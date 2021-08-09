4月29日为一年一度的世界舞蹈日。来了解此节日的来源，庆祝舞蹈这艺术形式的原因，以及如何在2021年一起参与此节日。

世界舞蹈日是全球庆祝舞蹈作为一种艺术形式的节日，由联合国教育科学文化组织(UNESCO)表演艺术的主要合作伙伴，国际戏剧学院 (ITI) 于1982年创立。每年的四月二十九日旨在为尚未意识到舞蹈对世界重要性的政府、政客和机构作带来为提醒。

每一年，国际舞蹈委员会及国际戏剧学院都会钦点一位代表性舞者为世界舞蹈日带来创作。此外，世界各地都会举办活动和庆典来庆祝舞蹈及其带来的影响。

为庆祝世界舞蹈日，这里是六个原因来庆祝舞蹈作为一种具有价值、令人启发和鼓舞人心的艺术形式，并且作为我们计划在2021年参加庆祝此节日的流程表。

Dancers at Red Bull BC One Workshop in Cape Town © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

1. 人们透过舞蹈连结和分享自己的文化

透过教导他们文化性舞蹈的来源以及其重要性，舞蹈可以帮助来自不同背景的人们互相交流而更加了解彼此。

随着如此多的文化舞蹈形式遍布世界各地，来自不同背景的人们彼此之间能更加相互尊重——这一切都源于他们对舞蹈的共同热爱。

2. 跳舞对于生理及心理健康带来的益处

如果你不爱上健身房和运动，那跳舞会是一个非常好的替代方案。你不需要成为一位训练有素或是高水平的舞者，也可以很简单的放着音乐让自己沉浸在舞蹈当中，同时又可以运动到身体，清空思绪和利用舞蹈减轻你可能感受到任何的压力和焦虑感。

3. 国际性的舞蹈圈是一股很正面的力量

每一种舞风都有自己的一个社群，一群人定期约在一起练习、互相学习、竞争、交流和分享风格。这种社群存在于各种规模之上，小至本地的圈子到成为让个人感受到被爱和重视，就像第二个家庭的国际性舞者社群。如果你的跳舞社群是一个国际规模的话，你会知道不管你身在世界哪个角落，都会有志同道合的朋友当靠山。

4. 舞蹈是一种通用的语言

舞蹈是一种最有感染力和普遍的表达形式之一，表演者可以透过舞蹈去传达一个强而有力的讯息、诉说着故事和表达情感给任何人，就算是那些不与表演着说着一样语言的观众。舞蹈最具力量的部分是如何让一个人能够透过节奏性的舞步来沟通，并且被来自完全不同背景和国家的人了解。

Neguin与Kyoka在巴黎十八区蒙马特

5. 音乐和制作者之间有着很深厚的感情

音乐是我们跳舞的动力，以及创造众多知名，流行和文化性的舞蹈风格的灵感来源。DJ和音乐创造者总是启发着我们舞动和创造新的舞步、流动和表达形式。 我们总是分享着最新的歌曲来传播音乐在我们心中激发的灵感和风格。

透过舞蹈，我们对音乐的链接和感激更加深层，对其热爱也更多。

DJ Fleg spielte die feinsten Beats für die Breaker © Ulrich Aydt / Red Bull Content Pool

6. 跳舞圈是如此的具有创造力和启发性

跳舞行业和全球舞蹈圈是兼具娱乐性和启发性，相当有创造力和创新力的地方。不管你想要观看顶尖的breaker和街舞舞者在像Red Bull BC One或是Dance Your Style世界总决赛这样的活动上正面对决，被知名的芭雷舞团、剧场表演、或百老汇演出深深的感动着，或是只是看着舞者在众多的街舞相关电视节目上表演和比赛，舞蹈的展现是人人都爱，并且可以用不同方式欣赏这种艺术型态。

Dassy at the production of The Floor © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

我们要如何庆祝世界舞蹈日

为庆祝世界舞蹈日，我们有24小时的活动包含来自日本、孟买、莫斯科、坎普敦、巴黎、圣保罗、纽约及洛杉矶顶尖的舞者开课，以及在Instagram和TikTok上开放给任何人都可以参加的社群媒体挑战，当天还有更多来自顶尖舞者的挑战赛。

来一起看看吧! 世界舞蹈日是一个连结、享受和聚在一起庆祝舞蹈的日子。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！