打造强大核心肌力的秘诀

无论你的运动或训练目标是什么，拥有强大的核心肌力是最重要的关键。

我们在训练的过程中身体拥有良好的稳定性，对于训练的成效有绝对的帮助，同时也能降低运动伤害的机率，因此提升核心肌力就是一件十分重要的事情。

如果你想要训练出强悍有力的核心肌力，需要的不单单只有仰卧起坐这项训练动作，你还必须要有健康的生活习惯，例如充足的睡眠和营养补充，其次才是更多样的核心训练动作组合。

以下这些训练动作与技巧，将可以让你在执行深蹲、硬举或引体向上等复合式训练动作时，获得更好的稳定性及训练成效。

生活方式的调整

1.放松身心

过度的压力会减缓运动后身体恢复的时间与状态，并且有许多的研究发现压力也会让体重增加，因此在日常生活中可以尝试改变并降低压力的方式，例如瑜伽练习或是进行冥想的动作，都可以有助身体状态的恢复。

2.检查饮食习惯

虽然，蛋白质与碳水化合物的摄取对于肌肉成长有所帮助，但过多的肉类及碳水化合物会让你身体感觉到沉重与疲惫，如果有这两点那就必须要重新检视自己的饮食状态。

如果你不知道该如何调整自己的饮食方式，可以透过询问专业运动营养师来进行调整，这将能帮助你获得更好更健康的饮食选择。

3.照顾好肠胃道

过量或大量的咖啡因、酒精、加工食品和睡眠不足，都会干扰肠道微生物群的状态，这将会导致胃胀气、便秘或腹胀等消化问题。因此，适时的补充益生菌或相关的食物，都会对身体状态有所帮助。

4.高质量的睡眠

每天拥有7~8小时充足睡眠时间，对于身体机能的恢复非常重要！如果睡眠不足将容易导致身体的饥饿肌素（grohlin）的产生，这也会让你在运动训练的过程中产生疲倦感，同时也会让你想乱吃一些垃圾食物。

这几个很棒的练习动作

一早开始的训练

有的人会选择一早起床就开始运动训练，但由于早上最容易产生的就是糖原不足的现象，因此也比较容易消耗脂肪转化成能量。所以，你可以尝试早上在跑步机或是户外慢跑30-40分钟，以加速一整天新陈代谢的提升。

1.平板支撑

这个动作应该是任何一个想要强化核心肌力的人都会做的动作，维持身体的正确姿势将有助于强化腹部和背部肌肉，同时也能强化手臂肌群。你可以尝试在镜子前做这个练习，这样就可以随时观察自己的身体姿势是否正确。

2.俄罗斯转体

使用健身球来进行刺激腹外斜肌的训练，俄罗斯转体就是一项非常好用的训练。你可以尝试将双脚并拢抬高，再维持身体稳定的状态下进行上半身左右的旋转动作。

3.仰卧起坐

仰卧起坐绝对是最多人进行腹部肌肉训练的动作，你可以运用这项训练进行腹直肌上下部位的练习，让整体的核心获得肌力的强化。如果基础的仰卧起坐你已经可以1组50下轻松完成，那不妨将双腿悬挂于单杠上，运用腹肌的力量将上半身卷起，悬挂的体重会使得这个训练动作更具有挑战性。