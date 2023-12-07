奥地利Red BullIllume被认为是冒险和动作运动影像的巅峰之作，吸引了来自全球各地的业余和专业摄影师--奥地利Red Bull世界内外的摄影师--提交作品。2023 年的奥地利Red Bull Illume 是第七届比赛。

摄影师们的作品共分为十个组别：创新组、杰作组、创意组、新锐组、活力组、生活方式组、Instagram照片组、Instagram卷轴组、游乐场组和RAW组，这些组别的获奖作品展示了攀冰运动员、皮划艇运动员、冲浪运动员、自行车运动员、滑冰运动员和其他运动员在世界上最狂野的环境以及不寻常的城市地点拍摄的照片。

下面将介绍所有获奖作品背后的故事。

01 总冠军和 MPB 创新组冠军 - Krystle Wright

Krystle Wright © Krystle Wright / Red Bull Illume

相机徕卡 SL2

镜头APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2.8-4

ISO: 3200

光圈： 4

快门速度： 1/30

热爱探险的澳大利亚摄影师 Krystle Wright 获得了 MPB 创新奖的组别冠军和总冠军。她的获奖作品拍摄于美国犹他州的龙峡谷（Long Canyon），登山者 Angela VanWiemeersch 正在攀爬一条从内部照亮的裂缝。

在摩押的热浪中，莱特适时地进行了拍摄，将传统攀岩特色变成了黑暗中的一盏明灯，从而实现了她的梦想。

赖特谈到这次拍摄时说："有一天，当我开车前往当地的峭壁时，一个想法像闪电一样击中了我，我想到了从内部照亮一个标志性传统攀岩裂缝的概念。毕竟，裂缝是传统攀岩的特色，我想寻找完美的裂缝。和往常一样，我的时间安排很糟糕，热浪已经降临摩押，这意味着我们只有下午宝贵的几个小时的阴凉时间来将灯光安装到裂缝中。”

02 索尔登的杰作 - 洛伦茨-霍尔德

Lorenz Holder © Lorenz Holder / Red Bull Illume

相机佳能 EOS R5

镜头佳能 RF 28-70mm F2L USM

ISO: 200

光圈： 8

快门速度：1/640

来自德国的 Lorenz Holder 赢得了索尔登杰作奖。他拍摄的自行车运动员 Senad Grosic 在西班牙 La Muralla Roja 的粉彩迷宫中骑车。

霍尔德这样评价他的作品："La Muralla Roja 是西班牙卡尔普镇的一座大型公寓建筑群，由里卡多-波菲（Ricardo Bofill）于 1969 年建造。这座建筑被划分为不同的区域，所有区域都采用不同的粉色调，但却搭配得非常漂亮。你会感觉瞬间进入了一个不同的世界。在这次拍摄中，我想展现粉色的多样性和不同的结构，并将其与塞纳德的 BMX 技巧结合起来，在建筑和动作运动之间取得适当的平衡。我们需要等待一段时间，直到太阳照射到合适的位置，将所有场景都照亮，这样建筑的色彩就能充分展现其潜力，而不会在画面中出现阴影。"

03 创意 - Delphin Montessuit

Delphin Montessuit © Delphin Montessuit / Red Bull Illume

相机佳能 EOS 77D

镜头佳能 EF-S 18-55mm

ISO: 400

光圈： 4

快门速度：1/250

法国摄影师 Delphin Montessuit 的创意类获奖作品以高对比度的简约构图拍摄了攀冰运动员 Virgile Devin 在法国 Voreppe 的 L'Usine 攀冰。

Montessui 这样评价这次拍摄：“L'Usine是一个位于旧工厂上方的干式工具洞穴。我把 Virgile 钩在洞顶进行拍摄，最初拍摄时洞穴外的强光让我产生了高对比度极简拼贴的想法。为了创作这张照片，我决定将我的摄影编辑技巧与现代先进技术相结合，突破自己的创意极限。我用数字生成的冰块设计了场景。通过选择黑白两色，我能够表达我对简洁和对比度的喜爱，同时通过超大的冰元素来重现山的伟大。”

