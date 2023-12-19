与MotoGP™ 复活赛冠军约翰-扎尔科（Johann Zarco）的 72 小时

本期 "72 小时 "系列报道的主题并不是赢得一场 MotoGP™ 比赛，而是一位车手六年来从未在顶级摩托车比赛中取得过胜利，但他仍坚持参加最高级别比赛的动力。但这一切在 10 月 21 日澳大利亚墨尔本海岸附近的菲利普岛发生了改变， 约翰-扎尔科（Johann Zarco ）以最好的方式赢得了他的首个 MotoGP™ 冠军：最后一圈多名车手以超过 300 公里的时速冲过终点。

他以 0.201 秒的优势夺得头名，与第二名车手之间的距离仅有他自己的杜卡迪 Desmosedici 车身那么长。这是每个车手都梦寐以求的胜利。关键时刻。改变人生。纯粹的狂喜。梦想成真。

只是，这位法国人--史上首位红牛 MotoGP 新秀杯冠军、连续两届 Moto2™ 世界冠军、19 次登上 MotoGP™ 领奖台的车手--并不完全是这样描述在任何一个周末夺得两个轮子赛车的最高荣誉的感觉。

The long-awaited victory in Australia came after an all-time battle © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Victory seven years into his MotoGP™ career made victory even sweeter © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"当你年轻的时候，你会认为在世界锦标赛（不仅仅是 MotoGP™）中取得胜利，甚至成为世界冠军会改变你的生活，因为你会变得富有，一切都会变得容易。但从我的职业生涯来看，我并没有得到这些。当然，我的生活更好了，经济上更富有了，但还不足以让我不再需要工作，而只是生活在一个孤岛上。“

在瓦伦西亚，我们跟随扎尔科参加 2023 赛季的最后一场比赛。这个周末对他来说意义非凡，因为这是他在 Prima Pramac Racing Ducati 车队的最后一场比赛。他已在这家意大利车队效力多年，明年将转投独立车队 LCR Honda。对于不了解情况的人来说，他将从赛道上最好的赛车之一变成更难骑的赛车之一。

如果他今年不能在杜卡迪上完成任务，他夺得首个顶级组冠军的机会将非常渺茫，这将使他遗憾地成为历史上登上 MotoGP™ 领奖台次数最多但未获得一次胜利的车手。这是所有摩托车手都不想要的头衔。

回想从那一天起发生的非物质变化，他说："当我们说'约翰-扎尔科，MotoGP™ 冠军'时，我感到非常自豪。我是冠军中的一员，我为此感到非常高兴。可以说，这真的触动了我的自尊心。但这与我真正做到并冲线时的感觉不同。在这一刻，我没有自我，我没有骄傲，我只是感到高兴和欣慰。现在，我可以呼吸得更顺畅，并为此感到高兴。用更'统计'的方式来解释，这是一种自豪的感觉。"

这些成就和胜利的有趣之处--也可以说是人类的天性--在于取得胜利并不'足够'。从来都不是。这是一个人获胜的方式。至少，对于大多数局外人来说，这是影响成就有效性的一个重要因素。他们是在潮湿的环境中获胜的吗？那就 "更容易 "了。一些主要竞争者未能完赛？好吧，你应该试着和他们一起在比赛中赢得胜利！他们只是一溜烟跑远了吗？无聊！体育迷是善变的。

但扎尔科的首场胜利却没有这样的争论。这是赛历上最激动人心的赛道之一，所有主要竞争者都还在比赛中，最后一圈的冲刺非常疯狂。

Zarco's win came a few races before the end of his Ducati contract © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

扎尔科说："就个人而言，这将是同样的滋味--我赢了，我很高兴。他说："但对于人们事后如何谈论这件事......我更喜欢这样的胜利。正如大家所说，这是一场真正的比赛！”

"如果你在比赛中，胜利就是胜利。这并不重要，你必须这么做。不过，对于那些看热闹的人来说，这样做之后，他们会更'闭嘴'一些。这样更好。"

随着赛车比赛日程逐年增加，特别是 MotoGP™，他们现在一个周末比赛两次 - 一次是周六的冲刺赛，距离是周日大奖赛的一半。“不断前进 "的口号让车手们几乎无法真正体会到第一次胜利的喜悦；他们很快就开始关注下一次胜利......如果下一次胜利真的到来的话！

这就是为什么我们从 Zarco 身上获得的那种完全满足的感觉令人耳目一新。深入了解他的故事，就不难发现其中的根源。

当我们最初组织这个专题时，我们的目的是想了解一名车手如何能在顶级赛事中竞争如此之久，并且在距离上一次以第一名冲过终点线将近七年的时间里始终保持动力。因为赛车就是为了胜利，不是吗？

Zarco's first podium was on home soil at Le Mans and he repeated in 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2017 年，扎科在他首次参加的 MotoGP™ 大奖赛中领先了约三分之一的时间，随后便摔车出局。在第五次参加系列赛期间，他在勒芒的主场顶着巨大压力首次登上领奖台。谁能想到他在此后的 115 个大奖赛周末才最终登上领奖台？

