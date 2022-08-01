维斯塔潘不是一位容易被威胁的车手。匈牙利大奖赛本赛季最差的排位？为 70 圈比赛安装了新发动机？中途 360 度失速打转？这一切的一切，最终都没能阻碍维斯塔潘夺冠。奥地利Oracle Red Bull Racing车队也就此打破历史并开辟一番新天地。

2022 赛季的前 13 站比赛中，荷兰车手卫冕之路出现高潮，但在布达佩斯站的胜利仅有少数人预见。 包括他本人，当David Coulthard在赛后的车检( parc ferme )采访中问他是否能想象，从第 10 位发车， 70 圈后就站在颁奖台的战果，他笑了笑，表示“太不真实了”。

维斯塔潘的胜利有多不寻常？之前的 36 场匈牙利大奖赛中，只有 3 场是由第 5 位或更低发车位的车手赢得的。 这是奥地利Red Bull在匈牙利赛道的第三场胜利，也是自丹尼尔·里卡多2014 年夺冠以来，八年来的第一场胜利。对于维斯塔潘来说，这是一场值得等待布达佩斯的荣耀。

Mit weiteren 25 Punkten auf dem Konto geht's in die verdiente Sommerpause © Getty Images/Red Bull Content Pool

周日之前，在24岁维斯塔潘的8个职业生涯中，他未曾染指的冠军只有三站。匈牙利站就是其中之一。如今，荷兰人还未征服的只剩巴林站的萨基尔和意大利站的蒙扎赛道。

这场胜利是维斯塔潘在 F1 中的第 28 场分站冠军，是在一片阴霾的天空下赢得的，整场比赛都可能在倾盆大雨中进行——但好在，最终在颁奖台仪式结束后才下雨。梅赛德斯车队二人组汉密尔顿和拉塞尔与维斯塔潘共同站上了领奖台，后者在周六首次获得 F1 杆位，并以第三名站上了颁奖台。

Max目标远大，志气高昂

将时间倒转24 小时到周六的排位赛，看来维斯塔潘的匈牙利诅咒将再次发威。排位赛后，动力传输问题让他在排位赛三时陷入困境。第 10 位的发车位置是自去年俄罗斯大奖赛以来最糟的起跑位置，加上因引擎问题受到判罚，他的发车非常不理想。

将周六的困境转变为周日的拯救，世界冠军的第一步，是决定为比赛安装新的引擎，当他在第一圈推升两个位置时，逆袭之路从一开始看起来似乎是合理的。

在开始几圈汇报了一些离合器打滑的问题后，维斯塔潘开始向前推进，车队在第 16 圈打出了一个战略性的绝招，当时维斯塔潘进站放弃了他的软胎，换上中性胎，并借此超越了汉密尔顿。

Frühe Attacken legten den Grundstein für den Sieg in Ungarn © Getty Images/Red Bull Content Pool

第 38 圈第二次进站，让维斯塔潘与最近冠军竞争对手法拉利车队的勒克莱尔发生了缠斗，后者在第 41 圈轻松完成超越，但在同一圈的第 13 号弯，维斯塔潘发生失速打滑的状况并丢失了位置，但在第 45 圈，荷兰人再次超越了摩纳哥车手，并要回了位置。

从那时开始，一切都在解决如何掌控他的轮胎状况。他不需要太过担心。 25圈后，7.8秒的胜利和25个世界冠军积分顺利入袋。

周日的胜利是维斯塔潘在本赛季的第八场胜利，也是他在 13 场比赛中第 10 次登上颁奖台；对勒克莱尔来说，这是一场棘手的比赛，最后法拉利车手获得第六名，而维斯塔潘的车手积分领先目前扩大到 80 分。

维斯塔潘谈到他的赛前目标时表示：“当然希望我能登上颁奖台。”

“那里的状况非常棘手，但我认为我们有一个很好的策略。我们的反应非常灵敏，总是在正确的时间进站。我们有一些很好的圈速。即使发生 360度失速打滑，最后，我们也赢得了胜利。”

“我在换档和离合器方面有些挣扎，我们不得不改变一些东西以不烧坏离合器为重，但这也会降低性能，我认为它让我（失速打滑） 陷入困境。幸运的是，我可以应付360度旋转的问题，仅丢了一个位置。

“这里太有趣了……一场疯狂的比赛，我真的很高兴我们赢了。”