04 佳能新秀 - 贡萨洛-罗伯特-帕拉格兹

Gonzalo Robert Parraguez © Gonzalo Robert Parraguez / Red Bull Illume

相机索尼 α7 III

镜头： 25 毫米

ISO: 400

光圈： 4

快门速度：1/1000

智利摄影师 Gonzalo Robert Parraguez 在 "佳能新秀 "类别中的获奖作品是皮划艇运动员 Kilian Ivelic Astorga 在其家乡智利迈波的白水河上拍摄的。

Parraguez 这样评价这张照片："我认为这是我最喜欢的照片之一，因为它包含了一切。为了到达瀑布，你必须开车两个小时，步行十分钟，然后为了拍摄这张照片，我必须做一个 15 米的陡降，因为瀑布在一个很深的峡谷里。要到达我想要的位置，唯一的办法就是索降。和基里安一起，我们已经拍摄和寻找地方有好几年了，继续和他一起完成这些任务是我最喜欢做的事情之一。“

05 能源 - 泰德-格兰博

Ted Grambeau © Ted Grambeau / Red Bull Illume

相机徕卡 SL2-S

镜头APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2.8-4

ISO: 400

光圈： 8

快门速度： 1/1000

澳大利亚摄影师 Ted Grambeau 在 "能量 "类别中的获奖作品拍摄了冲浪者 James 'Jimmy' McKean 在澳大利亚塔斯马尼亚州 Shipstern Bluff 冲浪的场景。

Grambeau 这样评价这张照片："在澳大利亚塔斯马尼亚偏远海岸上极具挑战性的 Shipstern Bluff，这是最极端的一天。不规则的水深在波浪中形成阶梯，增加了不可预测性，并在被动的巍峨海崖底部形成了一个壮观的平台。当地传奇人物吉米-麦金（Jimmy McKean）面对南部海域的巨浪，在一系列不规则的台阶上航行。这些台阶有些难以预测，使世界上最壮观、最危险的海浪之一更加岌岌可危。”

06 Lifestyle by COOPH - Ross Taylor

Ross Taylor © Ross Taylor / Red Bull Illume

相机：索尼 α6400

镜头：适马 24-70mm f2.8

ISO: 500

光圈：2.8

快门速度：1/250

英国摄影师罗斯-泰勒（Ross Taylor）在 COOPH 生活方式类别中的获奖作品是乔纳森-萨皮尔（Jonathan Sapir）和乔登-布伦辛（Jorden Brunshteen）以及他们的冲浪板抵达摩洛哥塔加祖特（Taghazout）的锚点。

泰勒谈到拍摄时说："我当时正在摩洛哥和朋友们一起冲浪度假，幸运的是，正好碰上了本季第一股真正的好浪涌向海岸。前一天晚上，整个小镇都充满了期待，每个人都在兴奋地讨论浪潮是否会如期而至。第二天一早，天还没亮，我就迫不及待地来到停车场，透过暮色和薄雾，看到完美的剥皮面孔正以迅雷不及掩耳之势冲下岬角。一群热血沸腾的挑战者迅速聚集在一起，准备与海洋母亲在当天的比赛中一决胜负。当这辆满载着各种冲浪工具的复古帆船停靠在岸边时，我知道这是一次绝佳的拍摄机会。我希望这张照片能让我们这些冲浪者感受到一点我们所熟悉的氛围；当我们来到一个冲浪点，发现海浪比预报的还要好时，那种激动、期待和纯粹的兴奋，对所有到场的人来说都将是特别的一天。“

07 照片来自 Instagram - Yhabril

Yhabril Moro © Yhabril Moro / Red Bull Illume

相机索尼 α7 IV

镜头： FE 12-24mm f2.8FE 12-24mm f2.8

ISO: 1250

光圈： 5.6

快门速度： 1/1600

西班牙摄影师 Yhabril 在 Instagram 照片类别中的获奖作品拍摄的是西班牙马拉卡拉蓬的单板滑雪运动员 Alejandro Arellano。

Yhabril 这样评价这张照片："在度假胜地欣赏了最近的降雪之后，我们通常会在户外寻找地方搭建滑雪板，利用最佳光线进行拍摄。但中午过后，云层开始移动，朋友们的聊天也开始升温，于是我们决定上山搭建。我们到达的时候已经有点晚了，天空又合拢了，所以我们决定把工作做完，留到第二天再做，着陆的地方就不做了。我们在黑暗中几乎完成了所有工作，这时远处开始出现晚霞。阿莱扬正在进行速度检查，我则用闪光灯进行光线测试。这是一次不成功便成仁的尝试。阿莱扬是一名积极进取的合格骑手，他有能力在第一次尝试时就完成一个巨大的后空翻，所以我们就去做了，这也是当天唯一的一跳，下一秒天色又暗了下来。此外，色彩是这张照片的基本要素，一切都很协调，蓝色与橙色和黄色相得益彰，有时这个问题变得至关重要，这就是为什么这张照片的标题是《色彩心理学》。”

