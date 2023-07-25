Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 F1匈牙利大奖赛战报- 维斯塔潘气势磅礡七连冠

奥地利Red Bull 车队在布达佩斯赛事连续拿下12 场比赛胜利，刷新了 F1 历史纪录，而维斯塔潘在 2023 年迄今为止，以优异的表现赢得七场胜利的殊荣。
作者 Matthew Clayton
6 min read发布于

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Hungarian Grand Prix 2023

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Hungary

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Daniel Ricciardo

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AustraliaAustralia

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

1. 匈牙利——74*

奥地利Red Bull 车队以 12 连胜的成绩在匈牙利树立了一级方程式的新基准。车队打破了迈凯伦车队 1988 年的 11 连胜纪录，维斯塔潘连续第七次获胜，维持了车队 2023 年的完美记录。迈凯伦车队的兰多·诺里斯连续第二场比赛获得第二名，而维斯塔潘的队友佩雷兹则从第九位发车到第三位完赛，这也是他在布达佩斯的最佳成绩。
*2023年是F1的第74个赛季

2. 六张匈牙利大奖赛精彩照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.

Verstappen's first-corner placement was perfect

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.

Verstappen's winner's trophy didn't survive the celebrations...

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.

For the seventh race running, number 1 was position 1

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.

Just 0.003s denied Verstappen a sixth straight pole on Saturday

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Pérez used every inch of track to end his run of missing Q3

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Ricciardo's grin was back, and AlphaTauri was back in Q2 with the Aussie

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3. 维斯塔潘对挫败并不在意，消除前排诅咒

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.

Max crossed the line with a season-best margin over the rest

© Getty Images/Red Bull Content Pool

时间回到周六，维斯塔潘延续个人连胜和车队连胜的可能性虽然不大，但也不是不可能。这位荷兰人以 0.003 秒的微弱差距被路易斯·汉密尔顿击败，英国人拿到了杆位，这是他在匈牙利获得的第九个杆位，他也成为有史以来在单条赛道上获得杆位最多的车手。
维斯塔潘在赛道上从第二位起跑并不是一个好兆头，因为在之前的 12 届匈牙利大奖赛中，维斯塔潘只在布达佩斯获得过一次第二名。但这位卫冕世界冠军打破了统计上的先例，出色地摆脱了困境，在第一个弯道突破了内线，并快速摆脱了最初由迈凯伦新皮亚斯特里领军的鱼贯部队。
维斯塔潘最终以 33.731 秒的优势获胜，这是他本赛季最精湛的表现。这一差距是在赛前整个周末，他在赛道上没有取得任何成绩的周末之后出现的，这在本赛季中是罕见的，他现在拿下 11 场比赛中的 9 场胜利，并且在半行程阶段拥有 110 分的优势。
在他最后一次进站后，他创下了比赛中最快的单圈成绩——第 53 圈跑出了 1分20.504秒，比其他人整个下午的成绩都快了一秒多。
通常情况下，佩雷兹会对在方格旗上与队友的 37 秒差距感到失望，但墨西哥人在 F1 职业生涯中一直荒芜的赛道上获得第三名，登上领奖台是他期待已久的事情，而且来得正是时候。
周六，佩雷兹在近六场比赛中首次进入第三名，并在比赛开始时选择使用硬胎，试图在进站前使用更长的第一站来提升排名。这一招奏效了，佩雷兹在第 21 圈晋升到第二位，然后在还剩 20 圈时对拉塞尔 (梅赛德斯车队) 和皮亚斯特里发动几次激烈的超越攻势，确保了第三名的荣耀。
当圈数倒数计时，诺里斯仍然在可触及的距离内。尽管如此，他还是因为赛道竞争激烈，最终失去了获得第二名的机会，佩雷兹最终在方格旗处落后迈凯伦车队三秒，今年第六次登上领奖台，并赢得运动迷们“每日最佳车手”的荣誉。

4. 里卡多漫长的回归之路

Daniel Ricciardo of Scuderia AlphaTauri at the Hungarian Grand Prix on July 23, 2023.