佩雷兹在布达佩斯的最佳表现

维斯塔潘的队友佩雷兹在布达佩斯的 12 场比赛中取得了他最好的成绩，终场获得第五名。

佩雷兹在一个奇怪的排位赛中被淘汰出局，他在第 5 弯因超出赛道限制而被取消一圈，后来又恢复原状，并像他的队友一样使用他的 RB18 中的新发动机从第 11 位发车。

他在比赛的第一个弯道即进入前 10 名位置，在第 12 圈超越迈凯伦车队的兰多·诺里斯后，并在前六名中保持稳定，最后冲线落后，他落后维斯塔潘 15.688 秒，距离颁奖台仅 3 秒之差。

奥地利 Oracle Red Bull Racing车队负责人Christian Horner表示：佩雷兹今天后半场的速度……他在最后阶段比拉塞尔和塞恩斯一圈快了一秒……他很快就追上了他们。

“在暑假期间重新调整，以了解过去几场比赛对他来说不太合适的事情……他将从斯帕 （比利时）赛事开始强势回归。”

维斯塔潘和佩雷兹总共拿下 35 分，而塞恩斯（第四名）和 勒克莱尔（第六名）分别从第二和第三名获得 20 分，奥地利 Oracle Red Bull Racing车队在车队积分榜上的领先优势达到了赛季最佳 97 分。

没有雨AlphaTauri车队也没有收获

Scuderia AlphaTauri是一支在匈牙利赛道不介意淋雨打乱阵脚的车队。 加斯利和角田裕毅在周日的排位挑战赛中取得进展后，不过，他们的零分成绩已延续了五场。

和佩雷兹一样，加斯利在 5 号弯有一个赛道限制违规，也影响了他的排位赛。但与墨西哥车手被取消的点不同，加斯利受判罚后停滞不前，他在发车位上排在第 19 位，在比赛前车队更换了法国车手的引擎，变成以维修区发车。加斯利在一场只有一辆车（阿法罗密欧的博塔斯）退赛的比赛中取得了一些进展，但最终也仅能拿下第 12 名。

Gasly fährt knapp an den Punkten vorbei © Getty Images/Red Bull Content Pool

在此同时，角田以最后一名完赛，那是在 6-7号减速弯道也发生了失速旋转的状况，这让日本车手在排位第 16 位发车后损失了大量的时间。

目前AlphaTauri车队以 27 分在车队积分榜上排名第八，领先阿斯顿马丁的 7 分。

维特尔的终曲

可以说，匈牙利大奖赛周末最大的故事，发生在激战车轮被转动之前，有消息称四届 F1 世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔将在 2022 年效力阿斯顿马丁车队结束后退役。

维特尔，现年 35 岁，已过他在 F1 巅峰时期的夺冠力量，他职业生涯的冠军大部分来自 2009-14 赛季效力于奥地利Red Bull Racing车队时期，从 2010 年开始，他总共赢得了 38 场大奖赛和四连冠荣耀。

在他最辉煌时期，他的 53 场胜利使他排在汉密尔顿和迈克尔·舒马赫之后，史上最强的第三位车手。 他拥有许多可能永远无法被超越的记录，其中包括连续获胜次数最多（2013 年 9 次），并在 2010 年以 23 岁零 134 天的年纪，成为这项运动史上最年轻的世界冠军，当时他在阿布扎比以优异的表现赢得世界冠军的荣耀。

维特尔在布达佩斯的周末表现平平——他以第 18 名发车，终场拿下第 10 名完赛，以第 14 名的成绩进入赛季中休赛期。

现在……喘口气

四个多月的时间里完成了13 轮的比赛，还包括 5 场背靠背比赛呢？现在可以稍稍喘口气。F1一级方程式从布达佩斯开始其暑休，在本赛季的最后九场比赛之前连续三个周末休息，后半场，其中有一些经典赛道和一些我们自 2019 年以来从未去过的亚洲（新加坡和日本）的热门赛道。

第一场？ 比利时大奖赛，维斯塔潘以卫冕冠军的身份回归，但这不是任何坐在斯帕-弗朗科尔尚赛道看台上或在家观看的人们都想要的比赛。去年八月，在持续下雨之后，在安全车落后一圈并延误了三个多小时之后，才宣布了结果。

佩雷兹去年可能是比利时最倒霉的车手，排位赛拿下第七名，但在一场没有比赛的比赛中以第 19 名结束，因为他在危险的条件下，滑水离开赛道，还在前往发车区的路上撞车。

请在 8 月 28 日持续关注，进一步了解车手们在今年比利时大奖赛上的精彩表现。

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