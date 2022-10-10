全面了解重写世界拉力大赛纪录的Rovanperä

身为 WRC 赛事冠军车手的儿子，Kalle Rovanperä 可谓在拉力赛车的方向盘上长大，他的天赋来自 2001 年瑞典拉力赛冠军父亲Harri的培养。 Rovanperä 三岁时开始骑摩托车和童车。 他 6 岁开始学习驾驶，到 8 岁时，他已经开着父亲改装的汽车在芬兰森林里比赛，——改装，是为了他可以踩到踏板。

01 学习能力强：Kalle Rovanperä的童年

正如麦克斯·维斯塔潘在他的父亲Jos的指导下，花了几个小时在赛道上练习那般，Rovanperä是在砾石上试车，感受油门的特性。

拉力赛车手需要数年时间才能掌握在沥青、碎石和冰面上以时速 200 公里的速度熟悉比赛技能，而Rovanperä 打破的纪录是最年轻的 WRC 世界冠军，此前由 Colin McRae 于 1995 年创下，当时苏格兰车手 27 岁。而两位有史以来最成功的车手，Sébastien Loeb 和 Sébastien Ogier则分别在 30 岁和 29 岁时才获得他们的第一座世界冠军。

02 为驾驶而生

10 分钟 为驾驶而生 Kalle Rovanperä started driving rally cars at the age of eight and has been unstoppable since.

拉力赛车手需要速度快，他们需要了解车辆、认识路面，并与副驾驶一起了解路线布局。 就像 F1 车手一样，他们需要提供准确的回馈来帮助车队的机械师设定赛车。 但 F1 赛道或多或少保持不变，而拉力赛车手在任何天气下都在坚硬、泥泞、砾石、多尘或冰冻的地表上冲锋陷阵，每辆经过的汽车都会对地面产生不一样的变化。由于他很早就开始了，Rovanperä在我们大多数人骑脚踏车之前就开始培养那些令人敬畏的驾驶技能。

03 认识他的父亲，Harri

Rovanperä的父亲Harri 'Rovis' Rovanperä在1993年至2006年期间参加了WRC比赛，为SEAT, Peugeot, Mitsubishi 和奥地利Red Bull赞助的Škoda 车队效力。 身为2001年瑞典拉力赛的获胜者，Harri是一位受人尊敬的砾石路段专家。

Rovanperä表示：“他也是我的第一位老师。 他教我车子有一个方向盘、一个油门和离合器，然后告诉我熟悉它们的特性。 ”除了指导Kalle外，他还带了朋友，他的前副驾驶Risto Pietiläinen一起来帮忙。

04 认识他的妈妈，Tina

像麦克斯·维斯塔潘的母亲Sophie Kumpen一样，Rovanperä的母亲Tiina意识到，她儿子的一些非凡才能是从她那里继承来的。 “集中注意力是很难学会的”， 她告诉芬兰日报《Ilta-Sanomat》，“你要么生来就有它，要么没有。” 但Kalle不会让外界的事物干扰他，并且能够快速重置到之前的状态。

像维斯塔潘的母亲一样，她也会担心儿子的安全。 Rovanperä表示：“她今天对此没问题，但我意识到她在拉力期间很担心我。 赛车运动是我的工作。 任何事情都可能发生。”

05 探索 Kalle Rovanperä

芬兰湿滑的路面，加上在压力下的冷静是培养优秀车手的关键因素，例如 F1 世界冠军 Kimi Raïkkönen、Mika Häkkinen 和 Keke Rosberg。 而在拉力赛的世界里，名单要长得多：Marcus Grönholm、Tommi Mäkinen、Juha Kankkunen 等等。

Rovanperä在芬兰拉力赛主办城市Jyväskylä郊区的Puuppola市长大，他很早就被发掘，最初是在2009年，当时YouTube上的一段影片中，这位天赋异禀的八岁孩子，在白雪皑皑的森林里，驾驶Toyota 的小明星在WRC围场内疯传。

Puuppola本身即是拉力人才的温床，也是Tommi Mäkinen的家，Tommi Mäkinen将Rovanperä签到了Toyota Gazoo 赛车车队，Timo Jouhki是传奇车手经理，Mäkinen、Kankkunen和Harri Rovanperä的职业生涯都是由他策划。Kalle Rovanperä 从16岁起就由他管理。

V 17 letech mladý Kalle debutoval ve WRC2 s týmem M-Sport © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 Rovanperä 成为冠军车手

12 岁时，Rovanperä 已准备好参加比赛，但在欧洲，你需要拿到驾驶执照才能参加拉力赛。 任何地方都是，除了拉脱维亚，在那里他开始参加拉力冲刺比赛，当时驾驶 Škoda Fabia S2000 赛车在赛段间奔驰。