08 Reels of Instagram - Gabriel Marwein

Gabriel Marwein © Gabriel Marwein

相机大疆创新 Air 2S

镜头大疆 22mm f2.8

ISO: 100

光圈： 2.8

快门速度：320

印度摄影师 Gabriel Marwein 的 Instagram 卷轴类获奖作品拍摄了 BMX 运动员 Dolph Graham Kharrinam 在印度新隆下拉丘米尔当地的骑行。

Marwein 说道："我和多尔夫计划拍摄一部短片。我们从来没有这样计划过。我们一直在为我们的电影寻找好的拍摄点，幸运的是，我们只是尝试了一下，结果还不错。我们想，这可能是我们对电影的第一次介绍。然后我问多尔夫"我们试着放点声音吧"我们想过用一些音乐，但我们想做一些不同的东西。事实上，除了手机，我没有其他录音设备。我把它拿出来，一步一步地录下音频，这正好符合我们对影片的要求。“

09 Playground by Radiant Photo - JB Liautard

Jb Liautard © Jb Liautard / Red Bull Illume

相机：大疆创新 Air 2S

镜头大疆 22mm f2.8

ISO: 100

光圈： 2.8

快门速度：1/1000

法国摄影师 JB Liautard 在 Radiant Photo Playground 中拍摄的获奖作品，以秘鲁纳斯卡的 Enduro/Freeride MTB 骑手 Kilian Bron 为主角。

Liautard 这样评价这次拍摄："我们和整个视频团队在库斯科附近拍摄了一周，但当他们离开时，我们改签了我的航班来到这里，我不得不在酒店多等几天，因为基利安在周末有一场比赛。在他冲过终点线的那一刻，我们乘车在山路上行驶了 12 个小时，从晚上 6 点一直开到早上 6 点。我们早上抵达酒店，小憩片刻后，便前往世界上最高的沙丘。我们在那里只有一个晚上和一个上午的时间，因为我们的飞机第二天就要从利马起飞。我们必须要有好天气，所有条件都要齐备。我的膝盖受了伤，几乎只能用一条腿爬上 500 米高的沙丘。我曾驾驶无人机飞上去过一次，看到的景色绝对令人叹为观止。风把巨大的沙丘塑造成了一个完美的图案，我们在更小的范围内也能看到同样的图案。它是如此完美，几乎看起来像是假的。当我决定让基里安骑哪条线路时，就到了出发时间，我们很幸运，他在最完美的时刻转了个弯，掀起了一些沙子。这就是这次旅行的全部内容。”

10 RAW - 莱奥-格罗斯古林

Léo Grosgurin © Léo Grosgurin / Red Bull Illume

相机尼康 D5

镜头：适马 85 毫米

ISO: 320

光圈： 1.4

快门速度：1/250

法国摄影师 Léo Grosgurin 在 RAW 类别的获奖作品中拍摄了山地车自由骑行者 Arthur Deblonde 在法国布赖恩松一棵树旁的照片。

格罗斯古林谈到这张照片时说："对我来说，这是最困难的拍摄之一。在风很大的一周里，山谷里的很多落叶松都掉了刺。因此，我们在法国布赖恩松附近寻找最美丽的落叶松，幸运的是，我们遇到了这棵以瀑布为背景的壮丽的落叶松。一切都很完美。我们一大早就来准备跳伞，然后为亚瑟找了一件与这棵树完美搭配的黄色毛衣！我在无人机上挂上闪光灯，让它飞过跳台和树，由于风力和闪光灯的重量，无人机摔了好几次。我们的拍摄时间很短，我非常希望瀑布能成为背景，而树和亚瑟又能被闪光灯照亮。通过一次测试，我们将所有条件都整合到了一个完美的镜头中。“