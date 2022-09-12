F1 卫冕冠军维斯塔潘这个周末在意大利大奖赛结束了一场艰难的对抗。荷兰人为奥地利Oracle Red Bull Racing车队在历年一直难以捉摸的赛道上，获得了冠军，豪取分站赛五连冠。

在本赛季取得 10 场胜利，并以 109 分在车手积分榜上遥遥领先，维斯塔潘带着四连胜的佳绩来到蒙扎赛道。然而，蒙扎对维斯塔潘来说，简直是魔咒般的存在。不过，正如今年在赛程上的大多数分站所证明的那样，历史战绩和魔咒均已是浮云。

周日之前，维斯塔潘在蒙扎总共领先一圈（去年），在著名的意大利赛道的七场比赛中从未进入前第五名，过去两年甚至没有看到方格旗。 这位荷兰籍车手以强有力的方式改写了在这里的战绩。在第 12 圈时，当杆位车手勒克莱尔 (法拉利)进站换胎，维斯塔潘抓住机会取得领先。随后，维斯塔潘击退了法拉利车手的多次进攻，最终在方格旗的挥舞下，第一个冲过终点线。

Verstappen stand in Monza endlich ganz oben. © Getty Images/Red Bull Content Pool

与维斯塔潘之前在蒙扎的奇异记录颇为相似，里卡多稍后的退赛让澳大利亚车手的迈凯伦赛车停在赛道后，比赛最终在安全车后方继续行进。

这场胜利是奥地利Red Bull自 2013 年以来在蒙扎的首场荣耀，也是车队在本赛季的第 12 场胜利；在接下来还剩六场比赛的情况下，车队打破2013 年创下的13个分站冠军的最高纪录似乎板上钉钉。

与维斯塔潘一停策略不同，法拉利车手勒克莱尔本站进行了两次进站。尽管主场作战的法拉利试图与奥地利Red Bull一较高下，但最终，在法拉利喧闹的车迷面前，意大利车队获得第二名。而拉塞尔在为梅赛德斯效力的第一个赛季就延续良好表现。稳定中再次发挥强劲的爆发力，冲线拿下第三名佳绩。

维斯塔潘的队友佩雷兹从第 13 位发车后的战况颇为艰难，但终场以第 6 名完赛。同时，墨西哥人在第 46 圈跑出最快圈速的佳绩，进而获得额外的积分。

以下是 维斯塔潘 如何在蒙扎战胜意大利大奖赛魔咒的关键纪实。

维斯塔潘：美好的开局是成功的一半

凭借他在蒙扎马马虎虎的记录和混乱的发车位，维斯塔潘对周日比赛的机会保持警惕是正确的。三场练习赛表明他的速度很快，但意大利大奖赛往往受周六排位赛的影响——因引擎故障让他自前排退位，正赛时，他从第 7 位发车。

周日之前，过去 22 名获胜者中有 15 名是从杆位发车的，而蒙扎总能创造出令人惊讶的结果。 2019 年，勒克莱尔赢得他的第二座大奖赛冠军，而加斯利则在 12 个月后为Scuderia AlphaTauri 赢得了他的首场（也是迄今为止唯一的）F1 胜利。 去年，里卡多拿下他自 2018 年以来的首场大奖赛冠军——也是迈凯伦车队 9 年来的首场大奖赛胜利。

受大多数与发动机和变速箱相关的判罚影响， 20 名车手中的 9 位都后退发车，这意味着排位赛结果与周日 53 圈比赛的发车顺序几乎无关。 只有杆位车手勒克莱尔从他获得资格的地方开始发车，情况如此混乱，以至于直到一小时的排位赛结束后的三个小时才决定起跑位置。

重新调整后，维斯塔潘从排位赛第二名掉到第七位发车，佩雷兹在Q3获得第四名后，正赛自第十三位起步，另外，塞恩斯 (法拉利) 和 汉密尔顿(梅赛德斯)都从非常后面发车。

在发车顺序重新洗牌的过程中，维斯塔潘的伺机而动的第一圈是关键。在第五位进入第一个弯道后，维斯塔潘在两圈内进入前三，并且有足够的速度和轮胎寿命； 当维特尔的阿斯顿·马丁赛车故障时，勒克莱尔在虚拟安全车出动的情况下，在第 12 圈进站，而维斯塔潘一直待到第 25 圈，趁机与摩纳哥车手拉开了优势差距。

法拉利在最后 20 圈再次让勒克莱尔进站换胎，为他提供更新、更柔软的轮胎应战，但维斯塔潘不为所动，一直保持领先地位，直到里卡多在稍后因赛车故障退赛。这也将他的获胜优势削减了两秒多一点，但这无法磨灭他统治主导的优势。

Red Bull Racing jubelt über den 11. Sieg von Max in dieser Saison © Getty Images / Red Bull Content Pool

