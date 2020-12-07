Jesper Tjäder 聊发白日梦？结合日本游戏上演疯狂障碍赛
如果将世界上最具创造力的滑雪者与经典的日本游戏节目相结合，会发生怎样奇妙的化学反应？
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您可能已经非常了解他，但又有可能您其实完全不了解他，让人如此捉摸不透，总是给人连连惊喜的，就是他：Jesper Tjäder。他是世界上最具创造力的滑雪者之一，不仅是因为他的能力和创新风格，更因为他所创作的那一系列视频。他之前的两项令人瞠目结舌的作品《 超现实Unrailistic》和《 超现实Unrailistic 2.0》，都惊艳了所有人。
尽管他的“超现实”作品已突破了渐进式自由滑雪的极限，但不可否认的是，第一集更加古怪而纯粹，而续集则更具技术性。如今， Jesper又回到古怪了。点击页面最上方视频，你不会失望的。
有那么一刻，我真的觉得自己实际上是在一场游戏节目中。
无论您是否是90年代出生的人，无论你是从小一直看着电视长大，还是在某个时候很无聊的时候才在网上浏览内容，您都不可避免地看到过日本游戏节目。你是否也曾被他们独特的风格和中二气质所吸引？
Jesper从小就对这类游戏节目着迷，但直到最近他才开始考虑将滑雪与之结合。特殊的2020年让他比平时拥有更多的时间。有些人将时间荒废，，而另一些人将时间视为创新的空间，而这正是Jesper所做的。
我希望我能在我的后院拥有这一切。
但是，不仅仅是娱乐游戏和火圈。
我们不要忘记我们正在与谁打交道。如果没有一些以前从未做过的花哨技巧，一部JesperTjäder的电影会是什么？这就是24米三重弯头蜘蛛导轨诞生的背后原因。
正如他在幕后花絮中所说的那样，滑雪隧道中的时间非常短，而且大多数功能都必须在数小时内完成，包括索具安装。尽管蜘蛛轨具有无限的可能性和下降的路径，是Jesper兴趣最大的障碍挑战，但他只花了几个小时就完成了。幸运的是，他进行了60次尝试，就完成了整条轨道。
再一次的，Jesper推动了渐进式自由滑雪的发展。
像这样的充满创意并且完美结合了最高水平滑雪的电影， 毫无疑问真是太棒了。它使我们激动，激动，振奋，并心生向往：接下来可能发生什么？好吧，我们唯一知道的就是这一点，如果您有梦，那就可以做到。
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