It was a Greek classic from Kalle Rovanperä at the Acropolis Rally
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
冒险

2021 世界拉力大赛希腊雅典卫城战报- Kalle Rovanperä 再传捷报

这位 20 岁芬兰籍车手，在雅典卫城拉力赛重返 WRC 赛程时，表现优异且可圈可点，并在 3 场拉力赛中取得第2场胜利。
作者 David Evans
4 min read发布于
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Kalle Rovanperä 脱下他的头套，擦了擦额头上的汗水。然后笑着摇摇头。他顺利达阵了。不知何故。就在周六午餐时刻，这位 Toyota 车手一直担心雅典卫城拉力赛的领先优势已经消失。但他害怕的一切都已过去了。
他挽回了局势，并在一天后将他的 Toyota Yaris WRC 带到了终点，并在世界拉力大赛轻松领先 Ott Tänak 的 Hyundai i20 Coupe 。
芬兰籍车手表示：终于结束了。那是一个重要的时刻。我在沟里……但太幸运了，好在我们在那里无大碍。我速度太快了，节奏中的[速度]也太急了。我们很幸运。在那之后，我更加小心一点。
Kalle Rovanpera of team Toyota Gazoo Racing performs during FIA World Rally Championship in Lamia, Greece on 11 September 2021.
That's two WRC wins in the space of 3 rallies now for Rovanperä
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
小心，但要更快。然后又更快一点。
拉力赛车手真是特别。很显然地，Rovanperä 比大多数人要更特别。在一小时左右之前还陷入困境，然后重新出发后，又创造另一个最快时间纪录，真是非常出色。
这位 20 岁的年轻人现在正乘风破浪突破新局，周六在希腊中部举行的比赛绝对证明了世界拉力锦标赛未来的所在。Rovanperä在爱沙尼亚的两场拉力赛中赢得了他有史以来第一次 在WRC 的胜利，这是一个令人印象深刻的结果。但芬兰车手和快速道路配合得恰恰好。
卫城拉力赛是 WRC 赛季倒数第二站砾石赛，与之前完全不同。是的，有些地方你可以稍微踩一下并拉一些速度，但在希腊可是为了生存，将汽车保持在一个整体，并维持轮胎的妥善与性能。
Ο Ogier τερμάτισε τρίτος και διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα
Ο Ogier τερμάτισε τρίτος και διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
当我看到我的主要对手发生了什么事时，我不得不把自我放在一边，并为积分而战。
Sébastien Ogier
这是一场战术性的拉力赛，关乎智慧与经验，当比赛开始前几天天气变得有点糟时，对于情况的掌握与演变则是关键。
由于 2020 赛季，体验世界拉力赛车时间的受限，Rovanperä 和副驾驶 Jonne Halttunen 真的无法掌握如此微妙赛事的精髓，对吧？
Rovanperä 将原有的传统思维抛弃。
他自己承认，这位7座世界冠军在他的脑海里，完全扩大了他在积分榜首位的领先优势，不过还是......
Ogier 懊恼地摇摇头说道：那正是时候。
没有人不同意，也没有人会不同意。
最后，Rovanperä 庆祝拿下完美的 30 分。一场胜利和加分赛段( Power Stage )的全部积分。
Ο Tanak ήταν 2oς παρότι τρόμαξε, που το αυτοκίνητο του δεν έπαιρνε μπρος
Ο Tanak ήταν 2oς παρότι τρόμαξε, που το αυτοκίνητο του δεν έπαιρνε μπρος
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
他表示：这辆车真的太适合我了，第一天赛程很不错，但后来我们又做了一些改变，周六和今天变得更好。真的很棒。
通常，Rovanperä 被表扬时显得有些尴尬紧张 ，并愿意提供更深入的分析：当我们参加这些赛事时，就像新的拉力赛一样，这几乎是一个新的拉力据点，其他人没有经验。我们都是一样的，都是第一次在这里制作行动笔记——然后我会全力以赴，并在第一个循环中展现不一样的节奏与速度。
Rovanperä 这次绝对与众不同。
Ogier 拿下第３名，并在世界锦标赛积分榜上以 44 分取得领先。
Ogier 表示：我必须按照策略来布局。这就是本周末的计划。当我看到我的主要冠军对手发生了什么事时，这回我必须将自我放在一边，为终点和积分而努力。
Ogier 的主要竞争对手— Elfyn Evans (Toyota) 和 Thierry Neuville (Hyundai) 在第一天就因机械问题影响，淘汰出局
Thierry Neuville of team Hyundai Shell Mobis performs during FIA World Rally Championship in Lamia, Greece on 10 September 2021.
Rally Beligum winner Thierry Neuville went out with a mechanical problem
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Hyundai车队的周末可能更糟。当 Tänak 排名第二的 i20 Coupe WRC 在最后赛段没能率先发车时，此时韩国车队全员屏息以待。最后，这位爱沙尼亚籍车手搞定了它，并拿下第２名，登上颁奖台的殊荣。
本赛事之前，有些人担心雅典卫城的传统挑战可能已经不够吸引力了，道路更顺畅，秋季意味着更少的极端温度。但别担心，本周在拉米亚（ Lamia ）的希腊悲剧仍然是重要情节的一部分。
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