Max Verstappen unleashed what pace he could to savage a point in Hungary
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2021 F1匈牙利大奖赛战报 - Max Verstappen反攻抢回宝贵积分

匈牙利布达佩斯战役再次陷入混战，另外一场第1圈事故让 Red Bull Racing Honda 车队在进入夏休之前遭遇不少挫折与波折，不过，时间还是站在他们这一方。
作者 Matthew Clayton
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FIA Formula One World Championship

Hungarian Grand Prix 2021

Hungary

马克斯 维斯塔潘

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Sergio Pérez

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皮埃尔·加斯利

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Yuki Tsunoda

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雨、混乱、红旗出现、赛场后方的冠军对手、炽热的阳光和F1一级方程式赛车首位冠军车手出线——周日的匈牙利大奖赛包含了一切，当然还有更多精彩的故事。当 F1 前半段赛程最疯狂的比赛尘埃落定之时，Alpine车队的Esteban Ocon在其职涯第 78 场比赛中，第一次赢得颁奖台上的殊荣，而Red Bull Racing Honda 和 Max Verstappen 则留下反省今天所付出的代价，但搞砸这件事并非他们的错。
匈牙利赛道在比赛日之前，夏季气温飙升，排位赛的赛道表面温度升高至60°C，周日的 70 圈比赛开始前，一场20 分钟的阵雨，翻转了赛道上的排序，并立即造成混乱的局面。
杆位车手Lewis Hamilton率先进入 1 号弯，但在他身后，Mercedes队友Valtteri Bottas 在进入时误判自己的剎车点，引发一连串的碰撞事故，造成世界冠军积分榜的名次再次重新洗牌。
Bottas冲向Lando Norris的 McLaren赛车车轮，后者又冲撞了Verstappen。 此时失控的Mercedes随后又冲向Red Bull 另一位车手Sergio Pérez，在这场大混乱的背后，Aston Martin车队的 Lance Stroll则试图超前，并避免卷入意外的漩涡，结果却又制造了另一起事故。他冲向Charles Leclerc，顿时他的Ferrari擦撞了Daniel Ricciardo的 McLaren赛车，真可谓乱成一团。
由于碳纤维和残破的赛车零件散落满地，红旗出现在所难免，Norris、 Bottas、Pérez——车手锦标赛的第3至第5名——都在现场。 Verstappen 和 Ricciardo 挺身而出，尤其是 Red Bull丧失了大块的板块。不久， 赛事主办单位对Bottas的行为研讨后，必须在即将到来的比利时大奖赛，向芬兰籍车手处以退居5位判罚的处置。 Stroll 也因为自己的错误判断，同样在下一场比赛中罚退5名。
Ocon（以第 8 位发车）和Aston Martin的 Sebastian Vettel（第 10 位）在开场第1圈的混乱中幸运闪过，法国籍车手力抗这位4届世界冠军在后方的威胁与压力，而德国人在终场也拿下令人难忘的佳绩，相信在未来几年也会是大家津津乐道的话题。
Hamilton在比赛重启进行编队圈时，看来他表现得出色亮眼，因此推进至第3名；在阳光露脸的当下，所有其他车手都立即进入维修区更换轮胎，而非等待正式起跑，当再次灯灭时，Hamilton成为场上唯一一位发车车手。他并在下一圈进站，跌至倒数位置，并在剩余的比赛圈数逐步恢复位置，若非Ocon的队友Fernando Alonso优异的防守，他很可能会获胜， Alonso在比赛结束前勇敢抵抗来自Hamilton更快赛车 10 圈内的威胁行动。
终场，Hamilton拿下第3名15 积分入袋，当天 Verstappen 则设法将他受损的赛车力拼到第 10 名完赛，一个冠军积分让Hamilton目前以 6 分的优势重新夺回系列赛车手的领先优势，而在车队积分榜上，Red Bull Racing Honda赛车车队则落后Mercedes 10 分。
F1匈牙利大奖赛精彩关键纪实

Verstappen感叹“反复无常”

