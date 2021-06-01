或许没有家长会鼓励自己的孩子走上“打游戏”的专业之路，不过，其实父母们可以参考的是Esports superstar成名之路，还有为大学生年龄层而设的“全球校园英豪争霸战(Red Bull Campus Clutch)”，男孩女孩随时成为电竞界“造星”主角。

先介绍“全球校园英豪争霸战(Red Bull Campus Clutch)”，是为《特战英豪(Valorant)》所设计的校际电竞赛事，有超过50个国家、300所大专院校参与，专为所有如同职业电竞玩家的大专院校学生们而设。玩家可以组成自己的5人战队，争取全新Gaming Hub以及€20,000奖金。

Studenten, macht euch für ein außergewöhnliches Valorant Turnier bereit © Red Bull

“想每天和计算机工作。”

Jacob «Pyth» Mourujärvi, 27, zählt zur Welt-Elite der «Valorant»-Spieler. © Yung Eldr

至于说到踏上职业选手之路，Jacob‘pyth’Mourujarvi，这位27岁的瑞典电竞选手，属于G2 Esports队一员，也是全球最强Valorant玩家之一。而回到九年前，他仍然在学校读IT科目，他说：“当时对就业仍然没有概念，不过我很享受和计算机一起工作。”当时正玩着《Counter-Strike: Global Offensive》的他，就是那时候被邀请组成队伍，“现在我每天都和计算机一起工作。”

说到成为职业选手之路，他分享了几个重点：

专注、热诚

当他在18岁离开学校时，Mourujarvi每日玩《CS:GO》15小时，“每天早上8点才上床睡觉，之后下午5点起床又再打机。但当我知道这可以成为职业之后，我改变了这生活模式，开始像职业选手般思考，我更加开始停止说垃圾话，集中于自己对打机的热诚。之后我觉得自己成为了更好的人。”

展现自己的强项

这位瑞典电竞选手强项是“clutch play”，有能力在最后时刻扭转局势，反败为胜。这能力在今年2月G2赢得首个Red Bull Home Grounds赛事中表露无遗，而在2014年他的职业生涯早期，他也曾单人匹马在四对一《CS:GO》大战中打败Ninjas in Pyjamas。两年之后，他却成为Ninjas in Pyjamas一员：“只要证明到自己能力，别人就会看到你。但这没有快捷方式，你必须行出自己的道路，而且在过程中乐在其中，否则便没有意义。”

Το Valorant εξελίχθηκε σε φαινόμενο στον χώρο των esports © Riot Games

跳出舒适区

在2015年，他接受挑战，探索自己未接触过的领域，就是帮忙去成新的加拿大《CS:GO》电竞队Luminosity Gaming：“我一向没太多团队概念，想证明自己。之前我只是集中于自己，很少说话，但之后我学了很多，现在更加开放及诚恳，成为了别人眼中更好的队友。”这经历也成为他离开《CS:GO》领域的动机，之后他挑战成为《Valorant》的顶尖选手。

避开危机

“讨厌你的人难免会被自己放大、关注，在玩《CS:GO》时，我在Twitter受到恐吓甚至是死亡威胁。我之前练习过一些集中的运动，不过后来就忘记做了，转为依靠训练软件去舒压，例如我会在AimLab这软件中训练，加上音乐感觉相当不错。”不过转换环境也是方法：“《Valorant》有不少支持者，加上有好的队友、同事，在G2，无论在游戏内外我们都是好朋友。”

面向未来

27岁，Mourujarvi已经算是电竞界的老将，但他仍充满信心，成绩亦证明了他的自信：“我仍然想在电竞行业中工作，可能以领队身份吧？很多选手每天也自己不停练习，但他们也需要明白团队和战术的重要性，而且也不能永远和固定几位队友组队。就像英超利物浦一样，在买入Virgil van Dijk之后，他们变得更强，他的领导才能及自信，感染了其他队友，我觉得这方式一样可以应用于电竞方面。”

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