15岁时，Rovanperä在拉脱维亚被加冕为R2冠军。 第二年，他配备了更强大的 Škoda Fabia R5，成为全世界最年轻的全国拉力赛冠军，并在2017年卫冕了冠军宝座。 那一年，他还参加了意大利锦标赛，并在芬兰锦标赛中赢了两场拉力赛。

Rovanperä拉力职业生涯至今的战绩

2022 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 第1, 203 分(5 胜, 6 次颁奖台)

2021 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 第4, 142 分 (2 胜, 4 次颁奖台)

2020 WRC: Toyota Gazoo Racing WRT – 第5, 80 分(1 次颁奖台)

2019 WRC2 Pro: 世界冠军 (5 胜)

2018 WRC2: Škoda Motorsport II – 第3(2 胜)

2017 WRC2: 第15名(1 胜), 拉脱维亚全国冠军

2016: 拉脱维亚全国冠军

2015: 拉脱维亚R2级别全国冠军

07 比赛执照

2017年10月2日，也就是他17岁生日的第二天，Rovanperä通过了驾驶执照考试，他终于可以在世界的大舞台上竞争了。

2 分钟 17岁拉力车手考驾照吓呆考官 8岁开车就有职业范，拉力神童Kalle Rovanperä等到17岁才正式考取驾驶执照，点击视频看他如何通过驾照考试。

三周后，他在英国拉力赛上与Malcolm Wilson的 M-Sport 车队一起比赛，在那里他开始与副驾驶Jonne Halttunen合作。本赛季在澳大利亚的最后一次拉力赛中，Rovanperä成为WRC2赢得一轮比赛的最年轻车手。

V roce 2018 Kalle Rovanperä závodil svou první celou sezonu s týmem Škoda © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 与WRC2一起冲向世界舞台

2018年， Škoda与Rovanperä签约，成为WRC2厂队车手， Halttunen 在他身边。 这是一个艰难的新秀赛季，Rovanperä针对Jan Kopecky和Pontus Tidemand等经验丰富的专业人士做了一些调整。

在阿根廷锦标赛的第二轮比赛中，Rovanperä取得领先，但在最后一天退出了比赛。 他以时速160公里的速度进入一个狭窄的左拐角，车体撞个变形，从路上滚下来，掉落在一辆停放汽车的车顶上。 “这是一次大事故。 这是我的错。 对我来说，这么好的拉力赛变成这样一个糟糕的结局。”

他很快就恢复了，分别在英国和西班牙连续取得该级别的胜利，总成绩第三名。 2019年，Rovanperä成为WRC分站冠军最年轻的获胜者，他获得职业生涯首届WRC2职业冠军，以五场胜利战胜对手，包括再次参加英国拉力赛和他在芬兰拉力赛的第一次胜利。

Rovanperä a jeho spolujezdec Jonne Halttunen při akci na Rally Švédsko © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rovanperä的世界冠军纪录

最年轻全国拉力赛冠军

第一位WRC2 Pro世界冠军

最年轻的WRC车手

最年轻的WRC赛段冠军

最年轻的WRC车手登上颁奖台

WRC史上最年轻车手

最年轻的WRC拉力赛冠军车手

Flying Finn: Kalle Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Like father, like son: Kalle and Harri Rovanperä at home in Finland © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool In 2017, Kalle Rovanperä wins Down Under. It's his first win in WRC2 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Celebrating victory in Australia in WRC2 in 2017 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Flying high: Kalle Rovanperä becomes the youngest winner in WRC history © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool On the road to a spectacular win in Croatia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle comes through the heat and dust to win the Safari Rally Kenya 2022 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä and Jonne Halttunen celebrate victory in Kenya © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

09 离开学校参军

这么早开始的缺点是， Rovanperä 不得不延迟他的学校教育。 他表示：“学校学习我随时可以回去，但是这样的机会你一生中可能只有一次。”

然而，在芬兰服兵役是强制性的， Rovanperä 和其他71名年轻的芬兰运动员一起收到了服役命令，包括世界拉力赛车手Jesse Kallio。 他于2019年10月在赫尔辛基报到，准备服役，但在此同时，他与Toyota Gazoo签订了WRC全职比赛的合约。 在服役仅10天后， Rovanperä 回到了拉力赛，但他必须在30岁之前完成兵役的义务。

Dream team: Kalle a Jonne oslavují vítězství s Toyota Gazoo Racing © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

赛车运动最年轻的冠军车手

F1最年轻的世界冠军：Sebastian Vettel，2010年，23岁

MotoGP最年轻的世界冠军：Marc Márquez，2013年，20岁

WRC最年轻的冠军：Colin McRae，1995年，27岁

利曼24小时最年轻的冠军：Alexander Wurz，1996年，22岁

RX最年轻的世界冠军：Timmy Hansen，27岁

10 Rovanperä写下WRC的最新记录

2020年，Rovanperä与Toyota一起在世界拉力赛的顶级赛事中首次亮相，立即创造了新的记录：最年轻的WRC车手，仅是他在瑞典的第二次赛事，成为WRC史上颁奖台上最年轻的车手——19岁139天。

