Jill Kintner在他家附近的林道展现高超技巧，并收录于最新的MTB Raw系列影片。

灵感总是在不经意时出现，无论是歌曲、树林散步，Jill Kintner 都能激发出创造力，有时候只需要一辆合适的自行车即可。去年夏天Jill接触了Norco自行车的新款Sight车架，并首次尝试使用29吋，对她来说似乎是天作之合。

Jill 立即注意到这款灵活越野车，在速度和操控性都提升不少表现，因此她与好伙伴兼摄影师Clay Porter接洽，透过镜头捕捉感觉。

Kintner oozes positivity in everything she does © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

动机

“这辆自行车让我的技术处于新高度，想透过镜头捕捉到这点。”Jill如此表示。Jill过往曾是奥运选手、World Cup车手，现在是Crankworx World Tour 的选手，丰富经历阐述她的感觉并非幻想。

在过往17年，Porter 持续与自行车顶尖运动员一起执导及拍摄影片，Jill 和Porter两人的职业生涯也相辅相成，都在自行车里获得伟大成就。

Porter表示，看到Jill作为运动员的发展历程，也反映出我的骑车历程。

The beauty of this filming project was the simplicity of it © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

拍摄低调而简单

除了Porter加入外，Jill同时把曾拍过MTB Raw的丈夫Bryn Atkinson拉进团队，让阵容变得更强大完整。

Jill表示在拍摄过程中，几乎不需要表示什么意见，因为有丈夫在场帮忙助阵，让她更安心。

Clay Porter at work during the Kintner shoot © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

两人除了2000年刚创业时有合作过小型影片，Porter与Jill两人还没有正式合作过大型拍摄，然而两人之间默契，不需要用太多言语说明，即可一拍即合。

Porter指出，透过拍摄，一起完成令我们引以为傲的事情，同时也是跟喜欢的人，一起共度时光的好理由。

在Bellingham拍摄

这部The MTB Raw系列影片的场景是在美国华盛顿州Bellingham当地林道拍摄，该区到处都是茂密森林，以及环境绝佳林道。Jill 在拍摄前也研究骑乘的路线，她对影片整体呈现朝往“简而有力”发展，因此“速度”」是贯穿影片的关键元素。

Jill 指出在Bellingham的林道很棒，也都是她喜爱的路线。

Kintner putting down the burn on the singletrack © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter的创作过程

Porter在集思广益后，透过各种方式为MTB Raw系列增添电影气息，以展示运动员的纯正骑行风格。

Porter 进一步解释，在观赏者按下播放键后，影片会立即产生悬念并吸引观众的目光。

Porter was keen to add some cinematic flair to the shoot © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter 尝试了超慢动作等元素，并在Jill 飞过镜头时旋转头，此举也让张力贯穿了整部影片。

“Jill的骑行是丰富多层次的精确，一眼瞬间容易错过许多东西，透过慢动作，让观赏者们可以深入吸收车手展现的骑乘。”波特如此表示。

Jill 补充指出，Porter 拍摄的旋转效果，带给观众对影片内容印象深刻的机会。

后续制作工作

后续制作的成功让影片锦上添花。Porter 与声音设计师Keith White紧密合作，让影片声音更能彰显主题。影片里车手在骑乘过程中，轮胎受松散的污垢撞击、车手穿过蕨类植物的微妙飞快，传达对速度的想法，这些声音都出现在影片里。

“很高兴看到车手也投入很多后制工作。在与我合作过程，Jill总是把每一次都视为最后一次，在细节上总是极力苛求自我。”Porter如此道来。

Kintner was no bystander in this shoot, a real collaborative effort © Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

需要启发

由于全球自行车赛事及活动，受到疫情影响大幅缩减，让Jill更乐于参与影片拍摄。出乎意料的是，她从中感受到比赛感觉，拍摄过程带给她与比赛相同的兴奋及压力。

Jill指出竞赛结果来来去去，但影片会产生持久的影响，她想创造永久性的东西，以来激发人们的灵感。