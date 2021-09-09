五大暑假养成坏习惯 开学快改

1.作息不规律想睡就睡

暑假当然爽，很多学生都养成晚睡晚起的习惯，平常在家没事做觉得困了有又可以随时躺平。而且连带吃饭、温习、玩乐等时间都变得混乱。所以现在是时候重新养成早睡早起，定时吃饭、温习的习惯，给自己定下每天时间表吧。

2.疯狂依赖电子产品

暑假在家宅，手机不离手，又或者长期坐在电脑前，上网、打机、看片一天就这样过去。今年学期回校上课开始，减少在线学习的时间，应该可以少一点对着电脑。始终长期对着电子产品屏幕，对眼睛也没有好处。而且也应该多点和同学们面对面互动啦！

3.少做运动

夏日热辣辣，要离开冷气房不容易，但随着要回校上课，也是时候多点活动身体。除了学习，每天做运动这习惯的好处也不用多说了吧？好好锻炼身体，才能有更好体能，而且运动带来的乐趣、满足感，加上运动令大脑释放安多芬(Endorphines)，也可以令人快乐，减少情绪出现问题的机会。

4.狂吃零食

放假在家打机、看网剧、看电影，都令人零食不离手，除了多数零食没什么营养价值外，也影响一日三餐的吸收。回到学校，是时候要回复规律饮食，三餐定时，多吃有营养食物，减少吃零食，不只是学生，所有人都要留意。

5.过份被宠坏养成的反叛性格

在家千日好，因为有爸妈，以及长辈老人家的迁就，但回到学校，就像一个小型社会，和身边同学相处，以至面对老师们的态度，都不能用家中对着家人都那一套。要重新习惯平常待人处事的态度，应该要互相迁就，接受意见，尤其踏入反叛期，更要多加注意对师长的尊重。

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