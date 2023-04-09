《霍格沃茨的传承》你才是哈利波特世界的超级巨星

《霍格華茲的傳承》遊戲背景

《霍格沃茨的传承》是一款基于《哈利·波特》世界观的开放世界类型动作角色扮演游戏。也是众多魔法迷第一次可以亲自体验 1800 年代的霍格沃茨。

许多魔法迷的童年梦想，就是希望自己也能收到霍格沃茨的入学通知信，与书中角色一起探索这个奇幻世界，现在，你真的可以加入霍格沃茨。

你可以随心所欲，在这个看似就在你我身边，却又有点奇妙距离的英格兰魔法世界中闯荡，并写下专于你的冒险故事、和伟大传奇，让后人流芳千古。

《霍格华兹的传承》游戏特色

探索开放世界

《霍格沃茨的传承》可以让玩家身临其境地体验哈利波特世界的各种奇幻元素，例如魔法、魔法生物、魔法道具等等，当然、也有飞天扫把。

你在游戏中也会遇到各种魔法奇兽，例如玻璃兽、独角兽、鹰马、凤凰等等，有些甚至可以成为你的坐骑。

鷹馬是可以成為坐騎的，真的優 © Warner Bros.

除了探索霍格沃茨魔法学院，玩家还可以探索其他哈利波特系列中的著名地点，例如魁地奇球场等等、活米村、禁忌森林和周围的陆上地区，这些都可以让你自在漫游。

参与校园生活

你可以戴上分类帽，进入所属于你的学院、与同侪建立关系、掌握各种魔法技能，并成为你心目中的强大女巫或伟大巫师。

当然，作为一名学生，你也可以在课堂中学习咒语、调制魔药、种植并照料各样魔幻奇兽。

你也可以制作各种魔法道具，例如魔法药水、织布台、以及大量战斗用植物等等。

你的軍火庫 © 大王認真玩

拳拳到肉的魔法战斗

魔法世界中充满了各种危险，在旅途中你会遭遇到各种山怪与他们的亚种、为非作歹并且对你抱有恶意的人类黑巫师、以及追随反派干部的妖精(哥布尔)、以及各种会主动攻击的凶猛野生奇兽，你将会面对威胁魔法世界命运的危险反派。

战斗过程相当有来有往，玩家需要运用自己所学的各样魔法和甚至是禁咒来击败对手，这需要一定的策略与冷静。

讓龍知道誰才是老大 © Warner Bros.

《霍格沃茨的传承》实际玩起来的游戏亮点

笔者困难难度通关，以下会在不剧透暴雷的前提跟各位分享本作实际玩起来的亮点与感受。

杰出的哈利波特世界观沉浸感

笔者自己并不是哈利波特铁粉，就只是小说全部二刷、本传电影包含怪兽系列全部一刷、之前PC上出过的游戏全部打一轮的程度而已，不过即便我不是铁粉，也可以感受到制作方AVALANCHE SOFTWARE对这款游戏相当用心。

如果你平常喜欢看美术展览，《霍格沃茨的传承》这游戏本身就是一个超巨型的美术展览馆，目前历代所有哈勒波特游戏中，本作是规模最庞大、 细节最精致，也忠实还原许多小说与电影的场景细节除了精美意外也相当有趣生动。

加上霍格沃茨学院内相当庞大，并且有着无数可以跟玩家互动的场景与机关，实际上你自己跑一轮，就会懂为什么哈利他们刚入学就差点迷路迟到，因为学校真的是庞大和复杂到离谱。

甚至是你在不同学院就学，也会有各个学院不同的专属事件，诚意满满，当中也有不少音效和音乐是直接延用自电影中，加上手把的震动效果相当不错，实际上你自己玩起来就会感受到视觉、听觉、与触觉的各种冲击。

遊戲主角充滿特權的校園生活 © Warner Bros.

把探索与角色养成巧妙缝合的升级系统

首先，虽说笔者是困难难度通关，但说实话这个游戏的难度并不算重要，因为主要在于这个游戏的玩家强度提升与你探索度是挂勾的，这是一个相当优良的设计，他可以让你的探索得到更多的回馈与成就感，并大幅度的降低重复刷怪的烦躁与无奈感。

各種探索是本作的一大賣點 © Warner Bros.