我们请 Zarco 解释是什么让他坚持到再次品尝胜利的滋味。

他说："这些年来，我的身心都在成长。"以这样的速度比赛令人惊叹。你会明白很多事情，你必须在所有方面都如此出色，才能控制这种速度。这种控制一切的感觉让人肾上腺素飙升，在其他任何事情上都很难找到这种感觉。这就是为什么你一直在做这件事。"

Years at the top has given Zarco a different perspective on success © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

也许在所有这些时间里，他都没有拿过第一名，但能够在 MotoGP™ 中登上领奖台，并且仅以千分之一秒之差与冠军失之交臂。这让他跻身世界上最快摩托车手 1% 中的前 0.1%，随着时间的流逝，这对他来说意义非凡。

他继续说："如果你只停留在这个世界上，而看不到外面发生的事情，你就会变得疯狂，忘记自己有多快。然后，当你训练时（在远离 MotoGP™ 周末的赛道上）或与其他组别的车手见面时，你就会发现自己的速度有多快。”

"你会意识到，'哇，我达到了一个连我自己都没想到的水平'。因此，对我来说，这次行动让我意识到，只要我在 MotoGP™ 中不断努力，努力达到目标，即使没有达到，你仍然是最快的车手之一。这让我感觉很好。"

单打独斗是关键。这不是消极的，恰恰相反。赛车手们并不喜欢参与奖牌，但与此同时，太多的赛车手并没有给单场比赛的胜利以应有的威严。比赛的难度远远超出了车迷和选手们的想象。因此，对于大多数车手来说，如果只是将追逐胜利作为他们周而复始的奋斗目标，那将是有害无益的。

早在 2019 年，扎尔科就在赛季中途离开了红牛 KTM 工厂车队车手的岗位，当时他们的摩托车与现在的比赛获胜套件相比，仍处于非常重要的开发阶段。

他透露了自己辞职的原因："我太害怕失去作为快速车手的技能。成为一名快速车手是基础。为了胜利，你需要时刻保持清醒，但同时也要享受其他一切，以珍惜你的时刻。只有当你成熟时才能做到这一点。有些车手在 22 岁时就已经成熟，有些则在 30 岁左右。“

但是，成熟对许多人的竞技生涯既有好处，也有坏处，尤其是对那些不仅想赢，而且想成为冠军的人来说。

"我当时就明白，要想成为冠军，你需要有一颗特别的心，一颗自负的心。有时，当你的速度非常快时，你并不需要那么聪明，也不需要了解你生活周围发生的事情。拥有开放心态的冠军并不多见。在这种情况下，你往往会变得迟钝，因为你接受了太多的信息，失去了控制。信息太多，你就不再自然地骑行了。因此，当我击败其他车手时，他们对自己的技术毫不怀疑，只会为自己的成绩寻找其他解释。”

"而我，也许是太偏激了。我有很好的技术，但有时我觉得这些技术已经不足以让我每次都获胜或登上领奖台。这就是我努力发展这一面的原因。“

The mid-season split with KTM in 2019 marked a major career turning point © Samo Vidic/Red Bull Content Pool 我太害怕失去作为快速车手的技能 Johann Zarco

在他离开奥地利工厂时，很多人都说这是他职业生涯结束的开始。毕竟，那时他才 29 岁。在米萨诺比赛中被解雇后，他开着自己的房车出现在下一场比赛中，寻找下一年的参赛机会。一天傍晚，夕阳西下，他骑着自行车离开赛道，眺望着赛场周围的沙漠山景，俨然一副英雄落幕的模样。那一刻，他脑子里到底在想些什么，没人能猜得出来。

然而，这段时期造就了约翰-扎尔科（Johann Zarco）。2020赛季，他加入了杜卡迪第三级车队，并在捷克站第三回合结束了长达一年的领奖台荒。在接下来的一年里，他表现出色，在下个赛季获得了比厂队更低一级的 Pramac 席位，并在那里一直效力到瓦伦西亚站的最后一战，共获得 12 次领奖台和 1 次胜利。这是一个真正的职业生涯复活故事。

在转战新的赛场之前，巴格纳亚本可再夺冠军，但遗憾的是，他 "只 "以 0.360 秒之差再次屈居亚军。巴格纳亚全力以赴，以一场比赛的胜利连续第二年夺得总冠军。他并不需要夺冠，因为冠军已是板上钉钉，马丁已经摔车出局。他本可以向扎尔科挥手告别梦想，但大家都知道，他并不希望这样。

Zarco gets a first taste of his 2024 LCR Honda ride in Valencia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

现在，这位法国老将承认，他在这个级别最具竞争力的摩托车上的时间已经结束了，鉴于他的新装备，他有可能再次夺得 MotoGP™ 的胜利。但无论如何，他都不后悔："我很高兴能翻开新的一页，很快开始新的篇章。我与杜卡迪一起度过了我的时光"。

他在赛后透露，本周末他给自己施加了很大的压力，不是为了取得第二场胜利，而是因为他希望在2023年的总冠军争夺战中取得第五名。第二名的好成绩让 5 号车手在下个赛季以全球第五快车手的身份走进了 LCR 本田车队的维修站。

但谁又能说这才是真正的终点呢？我们想起了他在周四采访中的离别感言，这也是他一直以来为胜利而努力的方向："他们不知道这是不可能的 所以他们做到了。"