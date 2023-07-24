F1匈牙利大奖赛旅游指南

布达佩斯经常被认为是欧洲最适合游览的城市之一。这座令人惊叹的城市有很多事情可以做，每年这个时候非常值得一游。它价格便宜，拥有一些世界上最引人注目的建筑和一些适合任何预算世界一流的餐厅。

因此，如果您到匈牙利参观赛事，以下是我们在赛道外可做的一些建议！

景点和活动

布达佩斯有很多事情可以做，但首先要做的事情之一就是沿着多瑙河漫步（不是全部，它流经 10 个国家……）。河岸两旁都是美丽的建筑，其中最引人注目的是哥德式议会大厦。

河中央是玛格丽特岛，这是一片公园绿洲，可让您远离喧嚣的城市。沿岸有很多纪念这座城市过去的纪念碑，包括多瑙河岸的鞋子，这是为了纪念在二次大战中丧生的犹太居民而建的。

The Sights Of Hungary © Getty Images

远离河流的是盖勒特山。这座 325公尺高的山峰享有城市的壮丽美景，并拥有丰富的历史。山顶上有1848年镇压匈牙利革命后修建的城堡。还有标志性的自由女神像。

布达城堡是这座城市最壮观的建筑之一，其下方是一个提供游览服务迷宫般的洞穴——这是布达城堡山下最受欢迎的景点之一。它是布达佩斯市最古老的地区之一，庞大的地下洞穴和隧道网络，自 1987 年以来一直是联合国教科文组织世界遗产的一部分。

购物

嘿，你在度假，不妨去买点东西吧!

布达佩斯到处都有非常特别的精品店和知名品牌，所以这里有一些您应该去看看的地方——即使您只是逛逛。

帕洛玛庭院里挤满了崭露头角的艺术家和设计师。美丽的瓦格纳故居 (Wagner House) 建于 1894 年，内设有约 50 个摊位。

如果您想淘宝，那就前往埃克塞里市场 (Ecseri Market)。这个跳蚤市场是布达佩斯最大的跳蚤市场，里面摆满了从复古服装到艺术品的各种物品。即使您不打算购买任何东西，也非常值得一游，享受这里的氛围并静静观赏往来的人群。周六是最好的一天，因为所有摊位都会开放，本周的其余时间也都开放。

餐饮

在这座城市闲逛之后——布达佩斯是一座适合闲逛的伟大城市——你会又饿又渴。

如果您只是想喝杯咖啡，暂时减轻一下脚上的负担，可以前往 Massolit Books & Café。这家令人惊叹的书店充满了新书和二手书，包括翻译成英文的匈牙利小说。您可以喝杯咖啡，在舒适的扶手椅上阅读一本好书，放松心情。

另一家值得一去的咖啡馆是 Café Kor。这家传统餐厅供应早餐、午餐和晚餐，供应当地美食，一直很受欢迎。特色菜板上通常摆满了匈牙利美食，售完为止，通常是在午餐时间左右。鬆心情。

Spice Up Your Bull © Getty Images

Rosenstein 坐落在一个小角落里，这是一家传统的家庭餐厅，在舒适的环境中供应各种匈牙利和世界美食。

Borkonyha 是一家米其林星级餐厅，提供品尝菜单和点菜选择，还拥有一个藏有 200 多种葡萄酒的酒窖 - 这不会是您吃过最便宜的一餐，但却是非常值得的体验。