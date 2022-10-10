维斯塔潘可谓是实事求是的车手。日本大奖赛前被问及如何在铃鹿赛道赢得第二座F1一级方程式赛车世界冠军时，这位奥地利Oracle Red Bull车队的明星言简意赅。

“我们需要一个完美的周末。”

维斯塔潘知道，如果他能以 112 分或更多的优势离开日本，超过最接近他的竞争对手勒克莱尔 (法拉利)和队友佩雷兹，那么冠军就是他的。 听起来很简单，对吧？然而 ，周日的 53 圈比赛绝不是如此。

维斯塔潘的胜利是他创纪录赛季的第 12 次胜利，但这场胜利过程是漫长并一波三折的。红旗之前的暴雨让比赛仅持续了两圈，看起来一场比赛根本不会发生，赛道上的积水拖延了两个多小时才重新开始，在铃鹿铅色的天空下，黄昏即将来临。

当比赛重启，第 6 圈维斯塔潘居领先位置，他在安全车后方，而在他身后，队友佩雷兹即将发挥他的作用。

Verstappen was in a class of his own in the trickiest conditions imaginable © Getty Images/Red Bull Content Pool

等待三个小时后决定比赛重启，在28 圈比赛的最后一圈开始，佩雷兹位居勒克莱尔的前方，但在最后一个弯道上，勒克莱尔跑出赛道超越了佩雷兹，取得了优势，但在赛后被判罚了 5 秒，让墨西哥车手获得第二名，维斯塔潘和佩雷兹为奥地利Red Bul在本赛季拿下第五次 1-2 名的佳绩。

最终比赛在完成 28 圈时结束，由于比赛已经超过了预定圈数的一半，维斯塔潘因此获得了完整的车手积分。 再加上勒克莱尔的判罚，意味着维斯塔潘以 113 分的优势赢得冠军，其实112 分已足以拿下他的第二座世界冠军头衔。在赛后颁奖台前采访进行到一半时，维斯塔潘被告知世界冠军头衔确定——这不仅仅是胜利——也是他的另一项里程碑。

A 12th win of the year was one thing for Verstappen, but behind him... © Getty Images/Red Bull Content Pool

在获得第一座世界冠军后的第二年，这位奥地利Oracle Red Bull车队的明星加入了其他六名车手的行列，他们都是在登上世界之冠后即留在那里，并在下个赛季重复他们第一座冠军的头衔。

此前只有Alberto Ascari (1952-53)、 Jack Brabham (1959-60)、Alain Prost (1985-86)、Michael Schumacher (1994-95)、Mika Hakkinen (1998-99)及 Sebastian Vettel (2010-11)蝉联过世界冠军，，现今，这位 25 岁的荷兰车手在 2021 年和 2022 年做到了这一切。他的成就来自在铃鹿Honda的支援，并为奥地利Red Bull树立了新的标杆，让这场胜利更加值得。

维斯塔潘的胜利是他今年的第 12 场胜利，也是奥地利Red Bull在 2022 年赢得的第 14 场胜利，取代 2013 年的（13 场胜利），成为车队史上最成功的赛季，也是维斯塔潘的第 32 场 F1 胜利，这让他与两届世界冠军阿隆索齐名，并在历史记录中并列排名第六。

如果奥地利Red Bull在铃鹿喷洒冠军香槟的景像看起来很熟悉，那你没有记错。2011 年在日本的冠军争夺战，当时是维特尔连续四次为车队赢得世界冠军的第二次。

同一个周末，奥地利Oracle Red Bull和 Scuderia AlphaTauri车队，宣布与Honda达成一系列新协议，以加强双方组织间的联盟——特别是Honda在两辆车上独特标志的回归——这是一场最好的结局，相信在未来的好几年都是话题所在。

维斯塔潘表示：“我们度过了多么美好的一年。这真是令人难以置信，我无法想象会发生这些事情，去年缠斗奋战到最后，并且今年再次拥有如此优异、出色的赛车。”

“我非常感谢所有为这次成功做出贡献的人。在这里的整个团队，以及在工厂不断努力的工作同仁。他们永远不会错过任何尝试让赛车更快的动力。 除此之外，我们与Honda一起完成的工作——每年都在不断快速进步。现在和他们一起赢得两次世界冠军是非常激动人心的，而且这里（在日本）也受到许多人的关注。我很自豪我们能在这里赢得世界冠军。”

“拿到第一座世界冠军奖杯时很激动，但第二座就更棒了，这个赛季我们所拥有胜利的殊荣，伟大的比赛，团队合作和我们拥有的 1-2名。同时我们在车队排名也名列前茅，所以我们真的应该好好关注它，这真是蛮特别的一年。"

Der Moment als Max Verstappen realisierte, dass er wieder Weltmeister ist © Getty Images/Red Bull Content Pool

鉴于周日的大部分时间里，情况比 RB18 赛车更适合的条件，维斯塔潘松了一口气，因为比赛终于重启了。

维斯塔潘表示：“没有比赛就离开这里会很糟糕……我很高兴我们最终能参加比赛。”

“雨下得很大，我们驾驶真的很困难。幸运的是，我们跑了很多圈。车的速度超快……”

“我当然非常高兴能在这里获胜，但也很高兴看到所有的车迷朋友他们能够坚持到最后。最后天色已经有点黑了，但很高兴我们能在这里比赛。”

奥地利Oracle Red Bull车队领队霍纳在赛事疯狂结束并轻松夺冠后，表现出三分之一的兴高采烈，三分之一的困惑和三分之一的疲惫。

霍纳表示：“我们认为这不会是满分——我们认为还差一分。”