Ricciardo's tyre management skills came to the fore

© Getty Images/Red Bull Content Pool

里卡多替换 Scuderia AlphaTauri 车队的 Nyck De Vries后，在回归后的第一场比赛中起跑获得第 13 名。然而，对于这位八座大奖赛分站冠军来说，这绝非是一场简单的比赛，在第一个弯道发生擦撞后，马拉松式的决赛让他重新获得了排名。
这位澳大利亚人在周六的比赛中取得了第二名，令人印象深刻，这是该车队首次在四场比赛中顺利脱离第一阶段的排位赛。尽管如此，阿法·罗密欧车队的周冠宇在第一个弯道对他强势出击之后，他在排位赛中的努力看来即将化为泡影。里卡多的 AT04赛车受到波及，滑向Alpine二人组奥康和加斯利的路线上，造成两人都因受伤而退赛。
从最后一名开始，里卡多奋力拼搏，展示了自己经验的价值，使用同一套中性胎跑了 40 圈，最终还是结束了他首次回归的赛事。
新队友角田裕毅是一场混乱的短暂受益者，他从第 17 位上升到第 11 位，因为场地分散并避开失速旋转的 Alpine 双雄，但艰难的硬胎赛段让他落后于里卡多，终场获得第 15 位，造成连续没有积分进帐的成绩延续到了 7 场。

5. 我们需要了解的数字

251: 维斯塔潘和佩雷兹分别获得第一名和第三名，奥地利Red Bull 登上 F1 领奖台的次数超过 250 次，成为第五支实现这一里程碑的车队（排在法拉利、迈凯伦、威廉姆斯 和梅赛德斯车队之后）。

6. 围场的话语

终于，我们有了一个非常好的开始！当我进入赛道时，我知道那个弯道是我的。对于车队来说，12 连胜真是不可思议……像今天这样的一天简直是完美
麦克斯 维斯塔潘

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

281

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

171

-110

3

Fernando Alonso

Aston Martin

139

-142

4

Lewis Hamilton

Mercedes

133

-148

5

George Russell

Mercedes

90

-191

车队积分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

452

-

2

Mercedes

223

-229

3

Aston Martin

184

-268

4

Ferrari

167

-285

5

McLaren

87

-365

8. 赛道之外

带着维斯塔潘和佩雷兹在迈阿密大奖赛上取得今年第四个 1-2名成绩的 RB19 版本，看起来和比赛一样甜蜜，这要归功于“取得成功-Make Your Mark”活动中特别设计的佛罗里达州风格粉色、蓝色和紫色的涂装。
阿根廷籍的Martina Andriano赢得由车队免费忠诚计划“围场(The Paddock)”成员发起的由车迷主导的竞赛，这是重新启动 RB19 涂装计划机会的一部分。听Martina讲述她的设计是如何被选中的，并在下方的视频中观看外观是如何组合在一起的。

3 分钟

Discover How The Miami Bull Was Born

Hear from the fan who designed our RB19 Livery that debuted in Miami

Sergio Pérez

9. 下一站，我们需要知道什么？

第 12 轮（比利时），7 月 28 至 30 日
赛道名称/地点：斯帕-弗朗科尔尚赛道赛道/比利时
长度/圈数： 7.004公里, 44 圈
举办/首次亮相大奖赛： 55次/1950年
最成功的车手： 迈克·舒马赫 (六次获胜)
最成功的车队：法拉利（14 胜）
2022 领奖台：第一名： 维斯塔潘（奥地利Red Bull车队）、第二名：佩雷兹（奥地利Red Bull车队）、第三名：塞恩斯(法拉利车队)

10. 奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Marc Márquez photoshoot media day for 'All In'

Márquez calls his team his second family

© Red Bull Media House

在 MotoGP 的大部分时间里都是全力以赴的，这种方法创造了奇迹，在 10 个赛季中赢得了 8 个冠军，其中 6 个是顶级赛事。
因此，当2020年在西班牙发生的一场车祸改变了他的职业生涯后，一次又一次的挫折降临到他身上时，这位西班牙车手意识到他“需要做出一些改变”才能回到胜利之路。他学会了逆向工作来实现他的目标。
致胜心态(Mind Set Win )主持人Cédric Dumont听取了 MotoGP 传奇人物的讲述，然后分享了一项每个人都可以采用的练习，通过使用逆向计划的替代目标设定流程来实现自己心中的梦想。
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Hungary

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NetherlandsNetherlands

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Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Daniel Ricciardo

Eight-time grand prix winner Daniel Ricciardo returns to his spiritual home for the 2023 season, taking on the role of Third driver at Oracle Red Bull Racing.

AustraliaAustralia

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