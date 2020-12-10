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The MTB Raw：Jill Kintner 为女性车手启发更多想象

Jill Kintner在他家附近的林道展现高超技巧，并收录于最新的MTB Raw系列影片。
作者 Katie Lozancich发布于
灵感总是在不经意时出现，无论是歌曲、树林散步，Jill Kintner 都能激发出创造力，有时候只需要一辆合适的自行车即可。去年夏天Jill接触了Norco自行车的新款Sight车架，并首次尝试使用29吋，对她来说似乎是天作之合。
Jill 立即注意到这款灵活越野车，在速度和操控性都提升不少表现，因此她与好伙伴兼摄影师Clay Porter接洽，透过镜头捕捉感觉。
Jill Kintner as seen during filming of an episode of The Sound of Speed/MTB Raw, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Kintner oozes positivity in everything she does
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

动机

“这辆自行车让我的技术处于新高度，想透过镜头捕捉到这点。”Jill如此表示。Jill过往曾是奥运选手、World Cup车手，现在是Crankworx World Tour 的选手，丰富经历阐述她的感觉并非幻想。
在过往17年，Porter 持续与自行车顶尖运动员一起执导及拍摄影片，Jill 和Porter两人的职业生涯也相辅相成，都在自行车里获得伟大成就。
Porter表示，看到Jill作为运动员的发展历程，也反映出我的骑车历程。
Jill Kintner rides during filming of an episode of The Sound of Speed, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
The beauty of this filming project was the simplicity of it
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

拍摄低调而简单

除了Porter加入外，Jill同时把曾拍过MTB Raw的丈夫Bryn Atkinson拉进团队，让阵容变得更强大完整。
Jill表示在拍摄过程中，几乎不需要表示什么意见，因为有丈夫在场帮忙助阵，让她更安心。
Clay Porter and Jill Kintner as seen during filming of an episode of The Sound of Speed/MTB Raw, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Clay Porter at work during the Kintner shoot
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool
两人除了2000年刚创业时有合作过小型影片，Porter与Jill两人还没有正式合作过大型拍摄，然而两人之间默契，不需要用太多言语说明，即可一拍即合。
Porter指出，透过拍摄，一起完成令我们引以为傲的事情，同时也是跟喜欢的人，一起共度时光的好理由。

在Bellingham拍摄

这部The MTB Raw系列影片的场景是在美国华盛顿州Bellingham当地林道拍摄，该区到处都是茂密森林，以及环境绝佳林道。Jill 在拍摄前也研究骑乘的路线，她对影片整体呈现朝往“简而有力”发展，因此“速度”」是贯穿影片的关键元素。
Jill 指出在Bellingham的林道很棒，也都是她喜爱的路线。
Jill Kintner rides a single track decent in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Kintner putting down the burn on the singletrack
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

Porter的创作过程

Porter在集思广益后，透过各种方式为MTB Raw系列增添电影气息，以展示运动员的纯正骑行风格。
Porter 进一步解释，在观赏者按下播放键后，影片会立即产生悬念并吸引观众的目光。
Jill Kintner rides during filming of an episode of The Sound of Speed, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Porter was keen to add some cinematic flair to the shoot
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool
Porter 尝试了超慢动作等元素，并在Jill 飞过镜头时旋转头，此举也让张力贯穿了整部影片。
“Jill的骑行是丰富多层次的精确，一眼瞬间容易错过许多东西，透过慢动作，让观赏者们可以深入吸收车手展现的骑乘。”波特如此表示。
Jill 补充指出，Porter 拍摄的旋转效果，带给观众对影片内容印象深刻的机会。

后续制作工作

后续制作的成功让影片锦上添花。Porter 与声音设计师Keith White紧密合作，让影片声音更能彰显主题。影片里车手在骑乘过程中，轮胎受松散的污垢撞击、车手穿过蕨类植物的微妙飞快，传达对速度的想法，这些声音都出现在影片里。
“很高兴看到车手也投入很多后制工作。在与我合作过程，Jill总是把每一次都视为最后一次，在细节上总是极力苛求自我。”Porter如此道来。
Clay Porter and Jill Kintner as seen during filming of an episode of The Sound of Speed/MTB Raw, in Bellingham, WA, USA on 25 August, 2020.
Kintner was no bystander in this shoot, a real collaborative effort
© Bryn Atkinson/Red Bull Content Pool

需要启发

由于全球自行车赛事及活动，受到疫情影响大幅缩减，让Jill更乐于参与影片拍摄。出乎意料的是，她从中感受到比赛感觉，拍摄过程带给她与比赛相同的兴奋及压力。
Jill指出竞赛结果来来去去，但影片会产生持久的影响，她想创造永久性的东西，以来激发人们的灵感。
看到其他女性车手的高水平表现，我个人会感到非常兴奋和鼓舞。
Jill Kintner poses for a portrait in Portland, Oregon on September 7, 2016.
Jill Kintner
Mountainbike Downhill
Jill进一步阐述心中所想，她认为在过去十年中，女性车手在拍摄登山车相关影片已取得更长足发展，不过仍有增长空间。Jill希望能够透过行动，为下一代年轻女孩创造启发性的内容。
“看到其他女性车手的高水准表现，我个人会感到非常兴奋和鼓舞。”
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