“这超出了我们所有的梦想。维斯塔潘一直是真正的、真正的主导者——这是我们的第 14 场胜利，更是我们车队的一个记录。他的驾驶方式......我们在前几场比赛中遇到了一些困难后回神了，但老实说， 他和车队已经将其提升到另一个层次。”

“与Honda一起在日本赢得胜利……这真的很特别。所有参与者的表现都非常出色。”

佩雷兹的压力使之成为可能

在勒克莱尔被判罚后，佩雷兹的第二名使墨西哥车手在车手积分榜上比法拉利车手高出一分，而奥地利Oracle Red Bull车队现在非常接近确保了车队的冠军头衔，这是该车队自 2013 年以来从未获得过的成就。

奥地利Oracle Red Bull车队现在以 165 分领先法拉利，在还剩四场比赛的情况下，如果他们在下一场美国奥斯汀的比赛中获得更多的优势离开，那么就将赢得车队迫切希望获得双冠王的荣耀。

周日的第二名，已在佩雷兹的计划之内； 从第 4 位发车，他没有足够的速度早早与维斯塔潘和勒克莱尔并肩作战，但从第 7 圈开始，佩雷兹发挥他著名的轮胎管理专长并采取了行动，他真正的实力在昏暗的夜色中大放异彩。

Pérez never let up, and a last-gasp second was his reward © Getty Images/Red Bull Content Pool

当勒克莱尔从维斯塔潘后方落后时，他为轮胎性能苦苦挣扎，佩雷兹缓慢地但肯定牵制住了他，在最后一圈开始时，摩纳哥车手被制约了。 时间看来是佩雷兹最大的敌人，但他的压力得到了回报——并让维斯塔潘比法拉利车手多获得两分的优势，进而让他的夺冠成为可能。

佩雷兹的第二名，无疑是他在铃鹿历年职业生涯的最佳表现——在之前的九次日本之旅中，他的成绩从未超过第七名——而他今年的第九个颁奖台，进一步巩固了他的第 12 个 F1 赛季的最佳表现。

Gasly 出事故，AlphaTauri车队未能得分

排位第三的法拉利车手塞恩斯在开场圈撞车，加斯利在碎片喷飞中未能幸免，撞上了一大块落在赛道上的标牌，一圈后被迫进站维修。

一圈后红旗出现前，法国车手还在一路追赶，他还愤怒的看到一辆救援车在赛道上收集塞恩斯撞坏的法拉利碎片。 2014 年在铃鹿，摩纳哥车手比安奇在同样潮湿的条件下跑出赛道，并在障碍物前撞上了一辆拖拉机，头部重伤导致次年死亡。

加斯利表示：“我不明白这是怎么回事。我们本来可以再等一分钟才能回到维修区，然后把拖拉机放在赛道上。我从那台起重机旁两米通过了。我关心我的同事，未来我们不希望面临这种情况。”

Gasly kam nach einem Schockmoment als 17. ins Ziel © Getty Images/Red Bull Content Pool

AlphaTauri 早在周日铃鹿赛道开赛之前就已经出现在新闻中，在排位赛之前宣布 Nyck de Vries 将在 2023 年与Tsunoda并肩作战，取代加斯利的位置。

27 岁的de Vries在上个月的意大利大奖赛中担任Alex Albon在Williams车队的替补车手后，加入了 AlphaTauri车队，而这位荷兰人在 F1 之前的简历中有着闪闪发光的成绩，其中包含 Formula E (2020-21) 和 Formula 2 ( 2019) 的头衔。

加斯利将在下个赛季效力Alpine接替阿隆索的位置，届时与奥康一起在法国车队创造一个全法的阵容。加斯利职业生涯的所有 104 场 F1 比赛都效力于 AlphaTauri、Toro Rosso 或 奥地利Red Bull，他的辉煌战绩是在 2020 年意大利大奖赛上获得迄今为止唯一的一场胜利。

时机就是一切

由于所有场地都开始了周日延迟的准备，并准备以雨胎备战，并且能见度非常高，对于那些勇敢的人来说，这是一个幸运的案例，他们比理想情况更早地改用中性胎 - 后面有两名车手 就用这个赌赌看，期待赢得绩分。

在他退役前在铃鹿的最后一场比赛中，维特尔在开始时发现他的阿斯顿马丁被Alpine的 阿隆索推离了赛道位居后方，而威廉姆斯车手拉提菲排在最后，并认为他没有什么可失去的。 一旦安全车释放场地，两人就尽快进站，并在他们的对手做出反应之前取得较大的进步。

维特尔与拉提菲随着轮胎的衰退和方格旗的隐隐出现，最后冲线分别以第六名（维特尔）和第九名（拉提菲）完赛，拉提菲的两分世界冠军绩分是他今年赛季的第一次。

最后一击前的等待

从我们三年来第一次完成的亚洲双站，到我们最近历史悠久的美洲两场赛事；休息一周后，F1日本站后返回美国本土，前往奥斯汀的美洲赛道参加美国大奖赛（10 月 23 日），在接下来的周日（10 月 30 日），向南飞行几个小时，迎战墨西哥城大奖赛。 .

一年前，维斯塔潘拿下完美的 50 分，并提升他在世界冠军头衔上的领先优势，而他过去三次访问奥斯汀最终都戴过牛仔帽登上颁奖台，并捧回了奖杯（2018 年第二，2019 年第三，去年获胜）。

在 2015 年进行真正的主场比赛之前，佩雷兹将 F1 每年对 COTA 的访问称为他的“主场”比赛，并且有充分的理由，因为他成千上万的车迷将蜂拥而至，为他们的英雄欢呼。去年的第三名—是迄今为止佩雷兹在得克萨斯赛道九场比赛中于奥斯汀的最好成绩。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！