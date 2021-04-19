Verstappen was in complete control at Imola
F1
2021 F1艾米利亚-罗马涅区-罗马涅大奖赛战报 - Max Verstappen混战强势夺冠！
Red Bull Racing Honda车队荷兰籍的车手，在本赛季第2场比赛混乱又戏剧化十足的情势中，强势赢得冠军殊荣。
作者 Matthew Clayton
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FIA Formula One World Championship

Emilia Romagna Grand Prix 2021

Italy

马克斯 维斯塔潘

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

皮埃尔·加斯利

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan
周日，Max Verstappen 在F1本赛季举行的第2场赛事，艾米利亚-罗马涅区-罗马涅大奖赛（Emilia Romagna Grand Prix）中，表现沉着、稳定，终场冲线为 Bull Racing Honda车队赢得他在F1职涯的第11场胜利，这似乎也注定今年整个赛季，他与Lewis Hamilton之间将进行一场大战。
意大利的艾米利亚-罗马涅区-罗马涅大奖赛，在细雨潮湿的氛围中拉开序幕，这与3个星期前在巴林沙漠区前哨战的夜间赛事没什么不同。从灯灭起跑那一刻起，Verstappen即掌控了全局，并在全程63圈的大部分赛段中取得明显的领先优势。
Verstappen在湿滑赛道上优异的表现令人叹为观止。他在第1圈的第1个弯道上就超越了Hamilton，此后很少受到干扰。Imola赛道上的戏码主要都在荷兰籍车手的后照镜中出现，当Hamilton在第31圈的潮湿赛道上失速滑行时，几乎陷入赛道边砾石的陷阱，随后他的Mercedes车队队友Valtteri Bottas与Williams车队的George Russell发生严重的撞车事故，此时碎片飞散在赛道上，迫使比赛红旗出现，并暂停了25分钟。
Hamilton于赛事重启后，在方格旗挥舞下从第9名出发，并获得最速圈的额外积分–在相同战绩的水平下，他目前在积分榜上拿下44分，比Verstappen的43分略胜一筹。
站在颁奖台Hamilton之后是McLaren车队的Lando Norris，同样拿下其职业生涯最好成绩第3名，并在车手积分榜上仅次于Hamilton 和 Verstappen跃居第3。
以下是伊莫拉(Imola)午后，戏剧张力十足的赛事过程巡礼。
Verstappen hat mit Italien seinen Frieden geschlossen.
Verstappen hat mit Italien seinen Frieden geschlossen.

Max 击败他的强劲对手

尽管他在其他地方取得了所有的成功，但对Verstappen而言，意大利一直是个难以捉摸的赛道。在周日比赛之前，他从未在伊莫拉（Imola）、穆杰罗（Mugello）和蒙扎（Monza）赛道之间的8场比赛中获得前5名的好成绩，并在2020年的3场比赛中还未能完赛。他不可能不知道。
他在周日比赛前表示：“我喜欢意大利，这里的食物也很好吃，我喜欢这里，但到目前为止，最令人遗憾的是成绩方面还不是最幸运的。”但他在第1圈超越Hamilton后，看得出来他惊人的爆发力与野心。
Der entscheidende Moment: Verstappen rast an Hamilton vorbei.
Der entscheidende Moment: Verstappen rast an Hamilton vorbei.
灯灭起跑后的表现，Verstappen的表现惊艳众人。
“去年我们一直在努力摆脱困境，我们一直努力让成绩变得更好。在这些棘手的条件下，我们获得了一个良好的起跑位置。这是非常艰巨的挑战，尤其是在起跑之初，老实说，赛道很滑。但我认为我们一切都做得很好。”
Verstappen的胜利并非一帆风顺-在第35圈比赛重新开始前的打滑，让Red Bull Racing Honda车队的战情中心担心了一下-但最后终点冲线以22秒的优势取得胜利后，也充份凸显了他的爆发实力。
他表示：“我在重启赛事时花了一点时间，但今天其他所有事情都进展得很顺利。”
我当时想催油门暖胎，但幸运的是我们没有打滑旋转……。