再来，透过这些地标、物品、以及你的各种闲逛、各种多管闲事、各种探索世界，各种收集旅游导览，这些最终都会化为你的实质战力，整个游戏就是各种花式的鼓励你观光与探索，完全不会有因为强迫你升级而逼你中断探索的割裂感，相当不错。

一步十杀的战斗系统

接着是一步十杀，你没看错，不是十步一杀，是只要你愿意你就可以一步十杀。

前面有说到，我们在探险的过程中会遇到各种处处抱有杀意的强敌，战斗相当紧张刺激，但讲是这样讲，实际上虽然敌人都很强，但玩家更强，真的是历代最强不夸张的那种。

虽然战斗过程是相当热血的敌我双方各种魔法互动，不过玩家所扮演的学生角色天生神力，并有相当优秀的魔法资质与心理素质，各种艰深魔法都可以过目不忘一学就会、更能高速掌握魔法之间的相生相克，是战场上的常胜将军。

你的智力可以屌打山妖的武力，他完全看不到你的車尾燈，不騙 © Warner Bros.

同时有鉴于本作的战斗机制、算是承继照搬自之前华纳的《蝙蝠侠》阿卡汉系列作改版，再加上阿卡汉系列的战斗机置后续还有被《魔戒》系列作为后续抄作业对象。

所以经过长久的版本迭代来说，目前《霍格沃茨的传承》的这套战斗系统的基础本身，已经是站在巨人的肩膀上了，因此战斗方面做得算是出乎意料的扎实，非常讲究见招拆招，以及你来我往。

尤其几乎每个敌人都有对应的特别解法，各种特别解法的具体事项等等、这些都可以在实战导览中仔细观看，可以让你用各种魔法手段让敌人失控或自爆，是真正的知识就是力量。

不过之所以会说知识就是力量，就是因为说实话特别解法这些算复杂的，单纯只看一些兽型的敌人或山妖都还好，只看一个人型的敌人角色和他单挑也还OK。

但人形的敌人和蜘蛛类型的敌人衍生种，种类相当繁多，加上战场上瞬息万变，你要第一时间就分出来谁是谁、接着他准备要用什么招、然后你该对他用什么法术反制，这些都是必须你一边顶着枪林弹雨，一边还得在转瞬之间就完成的事情，实战上想时时刻刻都当个战场学霸，其实没这么简单。

看一眼就知道解法，主角真的是億中選一的練武奇才 © 大王認真玩

话说回来只要你有心认真钻研，再懂得利用魔法之间的克制、魔药与战斗植物，说是一步十杀其实还是谦虚了，只要你愿意的话完全可以站在原地不动再打一百个。

而且所谓敌我互动并非是你单方面被动的见招拆招，因为不同的魔法之间透过不同的顺序组合可以大幅做出增伤或是不同效果，所以你还可以主动在游戏中大量组织出专属于你的魔法连段，一次最多还可以同时带16招咒文出去随便你连，是真正的神阻杀神、魔挡杀魔。

事实上也有不少玩家，就是看在这个爽快又暴虐的战斗系统因而决定进场购买《霍格沃茨的传承》，因为打起来真的是拳拳到肉、杖杖见骨。

花式的魔法連段，讓你可以成為連佛地魔都不敢說出你名字的辣個人 © 大王認真玩

同时主角还掌握了上古魔法的精髓，尤其上古魔法是一个能轻易动荡世界安危的重要关键，所以是真正的毁天灭地只在你的一念之间。

是的，你可以不把正传的伏地魔放在眼里，因为伏地魔不管是能力、还是杀意，都根本看不到你的车尾灯。

游戏调性整体来说，有一点难度，但各种不刁难，你可以感受到制作方的用意是能让你玩得舒服就尽量让你玩得舒服，如果你真的觉得战斗难度太高无法适应，也可以随时更动难度。

相当丰富的各种收集系统

当玩家完成各种任务和挑战后，可以获得经验值和金币，进而提高自己的等级和魔法技能。这个等级系统和技能升级。

结合前面提到的探索与角色成长挂勾，更能让玩家能够更深入地体验到成长和进步的乐趣，也能够挑战更加困难的任务和对手。

有了自己的魔杖=無情的火力解放，順帶一提，魔杖也可以客製外觀和長度 © Warner Bros.

