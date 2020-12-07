如果将世界上最具创造力的滑雪者与经典的日本游戏节目相结合，会发生怎样奇妙的化学反应？

您可能已经非常了解他，但又有可能您其实完全不了解他，让人如此捉摸不透，总是给人连连惊喜的，就是他：Jesper Tjäder。他是世界上最具创造力的滑雪者之一，不仅是因为他的能力和创新风格，更因为他所创作的那一系列视频。他之前的两项令人瞠目结舌的作品《 超现实Unrailistic》和《 超现实Unrailistic 2.0》，都惊艳了所有人。