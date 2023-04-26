天才来袭：Jess Blewitt 酝酿 2023 年的赛季风暴

现年20岁、来自新西兰的 Jess Blewitt，今年是她进入精英赛场的第二个年头，她希望在赛季能展现出更劲爆的表现。

上个赛季对 Jess Blewitt 是起伏不定的一年，在UCI World Cup的美国站发生摔车，导致她的股骨、锁骨、手腕、横突和肋骨处骨折，所幸伤势控制得宜且恢复快，她在三个月内又重新骑上了自行车。

Jess having fun at Cranworx Rotorua © Graeme Murray/Red Bull Content Pool 摔车受大伤，我在三个月后重新骑上自行车时，我想我震惊了所有人…… Jess Blewitt

Jess Blewitt 指出，发生如此严重的伤势，大多需要花费半年到一年的时间，才有办法重新回到赛场，甚至也有人认为，重新骑上单车，如何克服心理的恐惧，也需要时间来抚平。

Jess Blewitt：“摔车受大伤，我在三个月后重新骑上自行车时，我想我震惊了所有人，然后在第四个月我参加了国家冠军赛，并赢得了比赛，在此之后总共登上了三个领奖台，最后来到奥地利Red Bull Hardline，成为第一位参与此赛事的女性车手。”

Flying high at the Taniwha Downhill © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

在奥地利Red Bull Hardline 改变游戏规则

Jess Blewitt 是第一位参加世界上最艰难的下坡车赛——奥地利Red Bull Hardline的女性车手。

Jess Blewitt 认为奥地利Red Bull Hardline 的每个人都非常热情，会让人享受在此骑车的感觉，若是没有成绩竞争的压力，肯定会更赞。

我想去奥地利Red Bull Hardline，并且在那边尽情骑车。 Jess Blewitt

“我很想去奥地利Red Bull Hardline 骑车，在UCI World Cup 的意大利站是我骑过的最有技术性的赛道，然而在奥地利Red Bull Hardline 的赛道更狂野，在跳跃高度、高低落差高度和下降速度，会让人感到心跳加速。”

Jess Blewitt 致力于赛道展现自我，可惜发生撞车并再次摔断锁骨，主办单位为了表扬她的承诺、决心和技能，Jess Blewitt 获得“本周最佳车手”的荣耀。

On her way to victory at the Crankworx Taniwha Downhill © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Giving it plenty of air © Graeme Murray/Red Bull Content Pool In action at the Rotorua Air DH © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Pumping it up © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

即将到来的赛季

在结束 Crankworx Rotorua 的比赛后，要只身前往海外参与年度UCI World Cup巡回赛，虽然World Cup是 Jess Blewitt 的首要目标，但也一直希望可以重回奥地利Red Bull Hardline 的赛道上。

Jess Blewitt 直言：“奥地利Red Bull Hardline 是我眼中重要的赛事。”

Jess Blewitt 补充指出：“比赛内容及气氛，以及高度极高的跳跃，让我很想回去，除非我在今年的World Cup有超惊人的赛季，不然我一定会重回奥地利Red Bull Hardline。”

从更冷的环境开始

Jess Blewitt 成为一位精英登山车选手的过程有点与众不同，在求学生涯中，Jess Blewitt 是一位滑雪运动员，但当她想成为一位职业滑雪运动员时，有些事情阻碍了她。

Jess Blewitt 表示，怀疑自己是否真的可以成为一位职业的滑雪运动员，是为了成为而成为职业运动员吗？过程中有没有看到真正的自己?

直到 2018 年，她才第一次骑上山地车，并与朋友一起前往皇后镇的林道。

Jess Blewitt 在2018年搬到新西兰的皇后镇，在皇后镇 Jess Blewitt所有的朋友都喜欢骑越野登山车或是下坡车，当 Jess Blewitt 向朋友们说自行车只有骑乘公路车时，于是朋友便直接告诉她，一定要试试山地车，结果一要成主顾，从此就爱上它。

虽然滑雪比赛和下坡车的骑乘在现实上是截然不同的运动，但 Jess Blewitt 成功转移她的心理素质，来应对高速且快节奏的比赛。

Enjoying life at the Pump Track Challenge © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt 认为：“滑雪与山地车都会对快速前进感到舒服，也知道正在进行一项高风险的运动，所以会有随之而来的事故，和路线选择……等，我总是会向大家分享，这两项运动必须要在心理上保持 99% 的状态，才能表现出色。”

Jess Blewitt 进一步表示：“我有自己的想法，而且正在发挥作用，现在更加强了训练，同时专注于登山车运动，努力使自己骑得更快、更健康、更强壮。除了在休息日和朋友们进行一些下坡骑乘，实际上并没有太多的下坡或跳跃训练，Jess Blewitt 补充指出，平常的我就经常踩着踏板而已。”

女力担当

The winner of the Taniwha Downhill at Crankworx Rotorua © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

山地车运动在女性的发展不断加快，Jess Blewitt 只是众多希望打破刻板印象，并重新定义女性车手骑行地点、方式的人之一。

Jess Blewitt 分享当她在 2019 年第一次开始参加山地车比赛时，所在地区只有两个女生参加比赛。但自从疫情过后，参加人数越来越多，现在发现女性车手的参与人数，可经可以站满颁奖台的空间，这真的很酷。

女性车手瞄准目标

Jess Blewitt 在本月初的 Wānaka Dual Slalom 中获得金牌，并将进入在Crankworx Rotorua 举行的决赛。

Jess Blewitt 表示只想在Crankworx Rotorua玩得开心，她更进一步表示：“Crankworx Rotorua肯定会带来更多刺激有趣的事，所以拭目以待，看看会发生什么状况。”

无论发生什么事，Jess Blewitt 的未来都是光明的，因为她为下坡车的女性车手们，开辟了一条新途径。