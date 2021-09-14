Verstappen was back in the garage earlier than he would have wanted
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2021 F1 大奖赛意大利战报-Max Verstappen扩大领先优势

与 Lewis Hamilton发生撞车意外后，这位F1一级方程式锦标赛领先者在蒙扎赛道的不祥命运仍在继续，但队友 Sergio Pérez 终场拿下第5名，为车队赢得 10 个宝贵积分。
作者 Matthew Clayton
7 min read发布于
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Max Verstappen为与 Lewis Hamilton争夺F1一级方程式世界冠军头衔，双方缠斗长达一个赛季，在这场意外频传的意大利大奖赛上又发生戏剧性的转变，两位冠军赛主角在一场事件中发生严重冲突意外，而这场事故也终结了两位车手在蒙扎的比赛。
Red Bull Racing Honda 和 Mercedes 车手在第 26 圈的第 1 弯道狭路相逢，两辆车之间发生擦撞，随即看到 Verstappen 的赛车骑上了Lewis Hamilton的车子上方，两名车手立即退出比赛。 Verstappen之后受到判罚，在即将到来的俄罗斯大奖赛中退位3名发车。
Max Verstappen与 Lewis Hamilton当时都落后出人意料比赛领先者 Daniel Ricciardo 的后方，澳大利亚籍车手在他们退出赛事后，取得绝对优势位置，并继2018 年摩纳哥大奖赛为Red Bull赢得冠军后，这次为McLaren车队效力，赢得首场的胜利。
Ricciardo的队友 Lando Norris 在McLaren重要的日子获得第二名，这是该队他们九年来的第一场胜利，并是自 2010 年以来，首次以 1-2 名完赛。
Hamilton的 Mercedes 队友Valtteri Bottas因在本赛季允许的三个动力装置之外，为赛车安装了新的发动机而受到判罚，灯灭起跑自最末尾发车。
尽管Verstappen没有完成比赛，但在周六本赛季进行的第二次冲刺排位赛之后，荷兰籍车手实际上将他对Hamilton的冠军优势扩大到了 5 分，18 圈比赛的结果，为周日 53 圈的正赛奠定了基础。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Italien 2021.
Verstappen raste zu Platz 2 beim Sprint-Qualifying am Samstag.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Verstappen在周六的比赛中排名第二，仅次于Bottas ，因冲刺赛的结果获得的两分，使他的积分达到 226.5，目前本赛季还剩下 8 场比赛。
以下是 2021 赛季，蒙扎赛道另一个戏剧性下午的关键纪实。

Max -蒙札的等待仍在继续

Verstappen 周日的未完赛，延续了意大利大奖赛的异常表现，即使在成为这项运动最强大的车队之一十多年之后，这对Red Bull车队来说仍然是一个高深莫测的赛道。
车队自 2013 年以来就没有在蒙扎赢过冠军，总共只在本赛道赢过两次；姐妹车队Scuderia AlphaTauri （2008 年Sebastian Vettel，当时被称为红牛二队）和 Pierre Gasly 在去年的比赛中取得的胜利。
Verstappen 在蒙扎（2018 年）仅一次进入前五名，虽然他将杆位让给了Ricciardo，但在周日比赛进入第一弯道时，他始终将他的前队友放在他的视线里，以便永远不会落后McLaren超出一秒。
周日驾驶到颁奖台的比赛看起来很确定，但在第 23 圈进站延迟后，Hamilton在三圈后也发生进站过慢后，于是我们看到两位冠军对手狭道相逢，进而发生冲撞戏剧性的结果。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Italien 2021.
Verstappens Boxenstopp war ein Schlüsselmoment des Rennens.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
事后， Verstappen解释了他对这件事的看法：“当然，我们意识到他会接近 1 号弯，因为他已经越过了白线，我不得不走上绿色部分以免擦撞并绕向外侧，”Verstappen 谈到Hamilton时表示：“他意识到我正在努力前进，但他继续推挤我。我想和他和平相处，因为我也要比赛......”
“我没想到他会继续推挤我，其实他不需要这样。如果他给我留了一个车的宽度，无论如何我们都会从 2 号弯出来，我想他可能还会在我的前方。他一直把我推得更远，当我无处可去时，他把我推向路尖，最后，这就是我们接触撞车的原因。”
Horner表示：“我们今天有一辆好车，我们觉得至少应该登上颁奖台或挑战Daniel，所以退出比赛令人非常沮丧。要将责任归咎于一方或另一方，在这次事件中，很难做到。”
“他们是有竞争力的，并且正为这个世界冠军而努力。最终，他们两个之间是相互尊重的。当进入下一场比赛，他们将在大多数比赛中并排起跑剩下的比赛。他们将是彼此最强劲的对手。”