周日对于Pérez来说不是一个有趣的日子

当Verstappen在庆功宴之时，其队友 Sergio Pérez 则大失所望，他在193场大奖赛职涯中，这回首次从前排起跑，而周六排位赛的出色表现让他仅落后杆位车手Hamilton 0.035秒的时间。
这位墨西哥籍车手起步后退至第4位，但更糟糕的是，由于Williams车手Nicolas Latifi在开场时发生撞车意外，导致一辆安全车提早上场，情况变得更加糟糕。Pérez滑出了赛道，并落在两位对手的后方，不过，他立即恢复到原来的位置，但必须在维修区判罚10秒钟。
Pérez' Strafe brachte ihn aus dem Rhythmus.
Pérez' Strafe brachte ihn aus dem Rhythmus.
赛事重启后发生的打滑旋转让他掉到积分圈外，但Red Bull Racing Honda车队负责人Christian Horner对Pérez在周六表现出足够的节奏与速度，认为他在周日的好表现并不遥远。
Horner表示：“昨天排位赛他表现得很好，并进入前排位置，只是错过了那个杆位，而且将来还会有很多场比赛。”
在干净的气流中，他的节奏、速度很强劲。今天下午比赛的几次失速打滑，对他来说运气有点不佳。今天我们应该从Mercedes车队赢回更多积分，但他的表现真的很好，未来还有很长的路要走。

Gasly、Tsunoda带着遗憾

在潮湿和狂野的比赛日，英雄与失败可能只是一线之差，对Scuderia AlphaTauri 车队二人组 Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda来说，就没有那么幸运了，终场，法国籍车手拿下第8名，4分进帐，而日本新秀则未能有杰出的表现，以13名完赛。
Gasly连续第2场比赛从第5名起跑，但遗憾的是，在比赛开始时决定在半湿半干赛道上使用全雨胎，而在他前10名的所有竞争对手都以中性胎起跑。随着赛道逐渐干燥，Gasly在15圈进站时猛掉到第17位，这种情况待比赛重启后，他也恢复了往日的水平，晋升至第8名。
Gasly kämpfte sich nach einem harten Start in die Punkteränge zurück.
Gasly kämpfte sich nach einem harten Start in die Punkteränge zurück.
Tsunoda的第二个F1周末变得更加紧张不安。这位新秀在排位赛中表现出色，将他的变速箱对半折断，看到他以翻新的底盘上场，但仍能表现出其惯常的超车本领，在最后冲线未能得分前，还能进入前10名积分圈的名次。

Bottas与Russell发生擦撞意外

一场赛事由于危险事件，超过两小时大关的比赛出乎大家的意料，并在危险的情况下，3人退赛收场，那正是Bottas 与Russell这场冲突的导火线，引起了轩然大波。这两位去年曾在Mercedes参加萨克希尔大奖赛时短暂地成为队友，当时Russell代表Hamilton上阵，他们以超过时速300公里的速度进入坦布罗洛弯道，造成意外事故，当停下来后彼此还指责对方的过错。
本赛季末Bottas在Mercedes将失去合约的背景下，Russell认为如果做出改变，他将是取代他的主要人选。Russell表示：“我相信他会和我一样感到沮丧。但当你以时速200英里的速度行驶时，最小的动作都是一件大事。换成另一位车手，也许他就不会这样做了。”
Bottas坚决认为他没有做错任何事情
“这是一个很大的事件，但情况显然可能会更糟。George在一个只有一条干线的地方超车。我看过回放，我不知道他以后要说些什么，但这完全是他的错。”

条条大路通往阿尔加维( Algarve)

F1赛事将停留在欧洲，下一轮于两周后，5月2日在Portimão举行葡萄牙大奖赛，这是2020年仓促修订以欧洲为中心的行程表6个月后，F1赛事第2次在此举行。
以目前的态势来看，Verstappen将拥有更大的信心，而非重蹈去年10月在Hamilton后方居第3名的位置，另Gasly 和 AlphaTauri车队上次在葡萄牙大奖赛拿下第5名佳绩，我们希望届时将有更佳的表现与成绩。
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