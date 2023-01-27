史上最令人难以置信的低空翼装飞行行动

Frédéric Fugen 被认为是全世界最具创新精神的跳伞运动员、翼装飞行员和定点跳伞运动员之一。

在 2020 年的几次练习中，Frederic 和已故的长期合作伙伴 Vincent Reffet 开发了一种新的“资源”技术，使他们能够在下降结束时获得一定的高度。

这之所以成为可能，是因为改进了翼装和降落伞设备，它们可以更快地打开，从而使它们能够飞得离地面更近。

从本质上来说，使用这种技术意味着他们可以低空飞行离地面更近，打开他们的翼装并爬升到足够的高度以成功部署降落伞。

Frédéric 和 Vincent（被称为灵魂飞行伙伴）在 2020 年成功展示了这项技术，之后Vincent在当年的一次训练事故中不幸去世。从那以后，Frédéric经由使用这种技术，成功完成了几个项目并将成功献给了他挚爱的朋友，从而使Vincent的记忆永存。

Frédéric 和 Vincent（被称为灵魂飞行伙伴）在 2020 年成功展示了这项技术，之后Vincent在当年的一次训练事故中不幸去世。从那以后，Frédéric经由使用这种技术，成功完成了几个项目并将成功献给了他挚爱的朋友，从而使Vincent的记忆永存。

以下是每个人都应该知道的一些低空飞翼装行动。

法国夏朗德海事的库尔布灯塔

2 分钟 壮举！两位翼装飞行侠挑战灯塔 两位翼装飞行员Vince Reffet和Fred Fugen搭乘飞机在高空跃下，飞越目标点法国的La Coubre 灯塔，最后在海平面1000米处成功定点降落。

这是Frédéric 和Vincent第一个成功的低空飞行项目。这是2020年9月在他们的祖国法国完成的壮举，地点位于滨海夏朗德省著名的库尔布灯塔。

两人从海拔1000米的直升机上跳下，以每小时270公里的速度飞越平地。 他们飞越 64 米高灯塔的两侧，展开翼装并取得高度。他们爬升到大约 80 米的高空，展开降落伞，安全降落在附近的海滩上。

他们在灯塔上的第二次跳伞是有史以来第一次拍摄这样的项目；由于强风，第一次尝试没有成功。 他们在法国东南部拉克吕萨的滑雪场进行了50次练习，为这次的尝试做准备。

上帝的雪松，黎巴嫩

1 分钟 Fred Fugen 和他的同事在黎巴嫩上空进行令人惊叹的翼装飞行 三名翼装飞行员飞往黎巴嫩上空，进行与众不同的直升飞机定点跳伞。

Frédéric在Vincent Cotte和Aurélien Chatard的陪同下，试图飞越黎巴嫩被联合国教科文组织列为世界遗产的Cedars of God。

在 2021 年 6 月的成功尝试中，Frédéric、Vincent 和 Aurélien从黎巴嫩最高的库尔纳特山 Sawda'（3,088 米）上空从直升机跳下，飞越 Bsharri 镇和 Qadisha 山谷。 他们飞过雪松林——据信已有 4000 年历史——1998 年被联合国教科文组织列为世界遗产，通常飞行仅离地面几公尺。他们的飞行看到他们穿越山谷并在两座悬崖之间打开降落伞，这是一次技术含量极高的翼装飞行。

埃及吉萨金字塔

3 分钟 翼装飞越金字塔 请观赏 Fred Fugen 飞得比以往任何翼装飞行员都更接近吉萨古老金字塔。

2021 年 12 月，Frédéric 和 Vincent Cotte 完成了埃及吉萨金字塔从未尝试过的翼装飞行；比以往任何单人飞行都更接近古迹。

能够在古代世界七大奇迹的最后一站完成这次尝试，Frederic兴奋不已。与Vincent一起，他们从海拔约 1,500 公尺的飞机上跳下，与当地滑翔伞学校 Skydive Egypt 合作尝试了这次的飞行任务。

当他们飞越距离地面仅 90 米的吉萨大金字塔时，两人的时速达到了 250 公里，距离足以将他们的影子投射在宏伟的纪念碑上。借助“资源”的技术，他们爬升至140米高空，展开降落伞安全着陆。

在这次尝试之前，只允许在金字塔上方进行高空跳伞。但 Frédéric 和 Vincent Reffet 开发的“资源”技术使这种尝试成为可能。

印度泰姬玛哈陵

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal © Focus Sports

Frédéric的动力是拜访更多著名的纪念碑来尝试他的飞越行动。其中没有比泰姬玛哈陵更具标志性的了，它在他的名单中名列前茅。

在 Vincent Cotte 和 Aurélien Chatard 的陪同下，Frédéric 从 1,500 公尺的高度从飞机上跳下通往泰姬玛哈陵的飞行路线。展开翼装，他们在距联合国教科文组织世界遗产地 510 公尺处飞行，飞行服上附有彩色烟雾罐，为纪念碑的游客带来了令人惊叹的表演。

通过建筑物后，他们取得了 50 公尺的高度，之后展开降落伞，安全降落在 Gyarah Sidi，此处是莫卧儿帝国皇帝胡马雍 (Humayun) 的占星台遗迹，位于泰姬玛哈陵附近的亚穆纳河 (Yamuna River) 岸边。

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