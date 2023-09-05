1. 意大利 — 74

维斯塔潘在意大利大奖赛上取得十连胜佳绩，打破了维特尔保持了10 年的一级方程式连胜纪录，同时也是卫冕世界冠军连续第二年在蒙扎夺冠。奥地利Red Bull Racing车队队友 佩雷兹 从第五名一路奋勇推进，确保车队今年第六次以1-2名完赛，而塞恩斯则为法拉利车队赢得了最终领奖台的席位。

* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 意大利大奖赛精彩图集

Max took his time to soak in a feat nobody has achieved © Getty Images/Red Bull Content Pool A sixth 1-2 finish for the team in 2023 added to the celebrations © Getty Images/Red Bull Content Pool Sainz fought tooth and nail to keep Verstappen at bay © Getty Images/Red Bull Content Pool A practice crash and an engine change had Pérez on his back foot © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen pushed the limits in qualifying, but missed pole by 0.013secs © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson had a less fraught build-up to his second F1 weekend © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 维斯塔潘刷新纪录

How many wins in a row is that, Max? © Getty Images/Red Bull Content Pool

法拉利坐镇主场，维斯塔潘又处于破纪录的风口浪尖，东道主当然不会让荷兰车手轻松过关，跃马在训练开始就表明了他们的意图，而排位赛更是用实际行动证明了他们的阻击将全力以赴，塞恩斯以0.013 秒的优势超越了维斯塔潘，取得了杆位，这让法拉利车迷们陷入了疯狂。在比赛的前14 圈，随着 维斯塔潘在法拉利后视镜中变得越来越大，塞恩斯顶住了压力。 然而，一圈之后，这位世界冠军做出了行动，在第二个减速弯处超越了塞恩斯 ，取得了领先优势。

维斯塔潘的胜利是他职业生涯的第47场胜利，也是今年14场比赛中的第12场胜利，更是车队过去25场大奖赛中的24场胜利； 随着他在系列赛领先优势扩大到 145 分，他在日本连续第二年在两季比赛中夺得世界冠军的可能性，在理论上已经变得很有可能。

佩雷兹的排位赛更具挑战性，因为墨西哥车手进入周日比赛的过程绝非一帆风顺。 周五练习赛中发生的撞车事故以及漏油事件，导致他无法在周六排位赛前的练习赛中完成多圈比赛，这让佩雷兹处于不利地位，最终获得第五名。

正赛时，佩雷兹在第16圈超越拉塞尔 (梅赛德斯车队）后提前站稳了领奖台位置，这意味着一旦维斯塔潘接管了前方的位置，他就可以追上法拉利组合塞恩斯和勒克莱尔 。 随着圈速的临近，三辆车在主席台前展开了激烈的争夺最后两个位置的比赛，佩雷兹最终在还剩五圈时从塞恩斯手中夺得第二名，追平了他早在2021 年为索伯车队效力时，在蒙扎取得的最好成绩。

4. 拉尔森的影响

Lawson's calm approach impressed in his second F1 start © Getty Images/Red Bull Content Pool

为 Scuderia AlphaTauri 车队赢得第11 名，拉尔森虽然没有获得任何积分，但在一周内获得第二场比赛的机会。当澳大利亚车手里卡多在赞德沃特(Zandvoort) 比赛中因左手骨折目前无法带伤上场，拉尔森成为替补车手，出色的表现为这位新西兰车手赢得了许多喝彩。

凭借适当的周末领先优势，而不是拉尔森在荷兰大奖赛上那样的最后一刻征召，这位赛道上最年轻的车手几乎没有犯错，在排位赛中获得第12 名，并使用两站策略在 F1 最快赛道上激烈的比赛中，终场与积分仅差6秒的距离。

拉尔森至少参加了比赛； 队友角田裕毅驾驶的 AT04 在热身圈中缓慢爬行，未能到达起跑位置，发车时间延迟了 20 多分钟，比赛时裁判员还努力移动他的赛车至赛道的另一侧。 这是过去三年来，这位日本车手在蒙扎赛道名字旁边第二次出现罕见的未上场“DNS”字样。

5. 我们需要了解的数字

799: 维斯塔潘领先 33 圈，佩雷兹领先 1 圈，车队打破了 2011 年单季领先圈数最多的纪录（798 圈），目前比赛还剩八场大奖赛。

6. 围场的话语

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 364 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 219 -145 3 Fernando Alonso Aston Martin 170 -194 4 Lewis Hamilton Mercedes 164 -200 5 Carlos Sainz Ferrari 117 -247

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 583 - 2 Mercedes 273 -310 3 Ferrari 228 -355 4 Aston Martin 217 -366 5 McLaren 115 -468

8. 赛道之外

我们都知道拉斯维加斯发生的事情就留在拉斯维加斯，对吧？ 通常是的……但对佩雷兹来说，这绝不是“通常”的拉斯维加斯之行……

距离万众期待的拉斯维加斯大奖赛，在F1 赛程表上的首次亮相还有不到三个月的时间，在此重温佩雷兹度过一个史诗般的夜晚，驾驶RB7从拉斯维加斯大道直奔内华达沙漠一场奥地利Red Bull赛车的公路特别之旅。

8 分钟 ¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯 与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

9. 下一站，我们需要知道些什么？

第 15轮（新加坡），9 月 15 至 17日

赛道名称/地点: 滨海湾赛道/新加坡

长度/圈数: 5.063公里/ 61 圈

举办/首次亮相大奖赛: 13次/2008年

最成功的车手: 维特尔 (5胜)

最成功的车队: 奥地利Red Bull Racing及 梅赛德斯车队（各4胜）

2022 年领奖台: 第一名： 佩雷兹（奥地利Red Bull Racing车队）、第二名：勒克莱尔 (法拉利车队）、第三名：塞恩斯 (法拉利车队)

10. 奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Tony Arbolino powers around Germany's famous Sachsenring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

作为意大利人，想要在世界摩托车锦标赛扬名立万并不容易，尤其是在之前出现并且目前位居MotoGP 高阶的顶尖车手们。 但 Moto2 后起之秀 Tony Arbolino正朝这个方向迈进，这位来自米兰的 23 岁车手去年成为领跑者，并在 2023 年赢得多项中级大奖赛的殊荣，在冠军争夺战中占据一席之地。

让我们一起与 Arbolino 在亚森进行 72 小时的荷兰 TT 骑行之旅，这位Elf Marc VDS Racing 车队充满激情的车手，在这里与我们聊聊心中的榜样、家庭以及保持控制力的秘诀，以及为他在未来几年内即将晋升 MotoGP 的道路奠定基础。

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