滑板简史

细探一下滑板历史上的一些大事纪。滑板历史隔封于世界其它主流文化之外，自然而然地，其历史一般来说也让人难以理解，当中有些主题也值得深入探讨。

一个老调重弹的问题：什么是滑板？

滑板文化从1950年代至2020年，发展至今日已是价值数十亿美元的产业，其透过一种既是艺术也是运动的形式，影响着全球数以百万人的生计。就其自身历史，滑板也拥有展现文化脉络的博物馆、授予人们荣耀的名人堂、规划有据可查的历史纪事，巩固这自由文化核心的特别之处。

1950年，加州发展起大 U 板道具，正式点燃了滑板文化的火炬，当时的滑板健将便将技术传递给未来的新世代。那些年来，滑板文化跃过商业上的成功与攻入主流文化而大受欢迎，也因风格各异的滑板传奇和人物在镁光灯下熠熠生辉搏得注目，抑或主导了滑板城市角落街巷的文化样貌。全世界年轻人和见证滑板文化成长与变化的老手，世代交替间都横亘着一个不断蜕变但本质不变的问题：什么是滑板？我们用心地再次回答这个问题的同时，也要踏入更宏观的世界，一个以最终极形式表达自由的世界，并深入地探视滑板文化的历史。

Skateboarding © Denis Klero/Red Bull Content Pool

一切的下坡竞速都从这里开始

滑板就与宇宙的起源一样没有清晰绝对的定论。自述的滑板历史里有不少报导，阐述第一个滑板的起源地与发明人物。大家普遍公认的滑板文化起源于美国，最初是用木箱并在底部装上溜冰鞋的滑轮。最早的模型就像现在的滑板车一样安装了把手，最终用厚木板替代木箱，再将手把拆掉，创造更类似于冲浪的使用方式。这些滑板车样式最早可追溯至十九世纪后期，但一直到了1950年代，装有陶土质轮子的木制货板才在南加州的下坡道大肆风行。

在1959年滑板商业量产开始之前，玩滑板的唯一方法便是动手制作自己的滑板。这些自制滑板如播种般深深扎根于滑板的 DIY 精神。滑板起始于一种原始而优美的方式，并非为了发展为一产业而开始，而是来自于对自我表达的强烈渴望而启始。理解这一简单而深切的事实，让我们得以率先了解“何谓滑板文化”的起源，以及作为一个滑板人的意义。

滑板文化的第一次没落

难以想象自己若身在 1950 或 1970 年代其滑板发源地的 DogTown 光景，而自从滑板概念诞生以来，期间发生的诸多转变更是令人难以想象。1960 年代初期，诸如 Hobie 和 Makaha 之类的滑板公司开始打着以“人行道冲浪”的标语作为滑板广告，或是海上无浪时就把滑板当冲浪来玩的用途作为广告策略。1963年时，Makaha 组成第一支专业滑板队，参加了当时年末于加州埃尔莫萨举行的首场滑板大赛。即使六零年代初期的竞速赛形式与去年照常举行的旧金山下坡生死竞速赛相似，不过自由花式赛事形式及 Hermosa 赛事里所表现的大多数技巧，现在看起来对于当代滑板技术已是遥远的历史回忆。

即使滑板运动在美国体坛界颇具新颖性，但其热潮终究在 1965 年时开始没落。人们宁愿选择参与四轮溜冰鞋比赛，而非滑板赛事。媒体也开始将玩滑板宣传报导为一种危险活动，人们也看腻了单轮旋转和滑板倒立的花式技巧，就像看人转呼啦圈好几个小时一样单调。了解滑板几乎濒临消失没落，就能彻底理解为何我们不再见到最早玩板的形式。更重要的是，比较从过去至今日、这些时代的滑板过程，我们也就见证了廿至甘世纪体育和表现艺术史上的最大变革之一。

重塑滑板之轮

诚如上述标题的字面意义，法兰克．纳斯沃西（Frank Nasworthy）重新研发新的滑板轮子。他于 1973 年将聚氨酯轮子引入滑板产业。这种新式材质轮子代替了五、六零年代笨重的陶轮，并且对于沥青地面和游泳池墙壁有如防滑钉镶于草地上一样具有着地力。加上板尾翘度提高的改良发明，专业滑板的新定义也因由而生。随着新式滑板热潮开始袭卷全球，当地冲浪店出售的滑板杂志也因此有了新的推广手法。就在新滑板轮子问世仅仅三年之后，第一座滑板公园便诞生于 1976 年的佛罗里达州。

直至七零年代末期，滑板场在整个北美和南美洲如雨后春笋般冒出，欧洲和亚洲地区也很快地接着盖起不少滑板公园。1970 年代的滑板跃入主流文化的最佳验证从 2005 年大受欢迎的电影《 Lords of DogTown》便能略探一二。自电影故事中可看出 1975年时，滑板传奇 Tony Alva 率领的 Zephyr 滑板队在加州德尔马的海洋祭上，向世界展现了滑板的潜力。滑板历史上的这一刻也成为该历史的基石，也是未来数十年滑板赛事演变的基底。

