匈牙利布达佩斯战役再次陷入混战，另外一场第1圈事故让 Red Bull Racing Honda 车队在进入夏休之前遭遇不少挫折与波折，不过，时间还是站在他们这一方。

雨、混乱、红旗出现、赛场后方的冠军对手、炽热的阳光和F1一级方程式赛车首位冠军车手出线——周日的匈牙利大奖赛包含了一切，当然还有更多精彩的故事。当 F1 前半段赛程最疯狂的比赛尘埃落定之时，Alpine车队的Esteban Ocon在其职涯第 78 场比赛中，第一次赢得颁奖台上的殊荣，而Red Bull Racing Honda 和 Max Verstappen 则留下反省今天所付出的代价，但搞砸这件事并非他们的错。

匈牙利赛道在比赛日之前，夏季气温飙升，排位赛的赛道表面温度升高至60°C，周日的 70 圈比赛开始前，一场20 分钟的阵雨，翻转了赛道上的排序，并立即造成混乱的局面。

杆位车手Lewis Hamilton率先进入 1 号弯，但在他身后，Mercedes队友Valtteri Bottas 在进入时误判自己的剎车点，引发一连串的碰撞事故，造成世界冠军积分榜的名次再次重新洗牌。

Bottas冲向Lando Norris的 McLaren赛车车轮，后者又冲撞了Verstappen。 此时失控的Mercedes随后又冲向Red Bull 另一位车手Sergio Pérez，在这场大混乱的背后，Aston Martin车队的 Lance Stroll则试图超前，并避免卷入意外的漩涡，结果却又制造了另一起事故。他冲向Charles Leclerc，顿时他的Ferrari擦撞了Daniel Ricciardo的 McLaren赛车，真可谓乱成一团。

由于碳纤维和残破的赛车零件散落满地，红旗出现在所难免，Norris、 Bottas、Pérez——车手锦标赛的第3至第5名——都在现场。 Verstappen 和 Ricciardo 挺身而出，尤其是 Red Bull丧失了大块的板块。不久， 赛事主办单位对Bottas的行为研讨后，必须在即将到来的比利时大奖赛，向芬兰籍车手处以退居5位判罚的处置。 Stroll 也因为自己的错误判断，同样在下一场比赛中罚退5名。

Ocon（以第 8 位发车）和Aston Martin的 Sebastian Vettel（第 10 位）在开场第1圈的混乱中幸运闪过，法国籍车手力抗这位4届世界冠军在后方的威胁与压力，而德国人在终场也拿下令人难忘的佳绩，相信在未来几年也会是大家津津乐道的话题。

Hamilton在比赛重启进行编队圈时，看来他表现得出色亮眼，因此推进至第3名；在阳光露脸的当下，所有其他车手都立即进入维修区更换轮胎，而非等待正式起跑，当再次灯灭时，Hamilton成为场上唯一一位发车车手。他并在下一圈进站，跌至倒数位置，并在剩余的比赛圈数逐步恢复位置，若非Ocon的队友Fernando Alonso优异的防守，他很可能会获胜， Alonso在比赛结束前勇敢抵抗来自Hamilton更快赛车 10 圈内的威胁行动。

终场，Hamilton拿下第3名15 积分入袋，当天 Verstappen 则设法将他受损的赛车力拼到第 10 名完赛，一个冠军积分让Hamilton目前以 6 分的优势重新夺回系列赛车手的领先优势，而在车队积分榜上，Red Bull Racing Honda赛车车队则落后Mercedes 10 分。

F1匈牙利大奖赛精彩关键纪实

Verstappen感叹“反复无常”

在银石赛道发生那场颇具争议的撞车事故后，他和Hamilton在第1圈皆为领先优势奋战不懈，Verstappen在排位赛拿下第3名，在匈牙利大奖赛应有不错的表现。但赛前的阵雨让他在干燥的情况下使用更快、更软的复合式倍耐力轮胎，但事与愿违，与Mercedes进行战斗的计划落空了，要不然，他完全可以位在Hamilton的后方顺利进入2 号弯——这是匈牙利赛道一处狭窄的超越点，就在他被Norris撞进第1弯道之前，McLaren因Bottas的失误闯入了他的行驶路线。

在半小时的红旗期间，Verstappen 的机械师迅速地修复被撞毁的赛车。以第 13 名重新参加恢复的比赛后，荷兰车手与新秀Mick Schumacher进行了一场激烈的战斗，之后在老队友Ricciardo的后方稳守了下来，他们两人都试图在这个周末挽回一些名次。

