Red Bull赛车车队表示，Honda汽车公司决定在2021赛季结束后退出F1一级方程式赛车。

Red Bull车队承认，Honda汽车公司决定在2021赛季结束后退出F1一级方程式赛车，并对该公司作为Red Bull赛车和Scuderia AlphaTauri赛车车队的动力装置供货商，其卓越的表现与努力表达感谢之意。

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自2006年以来，我们的团队合作伙伴关系获得极大的成功，Max Verstappen在2019年奥地利大奖赛上为Honda赢得首场的胜利，之后在31场比赛中又获得3场胜利和13次登上颁奖台的殊荣。

此外，Scuderia AlphaTauri车队，在今年的意大利大奖赛上获胜，让Honda成为一级方程式赛车，自2014年采用混合动力时代开始以来，唯一让两支不同车队，赢得冠军殊荣的动力装置制造商。

这一决定并不影响Honda，在合作伙伴关系其余部分实现共同目标的承诺，因为我们的目标是在2021年底之前共同取得成功的荣耀。

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车队负责人Christian Horner对此宣布发表评论表示：以车队的立场，我们了解Honda汽车公司下决心，要在2021赛季结束退出一级方程式赛车是多么得困难与挣扎。 届时该公司的重心将转移其资源并重新部署其他的领域，我们理解并尊重其背后的原因与决定。 以车队的角度，他们的决定，确实为我们带来很大的挑战，但正如我们过去所证明的那样，我们以前就在这里，并凭借着我们的深厚实力，我们会做好充分准备，并有能力作出有效的反应。

尽管，我们与Honda公司无法继续合作感到失望，但我们为我们共同赢得的成功感到非常骄傲， Red Bull 拥有的两支车队共获得了5场胜利和15次登上颁奖台的荣耀，我们感谢Honda每位工作伙伴优异的表现与付出。

我们在2020年和2021年剩余赛事的共同关注点仍保持不变，以争取胜利并挑战冠军宝座为目标。 身为一级方程式赛车最新《协和协议》的签署者，Red Bull 车队长期致力于这项运动，我们期待进入创新、发展和成功的新时代。以车队而言，我们现在将尽量花时间进一步评估，并找到2022年及以后最具竞争力动力装置的解决方案。

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