玩家只要使用「现现行」咒语这个引导机制，系统就会提示出附近的可互动对象和隐藏物品，尤其中有一系列的收集要素称为「实战指南书页」，你可以把他当成旅行导览来看，在哈利波特世界观与霍格沃茨当中的不少知名景点，都有收录其中。

实战指南书页类似可收集的百科全书，游戏中共有150种现现行导览书页，散落于霍格沃茨学院与世界各地，许多在原作中相当经典的地标与物品、都有导览说明可以收集，例如搞人的移动楼梯和女厕等等。

其他说不完的优点

除了以上亮点之外，这游戏还有许多的亮点是要你在不知情的状况下，亲自玩到才会感受到开发单位多有心，这部分我就不一一说明，把感动留给你。

衛斯理+魔藥課=？ © Warner Bros.

《霍格沃茨的传承》的不足之处

当然，实际上一款游戏不可能毫无死角，一定或多或少会有点问题。

差强人意的优化：笔者的显卡是3090(抱歉我没钱重新组4090)，虽然游戏内有各种让你调整画面与帧数的选项，但说实话大多都是假的、选健康的，PC版本的优化经过数次的更新，掉格的状况有显著的改善，现在有到及格水平，但说实话也只是及格

谜题重复频率过高：例如不断的开锁、以及默林的试炼等等，开锁的部分还可以靠最低难度模式自动解锁，但反过来说就是你玩正常难度和高难度要被烦死

装备系统过于简化：基本上装备都只有数值堆栈，最多就是再加个附魔，要说这算缺点吗？未必是，但不能否认的就是少了一点配装的深度

敌人种类可以再更多：目前敌人大多是人型、山怪、妖精(哥布尔)、滴督、四脚兽类等等，主要是以亚种作变化，不过人形那边的见招拆招方式真的满精彩就是

中文版本专有名词翻译出戏：举其中几个例子来说，一个名词有多种名称的状况太多了，例如同样的一座桥Keenbridge，游戏内一下叫肯桥，一下叫奇恩桥，同样的Expulso这个咒文，游戏内一下叫飞沙走石、一下又叫拉索术；游戏内这样的例子太多，真的要一个一个列出来可以再写五千字，总之就是校稿质量堪虑

你不在乎優化問題的話，其實戶外風景頗優 © Warner Bros.

《霍格沃茨的传承》是否值得购买

如果你是哈利波特的粉丝－

没什么好讲的《霍格沃茨的传承》就是历代完成度最强的哈利波特世界观游戏，没有之一，买就对了

正常来说你去看个美术展，除了门票钱以外，导览都是另外付费的。

《霍格沃茨的传承》只收你一根USJ魔杖的价格，就让你把各种哈利波特的巨型美术展场看到饱、想看多久就看多久，再加上免费的充实导览说明，还可以让你当几十小时的霍格沃茨纠察队，买了这片你就是多种享受集一身，根本血赚，一样是那句－买就对了。

如果你不是哈利波特系列的粉丝－

说实话，即便有上面那些小缺点，但对比目前《霍格沃茨的传承》的各种杰出亮点，依然是瑕不掩瑜，同时PC版本价格算友善，买起来压力也不大。

尤其这片短时间内就能卖出一千两百万份，成为华纳兄弟史上最热卖的游戏，绝非单纯是靠IP加持就出来骗的灌水产品，是真材实料。

加上游戏本身的打磨方针就是前面说过的，各种不刁难玩家，再加上氛围塑造相当优秀，同时浩瀚的世界还不吝啬的给你大量高速传送点，《霍格沃茨的传承》的各个方面玩起来都算是相当舒服的，游戏本身的份量也相当充足，如果完全不看攻略，全支线加全收集大概也是至少七八十小时跑不掉。

滿山滿谷的帽子、面具、披風、圍巾、襯衫，讓你換到手軟，不誇張 © Warnar Bros.

如果你想体验一下超越魔王的终极学霸生活是怎么样的感受，那这款游戏可说相当不错；甚至你当腻了超级巨星也可以去当黑道明星，说明星可能还太含蓄了，说是黑道霸主应该不为过，《霍格沃茨的传承》这片名怎么看都像是在传承你的丰功伟业。

更不用说《霍格沃茨的传承》除了作为游戏本身相当有料以外，出圈的话题性、引战性、与各种迷因梗，也是能让你高度引领同侪话题，在纯单机游戏里还可以玩到社交性、厉害吧，买一款产品就可以有多种花式享受、根本赚烂，如果你手边有点闲钱，笔者相当推荐你一起来加入这个奇幻又浪漫的魔法世界。

英國地方的EXPLOSION © Warner Bros.