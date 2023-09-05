Race winner Max Verstappen and second placed Sergio Perez celebrate on the podium of the F1 Grand Prix of Italy on September 03, 2023 in Monza, Italy.
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

2023 F1意大利大奖赛- 维斯塔潘破纪录十连胜

维斯塔潘连续10 场获胜，创造了意大利F1一级方程式的赛车纪录，而队友佩雷兹在蒙扎也度过了难忘的一天，为奥地利 Red Bull Racing 车队取得了本赛季第六次1-2 名的成绩。
作者 Matthew Clayton
6 min read发布于

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All of the action from the 2023 Italian Grand Prix.

Italy

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New Zealand's Liam Lawson is currently competing in the Super Formula Championship.

New ZealandNew Zealand

奥地利Red Bull Racing Roa…

与 F1 车手 Max Verstappen、David Coulthard 等一起探索大奖赛主办城市。

2 赛季 · 2 剧集

1. 意大利 — 74

维斯塔潘在意大利大奖赛上取得十连胜佳绩，打破了维特尔保持了10 年的一级方程式连胜纪录，同时也是卫冕世界冠军连续第二年在蒙扎夺冠。奥地利Red Bull Racing车队队友 佩雷兹 从第五名一路奋勇推进，确保车队今年第六次以1-2名完赛，而塞恩斯则为法拉利车队赢得了最终领奖台的席位。
* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 意大利大奖赛精彩图集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

Max took his time to soak in a feat nobody has achieved

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

A sixth 1-2 finish for the team in 2023 added to the celebrations

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

Sainz fought tooth and nail to keep Verstappen at bay

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

A practice crash and an engine change had Pérez on his back foot

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen pushed the limits in qualifying, but missed pole by 0.013secs

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Lawson had a less fraught build-up to his second F1 weekend

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3. 维斯塔潘刷新纪录

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

How many wins in a row is that, Max?

© Getty Images/Red Bull Content Pool

法拉利坐镇主场，维斯塔潘又处于破纪录的风口浪尖，东道主当然不会让荷兰车手轻松过关，跃马在训练开始就表明了他们的意图，而排位赛更是用实际行动证明了他们的阻击将全力以赴，塞恩斯以0.013 秒的优势超越了维斯塔潘，取得了杆位，这让法拉利车迷们陷入了疯狂。在比赛的前14 圈，随着 维斯塔潘在法拉利后视镜中变得越来越大，塞恩斯顶住了压力。 然而，一圈之后，这位世界冠军做出了行动，在第二个减速弯处超越了塞恩斯 ，取得了领先优势。
维斯塔潘的胜利是他职业生涯的第47场胜利，也是今年14场比赛中的第12场胜利，更是车队过去25场大奖赛中的24场胜利； 随着他在系列赛领先优势扩大到 145 分，他在日本连续第二年在两季比赛中夺得世界冠军的可能性，在理论上已经变得很有可能。
佩雷兹的排位赛更具挑战性，因为墨西哥车手进入周日比赛的过程绝非一帆风顺。 周五练习赛中发生的撞车事故以及漏油事件，导致他无法在周六排位赛前的练习赛中完成多圈比赛，这让佩雷兹处于不利地位，最终获得第五名。
正赛时，佩雷兹在第16圈超越拉塞尔 (梅赛德斯车队）后提前站稳了领奖台位置，这意味着一旦维斯塔潘接管了前方的位置，他就可以追上法拉利组合塞恩斯和勒克莱尔 。 随着圈速的临近，三辆车在主席台前展开了激烈的争夺最后两个位置的比赛，佩雷兹最终在还剩五圈时从塞恩斯手中夺得第二名，追平了他早在2021 年为索伯车队效力时，在蒙扎取得的最好成绩。

4. 拉尔森的影响

Liam Lawson of Scuderia AlphaTauri at the Italian Grand Prix on September 3, 2023.