Pérez的颁奖台得而复失

Red Bull Racing Honda 结束戏剧性的一天，Sergio Pérez获得第三名，但最终没能如愿登上颁奖台，之前墨西哥籍车手被判罚五秒，最终排名跌至第五位。
从发车位第 9 位起跑，Pérez一路过关斩将，在 Verstappen 和Hamilton事件后，第 31 圈重新开始比赛，以第 4 位起跑，并且很快在第二个减速弯道超越了 Charles Leclerc 的 Ferrari。 然而，赛事督导员认为Pérez偏离赛道是为了经由超越 Leclerc 获得优势，并且在最后 20 圈压缩至方格旗的距离，Pérez无法在追逐中取得 5 秒的差距，最终成绩落后Bottas 和Leclerc，以第五名完赛。
Sergio Pérez von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Italien 2021.
Sergio Pérez verbrachte seinen Sonntag damit, Ferraris zu überholen.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
拿下世界冠军赛10积分，巩固了他在车手锦标赛第五名的位置，但Bottas推进至颁奖台的成绩，让Mercedes在车队积分榜上领先 Red Bull Racing Honda车队18 分。
Horner 不得不为判罚和失去的世界冠军5个积分感到遗憾：“今天又是一场艰难的比赛，因为Sergio展现了一场伟大的比赛。 他先后超越了 Carlos (Sainz) 和Charles (Leclerc) —这是一次大胆勇敢的表现。他在那里获得了优势，但我们没有被要求将其归还。这是其中之一。

AlphaTauri 的主场并不甜蜜

Scuderia AlphaTauri 在主场比赛中，度过了一个艰难的周末。 这家意大利车队作为本赛季唯一一支在每场比赛中，都获得积分的车队来到主场蒙扎，但最终两辆车都在第 4 圈就被淘汰出局。
Yuki Tsunoda 的车队注意到，这位日本新秀在发车圈出现机械问题后甚至没有发车； 他的车被推回了车库，但在比赛开始前未能及时找到解决办法。
Gasly是去年主场比赛令人刮目相看的冠军车手——这位法国人住在离米兰蒙扎 15 分钟路程的地方——在周六的冲刺排位赛中撞车，周日从维修区出发，然后又回来了，他没有机会复制去年的英雄事迹。 进入比赛第四圈，前悬架就损坏了。
Pierre Gasly von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis von Italien 2021.
Pierre Gasly hatte keine Chance, seinen Sieg zu verteidigen.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
AlphaTauri 二人组的最佳消息是什么？ 两位车手在前进Monza 赛事之前都被确认， 2022 年续留在车队——这是一个好的开始，但也结束了一个希望被遗忘的周末。

当音乐停止…

从赞德沃特赛道的方格旗挥落，到蒙扎周五练习赛的首圈只有五天，但 2022 年的车手新闻足以填满意大利大奖赛五个星期的新闻周期。
除了Gasly 和Tsunoda 被确认在 AlphaTauri 再效力一个赛季外， Bottas 宣布在 2022 年转向 Alfa Romeo ，实质取代了退休Kimi Raikkonen的席位。 George Russell很快即被任命为Hamilton在Mercedes的新队友，RedBull车队测试和预备车手Alex Albon 取代Russell在 Williams 的席位，与加拿大籍Nicholas Latifi共同为车队效力，他被确认为英国队效力第三个赛季。
2021 赛季还剩下三分之一以上的时间，2022 年的赛程几乎已经确定， Bottas 明年的队友身份目前而言是唯一的问号。

俄罗斯追寻金牌

即使按照 F1 的标准，最近的速度也是无情的——三个周末的三场比赛，加上蒙扎的冲刺排位赛——这意味着车队和车手将有机会在下一轮俄罗斯大奖赛前喘口气 至9 月 26 日。
Red Bull Racing Honda 车队在索契赛车场的七场比赛中还没有获胜纪录— Mercedes 已经战绩满满——但 Verstappen在 12 个月前将前排起跑变成了第二名，这是他在这处 5.8 公里赛道上的第一个颁奖台，其位处 2014 年冬季奥运会使用的体育场周围蜿蜒而行。
Pérez 在 2015 年 F1 第二次巡回赛中为Force India 赢得第三名，也在索契获得了自己的奖杯。
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