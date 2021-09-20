2021 世界拉力大赛希腊雅典卫城战报- Kalle Rovanperä 再传捷报

Kalle Rovanperä 脱下他的头套，擦了擦额头上的汗水。然后笑着摇摇头。他顺利达阵了。不知何故。就在周六午餐时刻，这位 Toyota 车手一直担心雅典卫城拉力赛的领先优势已经消失。但他害怕的一切都已过去了。

他挽回了局势，并在一天后将他的 Toyota Yaris WRC 带到了终点，并在世界拉力大赛轻松领先 Ott Tänak 的 Hyundai i20 Coupe 。

芬兰籍车手表示：终于结束了。那是一个重要的时刻。我在沟里……但太幸运了，好在我们在那里无大碍。我速度太快了，节奏中的[速度]也太急了。我们很幸运。在那之后，我更加小心一点。

That's two WRC wins in the space of 3 rallies now for Rovanperä © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

小心，但要更快。然后又更快一点。

拉力赛车手真是特别。很显然地，Rovanperä 比大多数人要更特别。在一小时左右之前还陷入困境，然后重新出发后，又创造另一个最快时间纪录，真是非常出色。

这位 20 岁的年轻人现在正乘风破浪突破新局，周六在希腊中部举行的比赛绝对证明了世界拉力锦标赛未来的所在。Rovanperä在爱沙尼亚的两场拉力赛中赢得了他有史以来第一次 在WRC 的胜利，这是一个令人印象深刻的结果。但芬兰车手和快速道路配合得恰恰好。

卫城拉力赛是 WRC 赛季倒数第二站砾石赛，与之前完全不同。是的，有些地方你可以稍微踩一下并拉一些速度，但在希腊可是为了生存，将汽车保持在一个整体，并维持轮胎的妥善与性能。

Ο Ogier τερμάτισε τρίτος και διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 当我看到我的主要对手发生了什么事时，我不得不把自我放在一边，并为积分而战。 Sébastien Ogier

这是一场战术性的拉力赛，关乎智慧与经验，当比赛开始前几天天气变得有点糟时，对于情况的掌握与演变则是关键。

由于 2020 赛季，体验世界拉力赛车时间的受限，Rovanperä 和副驾驶 Jonne Halttunen 真的无法掌握如此微妙赛事的精髓，对吧？

Rovanperä 将原有的传统思维抛弃。

他自己承认，这位7座世界冠军在他的脑海里，完全扩大了他在积分榜首位的领先优势，不过还是......

Ogier 懊恼地摇摇头说道：那正是时候。

没有人不同意，也没有人会不同意。

最后，Rovanperä 庆祝拿下完美的 30 分。一场胜利和加分赛段( Power Stage )的全部积分。

Ο Tanak ήταν 2oς παρότι τρόμαξε, που το αυτοκίνητο του δεν έπαιρνε μπρος © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

他表示：这辆车真的太适合我了，第一天赛程很不错，但后来我们又做了一些改变，周六和今天变得更好。真的很棒。

通常，Rovanperä 被表扬时显得有些尴尬紧张 ，并愿意提供更深入的分析：当我们参加这些赛事时，就像新的拉力赛一样，这几乎是一个新的拉力据点，其他人没有经验。我们都是一样的，都是第一次在这里制作行动笔记——然后我会全力以赴，并在第一个循环中展现不一样的节奏与速度。

Rovanperä 这次绝对与众不同。

Ogier 拿下第３名，并在世界锦标赛积分榜上以 44 分取得领先。

Ogier 表示：我必须按照策略来布局。这就是本周末的计划。当我看到我的主要冠军对手发生了什么事时，这回我必须将自我放在一边，为终点和积分而努力。

Ogier 的主要竞争对手— Elfyn Evans (Toyota) 和 Thierry Neuville (Hyundai) 在第一天就因机械问题影响，淘汰出局

Rally Beligum winner Thierry Neuville went out with a mechanical problem © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai车队的周末可能更糟。当 Tänak 排名第二的 i20 Coupe WRC 在最后赛段没能率先发车时，此时韩国车队全员屏息以待。最后，这位爱沙尼亚籍车手搞定了它，并拿下第２名，登上颁奖台的殊荣。

本赛事之前，有些人担心雅典卫城的传统挑战可能已经不够吸引力了，道路更顺畅，秋季意味着更少的极端温度。但别担心，本周在拉米亚（ Lamia ）的希腊悲剧仍然是重要情节的一部分。

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