在银石赛道发生那场颇具争议的撞车事故后，他和Hamilton在第1圈皆为领先优势奋战不懈，Verstappen在排位赛拿下第3名，在匈牙利大奖赛应有不错的表现。但赛前的阵雨让他在干燥的情况下使用更快、更软的复合式倍耐力轮胎，但事与愿违，与Mercedes进行战斗的计划落空了，要不然，他完全可以位在Hamilton的后方顺利进入2 号弯——这是匈牙利赛道一处狭窄的超越点，就在他被Norris撞进第1弯道之前，McLaren因Bottas的失误闯入了他的行驶路线。
在半小时的红旗期间，Verstappen 的机械师迅速地修复被撞毁的赛车。以第 13 名重新参加恢复的比赛后，荷兰车手与新秀Mick Schumacher进行了一场激烈的战斗，之后在老队友Ricciardo的后方稳守了下来，他们两人都试图在这个周末挽回一些名次。
Verstappen 在最终倒数 9 圈超越了McLaren，但可以理解的是，他对过去两个星期天只获得1分没有留下深刻的印象。
再次被Mercedes追进，虽然这不是你想要的，Verstappen在 70 圈中只跑了 19 圈进入前 10 名后表示：“从那时起，我的赛车整个侧面受损，底板也损坏了，所以说实话几乎不可能开快车。但我仍然尽了全力，拿下最后１分，至少还是有点收获。”
“目前有许多奇怪的时刻，这让我们损失了很多积分，但让我们拭目以待吧！Mercedes的速度非常快，但我们永远不会放弃。我们将专注于自己，继续加油，我们会看到最后的结果。”
赛后，由于原本获得第二的Vettel的赛车中没有被抽取到符合最低标准的油量而被取消成绩，Verstappen顺势上升一位，来到第九。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Ungarn 2021.
Platz 10 in einem beschädigten Auto bescherte Verstappen Jubel.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
尽管对连续第２场比赛造成的重大碰撞损失感到“非常沮丧”，但Red Bull Racing Honda车队负责人Christian Horner仍对未来充满希望，本赛季23 场比赛仍有 12 轮比赛尚待进行。
Christian Horner of Red Bull Racing Honda at the Hungarian Grand Prix on August 1, 2021.
Horner was left to lament another costly Sunday for his team
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Horner 表示：“他是开着半辆车在跑，整个右侧挡风板都不见了……这对我们来说是残酷的。Max为那１分而战，这可能是在年底证明输赢的重要关键。”
Red Bull的一丝安慰？ Verstappen 在第 41 圈进站时间仅为 1.8 秒——这是整个赛季最快的单次进站时间。

Pérez更痛苦

在银石赛道上，他为冲刺排位赛失速冲出赛道，并在比赛中排名第 16位，这让Verstappen的队友Sergio Pérez难以接受，他至少可以照照镜子，看看他在英国大奖赛上的失望原因。 不过，匈牙利又是另一回事。
在Norris和Bottas没有再进步名次之后，在车手积分榜上仍保持第５，可谓是一天中最正面的积极时刻。
Sergio Pérez von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Ungarn 2021.
Sergio Pérez war nach seinem frühen Ausscheiden sprachlos.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Pérez 表示：“我甚至不知道该说些什么。很明显，Bottas犯了一个大错误，让每个人都退出了比赛。这对我们作为一个团队来说，是一个巨大的耻辱和巨大的打击。我们也很有可能失去了引擎，所以真是不理想。这将会是一个很大的惩罚。”

Gasly做自己，Tsunoda的闪亮时刻

Lewis Hamilton的冠军头衔，目前领先６分，但受到Scuderia AlphaTauri的Pierre Gasly影响，在比赛中稳居前 10 名，于排位赛中获得第５名的出色成绩后，法国车手在最后两圈进站换上软胎，并在他的第 70 场，也是期中最后一次巡回赛中创造整场比赛的最速圈佳绩。 最速圈速的加分让Hamilton无缘，Gasly拿下第６名的成绩获得了 8 分，这也是他在本赛季第二好的成绩。
Pierre Gasly von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis von Ungarn 2021.
Pierre Gaslys später Angriff verdiente ihm einen Zusatzpunkt.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
紧追其后是新秀队友 Yuki Tsunoda，他与Ocon 和 Vettel一样，在第１弯道的混乱中熟练地选择了自己的方式与路线，在比赛红旗时从第 16 位上升至第 5 位。 这位日本车手在 70 圈中的每一圈都能进入前 10 名，在稍早阶段最高排名第４。

匈牙利的幸福脸孔

布达佩斯的星期天有多超现实？ 比赛结束后，第１次获胜的Ocon在他的胜利圈后意外地没有进入维修区，才意识到他在通过维修区出口后需要停下来，此时不得不放弃他的Alpine赛车，跑回维修区找到颁奖台。在维修站的另一端，Vettel也在步行，德国车手的Aston Martin赛车，在庆祝第２名时耗尽了燃料。基于他们出人意料的结果，相信两位车手是不会介意这些额外的锻炼。
Williams车队也有欢乐的氛围。 这位昔日 F1 巨头近年来陷入困境，因此Nicholas Latifi的第８名（他的第１次世界冠军积分）和队友George Russell的第９名被誉为是一支没有得分车队的胜利，自 2019 年德国站以来，38 场比赛后的唯一进帐积分。

下一站：斯帕-弗朗科尔尚赛道

原定2021 年举行的 23 场比赛中，目前尚有 11 场比赛，而现在正是 F1 暂时获得休养生息的时候。赛季中期的休兵在任何时候都是值得的，尤其是今年，因为顶级车队正在权衡冠军争夺战，并为明年即将生效，在不断变化的规则中开发全新的赛车。
那休息之后呢？ 囤积的爆米花，避开周日的下午。 8 月 29 日的比利时大奖赛准备向终点站冲刺，F1 自 1985 年以来首次重返荷兰，9 月 5 日的荷兰大奖赛和 9 月 12 日在蒙扎举行的意大利大奖赛将连战３个周末。
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