维斯塔潘赛后笑着表示：“我们进行了一场精彩的比赛。”

“无论哪款轮胎，我们都是最快的，deg（衰退）情况掌控良好，所以我们有一辆非常好的赛车。我们在最后控制了差距，但随后安全车出来了......不幸的是我们没有重新开始，但总的来说，我们还是度过了非常愉快的一天。”

“起步非常好，我有一个非常顺畅的弯道，然后我可以很快回到我的节奏并进入第二名。今天开车真的很愉快，即使外面很热，但是这是我们美好的一天。”

“在这样一个伟大的颁奖台上花了一些时间，但最终我们做到了。”

佩雷兹：进入恢复模式

在漫长的 F1 职业生涯中，佩雷兹已充分展现出自己是一名不会轻易放弃的车手，并且在经过无数次奋战冲回积分榜后，本周日再次展现了这种拼搏精神。

排位赛位居第四位，墨西哥车手在本赛季允许的分配之外，使用新的发动机组件后被降至第 13 位，并在狂躁的开场交换中被挤回了顺序。 一个早于预定的第 7 圈硬胎进站——看到他回到赛道，右前剎车冒出滚滚浓烟——眼看他跌至最后一位，退赛似乎势在必行。

但佩雷兹并没有放弃。历经苦战，利用对手进站时将他们超越，几乎没有犯错。 他让他的硬胎坚持了 35 圈，在最后 11 圈换上了软胎，在四圈后创造了比赛最快圈速，并最终顺利冲过了终点线。

这是佩雷兹在蒙扎连续第 11 次完赛——自 2011 年新秀赛季以来，他从未在蒙扎退赛过——他在车手积分榜上保持第三名，落后勒克莱尔 9 分，领先拉塞尔 7 分。

Pérez machte Druck und holte Platz sechs. © Getty Images/Red Bull Content Pool

奥地利Oracle Red Bull Racing车队负责人霍纳称赞佩雷兹的毅力。

霍纳解释道：“我们不得不尽早让他进站，因为他的轮胎上有一个巨大的磨损现象，而且振动对安全性至关重要。”

“有一点碎片进入了一个（制动）管道，你可以看到造成的起火，但他在那里掌控得很好。

“还有最快圈速……对他和车队来说非常重要。”

加斯利：帮助 AlphaTauri 缩小差距

Scuderia AlphaTauri 在巴库展现了自本赛季第八轮以来最强劲的比赛，加斯利获得了第八名的成绩，他看到车队在车队积分榜上与哈斯相差仅一分之差。

加斯利原本排在第 9 位发车，当对手进行判罚后，最终以第 5 名发车，这位 2020 年意大利大奖赛的胜利者，在迈凯伦的发动机熄火前，整场比赛都在与里卡多激烈缠斗。

Gasly fuhr stabil in die Top-10! © Getty Images/Red Bull Content Pool

蒙扎对加斯利的队友角田裕毅来说更加困难，这位日本车手在剎车问题后首次参加意大利大奖赛，12 个月前意大利站，他甚至没有上场过。

角田从最靠后的位置开始，因为一系列的判罚——在本赛季累积了 5 次来自赛事督导员的警告，最后自第10 位发车，在练习中又因黄旗未能减速而被罚退 3 个名次，另外 10 个名次是因更换发动机组件而受到的处罚 - 在 53 圈中从未超过第 12 位后，终场以第 14 位完赛。

荷兰车手De Vries实现梦幻首秀

其他方面，当阿尔本在周六最后一次练习前因阑尾炎被排除在外后，Nyck De Vries在最后一分钟为威廉姆斯车队出场比赛，这位 27 岁期待已久的 F1车手，在这最奇怪的情况下首次亮相。

De Vries表现不凡，最后冲线拿下第九名，而更令他难忘的，或许是首战就赢得当日最佳车手荣誉。

保持体力，下一站是新加坡

经过两年的调整后，F1 在令人欣喜的两周休息之后，接下来的两场比赛中逐渐恢复了正常感，新加坡（10 月 2 日）、日本（10 月 9 日）之前，这项运动将告别欧洲进入另一个赛季。

滨海湾街道赛道比巴库慢，历史也比摩纳哥短，但与 F1 公路赛道一样艰难。 这条 5.063 公里的赛道蜿蜒在狮城最著名的地标周围，夜间在 23 个弯道中穿梭 61 圈，车手们自 2019 年以来从未经历过如此令人窒息的湿度，这肯定会让这场比赛成为适者生存的比赛 ，而不仅仅是最快的。

维斯塔潘在新加坡获得第二名（2018 年）和第三名（2019 年），而佩雷兹自 2017 年为印度力量拿下第五名以来，就没有在这个城市得分过。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！