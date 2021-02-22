从娱乐、休闲到体育和电影艺术！关于无人机竞技(FPV)，这里有你所不知道的一切。

无人机运动或无人机竞技(FPV)是唯一将虚拟世界与物理现实结合在一起的运动。飞行员以无线遥控飞机的飞行路径，藉由虚拟现实眼镜看到飞机的视角，就好像他就坐在飞机内操控一样，飞行的基本讯息来自飞机和电池的设定。飞行员利用这些讯息以达到最佳的飞行姿态与轨迹。这些飞机每小时的飞行速度可能超过120公里，这几乎与平常的思维和物理学背道而驰。

سباقات الدرون © Armin Walcher - Red Bull Content Pool

FPV最初仅是一种业余的爱好或娱乐方式，后来演变为赛事车和竞技，许多人将其用于电影艺术摄影，尤其是在需要高速追赶的拍摄中。

无人机赛事在技术与机智相结合的比赛中位居最前线。想想未来围绕无人机及其提供的各种服务，因此它被视为未来技术的摇篮。

这些比赛的特点是不断的变化与挑战。它藉由不断的研发来达到最佳性能及速度，重量和电池之间的最佳平衡。因此，大学、学校甚至各国都奔相在这一领域留下其独特的烙印。

FPV比赛区分为两个主要部分：

赛事：时间定时或时间的追击，这是一项以速度和准确性的竞赛，而最快时间内完成赛程就是最后的获胜者。

花式表演：花式是一种自由的展示方法，可以提高飞行员的飞行技巧并显现其飞行的能力。

سباقات الدرون © Joerg Mitter - Red Bull Content Pool

在王储基金会和Saqr 公司的支持和指导下，通过与所有安全机构的协调，将建立一支杰出的国家队，代表约旦参加国际比赛，以促进并提供一个具创造力和青年秀技能的安全环境。

因为目前的情势在约旦王国是并存的现况，疫情流行需要采取健康预防措施和遵守社交距离的控制，我们在协调培训课程方面遇到了困难。最后决定延后活动，直到疫情流行情势稳定下来，生活逐渐恢复正常的状态。因此，我们将为一群年轻人培训无线飞行技能，进而为下个赛季做准备，并将举办远程培训课程与挑战项目。