和开创性的水手Robby Naish一起环游世界。Robby Naish系26座的世界冠军，他热爱掌握世界最长浪的追求，出乎意料地也揭露了他身为竞争者、导师和父亲亦有其脆弱的一面。”长浪”以贴切的电影风格保留了传奇运动员职业生涯之外的障碍，进而超越了动作体育的类型，彰显了Naish在海上追求卓越与陆地生活复杂性的需求之间取得平衡的智慧。

Cerro Torre-在地狱雪球下的机会

Cerro Torre trailer

3128米的神秘与美丽：塞罗托雷峰（Cerro Torre）是这个星球上最美丽，最无法进入且因此最具标志性的山峰之一。早在1970年，意大利籍的Maestri就是第一位成功攀登Patagonian花岗岩峰顶的人。但是，在征服山峰的怒吼中，他使用了一个压缩机钻孔机来固定螺栓-对任何高山登山者来说都是不被允许的。多年以来，态度和技术技能发生了巨大变化，没有人能比19岁的神童David Lama更胜地代表新一代的登山者。他希望与21岁的朋友Daniel Steurer一起自由攀登Maestri的“压缩机路线”，并且不使用螺栓或任何其他装置-这是一次空前的冒险，但结果未定。