Lawson's calm approach impressed in his second F1 start

© Getty Images/Red Bull Content Pool

为 Scuderia AlphaTauri 车队赢得第11 名，拉尔森虽然没有获得任何积分，但在一周内获得第二场比赛的机会。当澳大利亚车手里卡多在赞德沃特(Zandvoort) 比赛中因左手骨折目前无法带伤上场，拉尔森成为替补车手，出色的表现为这位新西兰车手赢得了许多喝彩。
凭借适当的周末领先优势，而不是拉尔森在荷兰大奖赛上那样的最后一刻征召，这位赛道上最年轻的车手几乎没有犯错，在排位赛中获得第12 名，并使用两站策略在 F1 最快赛道上激烈的比赛中，终场与积分仅差6秒的距离。
拉尔森至少参加了比赛； 队友角田裕毅驾驶的 AT04 在热身圈中缓慢爬行，未能到达起跑位置，发车时间延迟了 20 多分钟，比赛时裁判员还努力移动他的赛车至赛道的另一侧。 这是过去三年来，这位日本车手在蒙扎赛道名字旁边第二次出现罕见的未上场“DNS”字样。

5. 我们需要了解的数字

799: 维斯塔潘领先 33 圈，佩雷兹领先 1 圈，车队打破了 2011 年单季领先圈数最多的纪录（798 圈），目前比赛还剩八场大奖赛。

6. 围场的话语

“我从来不相信（十连胜）是可能的。但我们今天必须为此努力，所以这肯定会让它变得更有趣。”
麦克斯 维斯塔潘

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

364

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

219

-145

3

Fernando Alonso

Aston Martin

170

-194

4

Lewis Hamilton

Mercedes

164

-200

5

Carlos Sainz

Ferrari

117

-247

车队积分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

583

-

2

Mercedes

273

-310

3

Ferrari

228

-355

4

Aston Martin

217

-366

5

McLaren

115

-468

8. 赛道之外

我们都知道拉斯维加斯发生的事情就留在拉斯维加斯，对吧？ 通常是的……但对佩雷兹来说，这绝不是“通常”的拉斯维加斯之行……
距离万众期待的拉斯维加斯大奖赛，在F1 赛程表上的首次亮相还有不到三个月的时间，在此重温佩雷兹度过一个史诗般的夜晚，驾驶RB7从拉斯维加斯大道直奔内华达沙漠一场奥地利Red Bull赛车的公路特别之旅。

8 分钟

¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯

与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

汉语 +3

Sergio Pérez

9. 下一站，我们需要知道些什么？

第 15轮（新加坡），9 月 15 至 17日
赛道名称/地点: 滨海湾赛道/新加坡
长度/圈数: 5.063公里/ 61 圈
举办/首次亮相大奖赛: 13次/2008年
最成功的车手: 维特尔 (5胜)
最成功的车队: 奥地利Red Bull Racing及 梅赛德斯车队（各4胜）
2022 年领奖台: 第一名： 佩雷兹（奥地利Red Bull Racing车队）、第二名：勒克莱尔 (法拉利车队）、第三名：塞恩斯 (法拉利车队)

10. 奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Tony Arbolino performs at the German MotoGP at Sachsenring, Germany on June 16, 2023.

Tony Arbolino powers around Germany's famous Sachsenring

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

作为意大利人，想要在世界摩托车锦标赛扬名立万并不容易，尤其是在之前出现并且目前位居MotoGP 高阶的顶尖车手们。 但 Moto2 后起之秀 Tony Arbolino正朝这个方向迈进，这位来自米兰的 23 岁车手去年成为领跑者，并在 2023 年赢得多项中级大奖赛的殊荣，在冠军争夺战中占据一席之地。
让我们一起与 Arbolino 在亚森进行 72 小时的荷兰 TT 骑行之旅，这位Elf Marc VDS Racing 车队充满激情的车手，在这里与我们聊聊心中的榜样、家庭以及保持控制力的秘诀，以及为他在未来几年内即将晋升 MotoGP 的道路奠定基础。
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15 Tour Stops

Italian Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Italian Grand Prix.

Italy

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New Zealand's Liam Lawson is currently competing in the Super Formula Championship.

New ZealandNew Zealand

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