Rovanperä在第一个赛季与经验丰富的专业人士一起竞争。 他是世界冠军Sébastien Ogier 和拉力赛冠军 Elfyn Evans的队友。 一支雄心勃勃的 Hyundai车队由Ott Tänak主导，与Thierry Neuville和传奇车手Loeb和Dani Sordo共享第三辆车。 但该赛季因疫情影响，仅举行了七轮赛事。

11 越野滑雪的冒险

作为一名顶尖国际赛车手的生活有其优点，这让Rovanperä有机会与奥地利Red Bull世界的其他明星一起参加一些精彩的活动。在下方的剪辑中，他与单板滑雪运动员Eero Ettala合作，与X Games金牌得主一起在冰冻的湖上自由骑行。让我们一起看看吧：

5 分钟 单板板杠上拉力赛车 世界拉力赛未来的神童Kalle Rovanperä与芬兰最著名的单板滑雪好手Eero Ettala齐心协力来个冰上大冒险，Rovanperä开着WRC2赛车，后方拖着Ettala的雪板并结合在一起，他们二人将运动场上的激情与爆发力在此完全显露无遗。

12 Rovanperä进入漂移的行列

今年稍早，Rovanperä 前往爱尔兰都柏林附近的蒙德洛公园朝圣，以外卡身分参加漂移大师欧洲锦标赛。 他配备了由漂移冠军Daigo Saito改装的 Toyota Supra，从42名经验丰富的漂移赛车手进入决赛16名，充分展现了他的控制力与爆发力。

Finals 2 – Ireland Mondello Park’s Japfest layout is characterised by a high-speed run-in and plenty of elevation changes.

13 WRC的首胜

随着Jari-Matti Latvala取代Mäkinen成为Toyota的领队，2021赛季在北极拉力赛中以罗瓦涅米主场的第二名开始。 尽管他对没能挑战2019年世界拉力赛冠军Ott Tänak 的领先感到沮丧，但当他离开拉普兰（Lapland）时，已成为世界拉力锦标赛积分榜上最年轻的车手。

接下来是爱沙尼亚拉力赛的突破。 Tänak再次设定了稍早的节奏与速度，渴望在主场获胜，但一系列的轮胎穿刺结束了他在周末的企图心。 Rovanperä抓住了领先优势，并阻止了Craig Breen的强烈攻势，终场夺得他们在WRC的首场胜利。

这场胜利使 Rovanperä 成为WRC史上最年轻的拉力赛冠军（20岁290天）。 Rovanperä说：“这是一个艰难的赛季，很高兴能在爱沙尼亚这里赢得我的第一场胜利。”

Rovanperä这还没完，在希腊的雅典卫城拉力赛上取得了胜利，结束本季的第四场比赛。

3 分钟 Kalle Rovanperä 赢得WRC爱沙尼亚站 20 岁的芬兰人 Kalle Rovanperä 改写了爱沙尼亚的历史，成为有史以来最年轻的 WRC 冠军。

14 他在WRC最精彩的胜利

WRC第50季推出了新一代世界拉力赛车，Rally1，混合动力拉力赛车，旨在更便宜，更环保。在Rovanperä胜出，与他父亲在瑞典获胜的壮举相匹配之前，Sébastien Loeb在蒙地卡罗拉力赛上赢得另一次的胜利。

然而，在克罗地亚危险的条件下，他创造了一个更高境界的表现。 Jari-Matti Latvala表示：“对我来说，这是Kalle至今最好的表现。”

在雨中和雾中，Rovanperä在周日下午居领先地位， 当时他发现自己在暴雨中换错了轮胎。

Tänak领先1.5秒，只剩下加分赛段，那将会在厚厚的泥泞道路上进行。 Jari-Matti Latvala表示：“我们知道Ott的轮胎更适合这些条件。” “我开始计算我们将输给Hyundai多少分。

世界拉力大賽克羅埃西亞站週日亮點 在混合了瀝青的賽道上觀看周日的精彩片段，道路又快又窄。

“然后，Kalle的第一次分差（时间）出现了，每个人都很惊讶。 没人能相信他怎么能开得那么快。 这真是一个奇迹。 速度太快了。 他怎么能用硬胎来掌握它？ 不知何故，他做到了，并赢了那个赛段。”

除了速度和技能外，这是在压力下成熟和超酷的表现，因为芬兰车手提升到了一个新的水平，并展现他最好的一面。

在瑞典和克罗地亚获胜后， Rovanperä 在葡萄牙、肯尼亚和爱沙尼亚皆获胜，在世界拉力锦标赛中领先 Tänak 72分。

Rovanperä于2022年10月2日在新西兰拉力赛上获得了2022年WRC世界冠军的头衔。

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