Verstappen 在最终倒数 9 圈超越了McLaren，但可以理解的是，他对过去两个星期天只获得1分没有留下深刻的印象。

再次被Mercedes追进，虽然这不是你想要的，Verstappen在 70 圈中只跑了 19 圈进入前 10 名后表示：“从那时起，我的赛车整个侧面受损，底板也损坏了，所以说实话几乎不可能开快车。但我仍然尽了全力，拿下最后１分，至少还是有点收获。”

“目前有许多奇怪的时刻，这让我们损失了很多积分，但让我们拭目以待吧！Mercedes的速度非常快，但我们永远不会放弃。我们将专注于自己，继续加油，我们会看到最后的结果。”

赛后，由于原本获得第二的Vettel的赛车中没有被抽取到符合最低标准的油量而被取消成绩，Verstappen顺势上升一位，来到第九。

Platz 10 in einem beschädigten Auto bescherte Verstappen Jubel. © Getty Images/Red Bull Content Pool

尽管对连续第２场比赛造成的重大碰撞损失感到“非常沮丧”，但Red Bull Racing Honda车队负责人Christian Horner仍对未来充满希望，本赛季23 场比赛仍有 12 轮比赛尚待进行。

Horner was left to lament another costly Sunday for his team © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner 表示：“他是开着半辆车在跑，整个右侧挡风板都不见了……这对我们来说是残酷的。Max为那１分而战，这可能是在年底证明输赢的重要关键。”

Red Bull的一丝安慰？ Verstappen 在第 41 圈进站时间仅为 1.8 秒——这是整个赛季最快的单次进站时间。

Pérez更痛苦

在银石赛道上，他为冲刺排位赛失速冲出赛道，并在比赛中排名第 16位，这让Verstappen的队友Sergio Pérez难以接受，他至少可以照照镜子，看看他在英国大奖赛上的失望原因。 不过，匈牙利又是另一回事。

在Norris和Bottas没有再进步名次之后，在车手积分榜上仍保持第５，可谓是一天中最正面的积极时刻。

Sergio Pérez war nach seinem frühen Ausscheiden sprachlos. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez 表示：“我甚至不知道该说些什么。很明显，Bottas犯了一个大错误，让每个人都退出了比赛。这对我们作为一个团队来说，是一个巨大的耻辱和巨大的打击。我们也很有可能失去了引擎，所以真是不理想。这将会是一个很大的惩罚。”

Gasly做自己，Tsunoda的闪亮时刻

Lewis Hamilton的冠军头衔，目前领先６分，但受到Scuderia AlphaTauri的Pierre Gasly影响，在比赛中稳居前 10 名，于排位赛中获得第５名的出色成绩后，法国车手在最后两圈进站换上软胎，并在他的第 70 场，也是期中最后一次巡回赛中创造整场比赛的最速圈佳绩。 最速圈速的加分让Hamilton无缘，Gasly拿下第６名的成绩获得了 8 分，这也是他在本赛季第二好的成绩。

Pierre Gaslys später Angriff verdiente ihm einen Zusatzpunkt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

紧追其后是新秀队友 Yuki Tsunoda，他与Ocon 和 Vettel一样，在第１弯道的混乱中熟练地选择了自己的方式与路线，在比赛红旗时从第 16 位上升至第 5 位。 这位日本车手在 70 圈中的每一圈都能进入前 10 名，在稍早阶段最高排名第４。

匈牙利的幸福脸孔

布达佩斯的星期天有多超现实？ 比赛结束后，第１次获胜的Ocon在他的胜利圈后意外地没有进入维修区，才意识到他在通过维修区出口后需要停下来，此时不得不放弃他的Alpine赛车，跑回维修区找到颁奖台。在维修站的另一端，Vettel也在步行，德国车手的Aston Martin赛车，在庆祝第２名时耗尽了燃料。基于他们出人意料的结果，相信两位车手是不会介意这些额外的锻炼。

Williams车队也有欢乐的氛围。 这位昔日 F1 巨头近年来陷入困境，因此Nicholas Latifi的第８名（他的第１次世界冠军积分）和队友George Russell的第９名被誉为是一支没有得分车队的胜利，自 2019 年德国站以来，38 场比赛后的唯一进帐积分。

下一站：斯帕-弗朗科尔尚赛道

原定2021 年举行的 23 场比赛中，目前尚有 11 场比赛，而现在正是 F1 暂时获得休养生息的时候。赛季中期的休兵在任何时候都是值得的，尤其是今年，因为顶级车队正在权衡冠军争夺战，并为明年即将生效，在不断变化的规则中开发全新的赛车。

那休息之后呢？ 囤积的爆米花，避开周日的下午。 8 月 29 日的比利时大奖赛准备向终点站冲刺，F1 自 1985 年以来首次重返荷兰，9 月 5 日的荷兰大奖赛和 9 月 12 日在蒙扎举行的意大利大奖赛将连战３个周末。

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