然而，滑板在迈入八零年代前又再次经历没落时期。当时一些非滑板专业的公司以木马屠城式的合约手法渗入滑板产业及赛事活动，形成过度饱和的恶性竞争之际，滑板的欢迎度逐渐式微，最后仅存一些滑板玩家，在美国郊区后院的泳池追求纯粹的滑板自由。滑冰公园的建造停歇，飞速上涨的医疗保险费用也限制了受伤机率高的滑板活动。因此，滑板不再是所谓为人父母与公司企业所接受的新世代风潮，滑板成为一种反传统文化的名号及八零年代朋克浪潮的崛起场景。

从零度至空中旋转九百度

一直到了东尼．霍克（Tony Hawk）在 1999 年的 X-Games 大赛使出空中抛旋 900 度的创世之举，Zephyr 滑板队在德尔玛为滑板界所表现的经典才得以自主流文化重见天日。1999 年 6 月 27 日，东尼霍克参与他的第十一次夏季 X-Games 大 U 板赛事，做出滑板历史上最为著名的绝世之技。当时还没有滑板人能揣摩出东尼霍克空中抛旋两圈半技巧并将滑板技术推向崭新轨道。但就在东尼霍克正式将专业滑板运动带入主流时，滑板文化在整个八零和九零年代初也经历了重大变革与转化。

大多数滑板人和没玩滑板的人都认证东尼霍克空中抛旋 900 度的历史重要性。但大多数没玩板的人都不晓得八零及九零年代对滑板其影响的独特重要性。当时，街头滑板是由大多所谓的社会的边缘族群所带起的风格，创造了专业街头滑板技术的蓝图，也造就现今滑板媒体宣示的那些其大占一席之地、我们所知的滑板世界。

1978年，Curt Lindgren 发明脚尖翻板（kickflip）之后，滑板选手 Rodney Mullen 借助了一种专为空中做招而设计的新型滑板在八零年代时发明了数招翻板类型的招式。首批仅玩街头风格的滑板选手 Natas Kaupas 和外号 The Gonz 的 Mark Gonzales 则以大磨手扶杆的技巧展现了更高层次的技术。滑板便从以往在后院盖 U 板玩坡道的风格演化至大玩超市旁停车场的路缘石。随着主流媒体对滑板文化视而不见，滑板爱好者也因此借机透过摄影机镜头的运用来记录自己的文化。这样一来，使得滑板人可以运用自己的本事来塑造属于自己的滑板媒体文化，也进而消解了滑板在六零年代末和八零年代初遭受文化淹没的因由。

随着滑板人完全掌控滑板文化的形塑要素，街头滑板的黄金年代也在1993 年至 2006 年间蓬盛地开展。这些年来，我们看到了 Shorty's 和滑板选手 Chad Muska 风格、滑板影片像是 Girl 滑板品牌发行的《Mouse》及《 Yeah Right！》等走红世界，FLIP 滑板队更在当时红遍全球，众所捧拥的费城 LOVE 公园，以及东尼霍克滑板游戏的大卖，甚至滑板公园也被列入一般公共公园设施规划之中。

吸引世界目光的滑板世界

随着滑板文化在东尼霍克创世绝招时代的发展，滑板与社会的互动也产生转变。街头滑板运动的扎根越来越根深蒂固，职业滑板手的定义也从比赛型滑板运动转变为以滑板影片为主轴，主流滑板文化则将滑板视为一种新奇的娱乐方式。Tony Hawk Pro Skater 电玩游戏专营权确保Tony Hawk 和“豚跳”（the ollie）一词是家喻户晓之名。滑板狂人 Bam Margera 将通过实境秀节目《Viva-La-Bam》恶搞滑板选手生活样貌。随着众家品牌加入产业，滑板获得了越来越多的大众认可，滑板选手菁英也因而开始得获可观的收入。

如今，Street League 和 X-Games 数年来吸引了最大宗观众群。随着更多的关注投入，滑板世界也被更严格地把关。毕竟，青少年族群仍与滑板媒体主导的方向息息相连。话虽如此，滑板族群分支也已大大扩增地平衡其不同性别族群的失衡。从过去五至十年之间，女性滑板人是这项运动中增长最快的族群，如今，滑板是阿富汗最多女性参与运动。现今，滑板公园遍布世界各地，每天都有无数影片和片段发布至社群媒体。滑板俨然成为了世界上最具包容性和自由度的表达方式之一。

滑板文化呈现稳健地持续演化状态。每个滑板人不仅藉以定义自己与滑板的关系，而且定义滑板对他们自身的意义。滑板的每一项贡献都持续地需要滑板人来塑造，即便有时这意味他们必须与反抗外力，有时也必须敞开胸怀邀请外人一起加入。无论哪种方式，滑板历史仍持续书写中，最终，一切都归功于我们承先启后的滑板先锋，滑板始终是由真正热爱滑板的人来定义，也无人可取而代之。